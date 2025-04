Auf Afrika Safari in Kenia: Weite sehen, Wildnis fühlen, Afrika verstehen

Kenia begeistert Reisende aus aller Welt durch seine Vielfalt und Ursprünglichkeit. Jeep-Safaris führen in die entlegensten und schönsten Ecken Afrikas - ein unvergessliches Erlebnis. Während der Alltag oft von Routine geprägt ist, bietet eine Afrika Safari in Kenia die Möglichkeit, in eine völlig andere Welt einzutauchen. Endlose Savannen, wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung und spektakuläre Landschaften sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Eine Afrika Safari in Kenia verbindet klassische Pirschfahrten mit komfortablen Reisefahrzeugen und charmanten Lodges. Kenia-safari.de ist die perfekte Adresse für eine Afrika Safari in Kenia. So bietet zum Beispiel die dort angebotene „5 tägige Rundreise Wildes Afrika Safari“ die Möglichkeit, in fünf Tagen die landschaftliche und tierische Vielfalt Kenias in drei herausragenden Nationalparks zu erleben.

Afrika Safari in Kenia genießen: Von der Savanne bis zur Lodge

Die „5 tägige Rundreise Wildes Afrika Safari“ beginnt mit einer Fahrt in den Tsavo West Nationalpark, der durch seine landschaftliche Vielfalt beeindruckt. In dem weitläufigen Schutzgebiet trifft man auf Elefanten, Giraffen, Löwen und viele andere Wildtiere. Eine Besonderheit sind die Mzima Springs, eine Süßwasserquelle, an der man oft Nilpferde und Krokodile aus nächster Nähe beobachten kann. Das für seine naturnahe Bauweise bekannte Severin Safari Camp bietet den Gästen der Afrika Safari eine komfortable Unterkunft inmitten der Wildnis. Am nächsten Morgen geht die Afrika Safari weiter in den Amboseli Nationalpark, der direkt am Fuße des majestätischen Kilimandscharo liegt. Die Region ist besonders für ihre beeindruckenden Elefantenherden bekannt, die sich oft vor der imposanten Bergkulisse versammeln. Unterwegs führt die Route am Sheitani-Lavafeld vorbei, einem beeindruckenden Überbleibsel vulkanischer Aktivität. In der Ol Tukai Lodge, einer der besten Unterkünfte im Park, können sich die Gäste während dieser Afrika-Safari erholen, bevor am Nachmittag eine weitere ausgedehnte Pirschfahrt durch die sumpfigen Ebenen und offenen Graslandschaften des Amboseli beginnt.

Zwischen Akazien und Abenteuern – auf Afrika Safari in Kenia einem Löwenrudel begegnen

Der dritte Tag der Afrika-Safari bringt einen Wechsel des Transportmittels: Nach dem Frühstück erfolgt der kurze Flug in die Masai Mara, das tierreichste Schutzgebiet Kenias. Schon beim Anflug bietet sich ein erster Blick auf die endlose Savanne, in der riesige Herden von Gnus und Zebras durch die Ebenen ziehen. Nach der Ankunft und einer kurzen Erholungspause im Zebra Plains Mara Camp startet am Nachmittag eine erste Pirschfahrt in diesem weltberühmten Reservat. Der vierte Tag der Afrika Safari steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtung in der Masai Mara. Die Chancen, die berühmten Big Five - Löwe, Leopard, Büffel, Elefant und Nashorn - zu sehen, stehen gut. Das Reservat ist auch für seine Raubkatzenpopulation bekannt und beherbergt große Löwenrudel sowie Geparden und Leoparden. Nach einem erlebnisreichen Tag kehren die Gäste der Afrika-Safari in das komfortable Zebra Plains Mara Camp zurück. Am letzten Tag der Afrika Safari beginnt der Morgen mit einer abschließenden Pirschfahrt, bevor es nach einem stärkenden Frühstück zurück zum Airstrip geht. Von dort bringt ein Flugzeug die Reisenden direkt an die kenianische Küste, so dass noch am selben Tag der Indische Ozean oder der Hotelpool zur Entspannung genutzt werden können. So geht eine unvergessliche Afrikasafari schließlich zu Ende, doch die Erlebnisse und Eindrücke werden für immer in Erinnerung bleiben.

