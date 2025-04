Startseite Zielgerichtet fischen: Erfolg mit modernen Pellets Pressetext verfasst von pr-partners am So, 2025-04-06 10:31. Nach einem langen Arbeitstag oder einer intensiven Woche gibt es kaum etwas Entspannenderes, als die Angel auszuwerfen und sich ganz auf den nächsten Biss zu konzentrieren. Dabei wird schnell klar, dass es beim erfolgreichen Angeln nicht nur auf Technik und Gewässerkunde ankommt, sondern vor allem auf die richtige Köderwahl. Pellets spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. Im Gegensatz zu den oft größeren und festeren Boilies bestehen Pellets aus stark gepressten, meist eiweißreichen Bestandteilen wie Fischmehl oder Getreide. Je nach Art und Beschaffenheit lösen sich Pellets kontrolliert im Wasser auf und setzen dabei kontinuierlich Lockstoffe frei. Dadurch entsteht eine intensive Duftspur, die die Fische schnell zum Futterplatz führt. Besonders in Kombination mit dem Method Feeder oder als gezielte Hakenpräsentation bieten Pellets eine hohe Flexibilität und eine sofortige, aber auch nachhaltige Lockwirkung. Angler, die nach hochwertigen Pellets suchen, werden im Online-Angelshop angel-berger.de fündig. Hohe Attraktivität und flexible Anwendung mit Halibut-Pellets Die Magic Baits Pellets gelocht Red Halibut wurden für Situationen entwickelt, in denen schnelle Fangerfolge gefragt sind – zum Beispiel bei hoher Befischung oder sinkenden Temperaturen. Dank eines speziellen thermischen Verfahrens sind diese Futterpellets nicht nur leicht verdaulich, sondern auch äußerst nahrhaft. Mit ihrer intensiven Wirkung und einer Auflösezeit zwischen 10 und 20 Stunden erzeugen sie am Gewässergrund einen feinen Partikelteppich. Dieser wird bei der Futtersuche von den Fischen aufgewirbelt und bildet eine wolkenartige Futterspur, die zuverlässig zum Hakenköder führt. Ein weiterer Vorteil: Durch das eingearbeitete Loch können die Red Halibut Pellets auch direkt als Hakenköder verwendet werden – etwa auf Haarmontagen oder speziellen Pelletbands. So lassen sie sich besonders dezent präsentieren. Die Kombination aus starker Lockwirkung, Sichtbarkeit der Futterpartikel und Vielseitigkeit beim Einsatz macht diese Pellets zu einem wertvollen Werkzeug – vor allem dann, wenn Fische große Futterplätze meiden und gezielt kleinere Reize benötigen. Die Pellets sind in verschiedenen Größen (8 Millimeter, 14 Millimeter, 20 Millimeter) und Sorten erhältlich – ideal für verschiedene Zielfische und Angelbedingungen. Effektive Method Feeder Anwendung mit Mikro-Pellets Für das Feederangeln mit dem Method Feeder bietet der Magic Baits Method Pellet Feeder Mix 2mm eine exzellente Grundlage. Diese Mikropellets basieren auf Fischmehl, Fischöl und Getreide, was sie sowohl nährstoffreich als auch sehr attraktiv macht. Nach kurzer Einweichzeit – etwa 15 bis 30 Minuten – quellen die Pellets zu einer perfekten Konsistenz auf, die optimal am Futterkorb haftet und sich unter Wasser langsam löst. Dabei geben sie kontinuierlich Lockstoffe und Aromen ab, was eine gezielte Anlockwirkung rund um den Hakenköder erzeugt. Die kleinen 2 Millimeter-Pellets eignen sich besonders für feine Präsentationen und sind sowohl im Sommer als auch im Winter einsetzbar. Ihre stabile Struktur verhindert ein schnelles Auflösen, sodass sie über längere Zeit hinweg wirksam bleiben. Ob für Brassen, Karpfen oder Schleien – dieser Mix überzeugt durch Vielseitigkeit, Attraktivität und einfache Handhabung. Die 800-Gramm-Packung bietet ausreichend Menge für mehrere erfolgreiche Ansitze am Wasser und ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Tackle des Method-Feeder-Anglers. Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/pellets.htm Kurzprofil:

Angelsport Berger steht seit mehr als 20 Jahren für Kompetenz und Qualität im Angelsektor. Der umfangreiche Angel-Onlineshop angel-berger.de bietet eine breite Auswahl an Angelruten, Angelrollen, Angelschnüren, Ködern und Futtermitteln. Darüber hinaus ist nützliches Zubehör sowohl von bekannten Marken als auch aus eigener Produktion erhältlich. Produkte lassen sich zielgerichtet nach Zielfisch oder anderen Vorlieben suchen und bestellen.

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

