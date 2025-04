Startseite Risk-BOT startet Newsroom für junge Menschen: Finanzbildung und Versicherungstipps für die Generation Z Pressetext verfasst von RiskBOT am So, 2025-04-06 08:36. Die unabhängige Versicherungsplattform Risk-BOT startet einen neuen digitalen Newsroom, der sich gezielt an junge Menschen und die Generation Z richtet. Ziel ist es, Finanz- und Versicherungsthemen alltagsnah, verständlich und ohne Verkaufsdruck aufzubereiten. Im Mittelpunkt stehen echte Ereignisse, virale Trends und aktuelle Lebensrealitäten der Gen Z – vom gestohlenen Handy im Ausland bis zum Wasserschaden in der WG. Der Newsroom zeigt, welche Risiken im Alltag lauern und mit welchen Versicherungen man sich sinnvoll schützen kann.

„Versicherungen wirken oft langweilig und kompliziert – besonders für junge Leute“, sagt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT. „Unser Newsroom soll das ändern. Er erklärt, was wichtig ist – ganz ohne Fachchinesisch und Verkaufsmasche.“ Was den Risk-BOT-Newsroom besonders macht:

• Klar & verständlich: Komplexe Themen einfach erklärt – für Schule, Studium oder ersten Job

• Aktuell & praxisnah: Bezug zu echten Situationen und aktuellen Ereignissen

• Unabhängig & transparent: Kein Makler, keine Werbung, keine Provisionen Der Newsroom ist Teil der Mission von Risk-BOT, Finanzbildung kostenlos und barrierefrei zugänglich zu machen – für alle, die bisher keinen Zugang zu verständlicher Versicherungsberatung hatten. Beispielthemen:

• E-Scooter-Unfall – welche Versicherung haftet?

• Was tun, wenn dein Handy im Urlaub geklaut wird?

• Warum eine Haftpflichtversicherung so wichtig ist – besonders beim Auszug von zu Hause

???? Jetzt entdecken: https://risk-bot.de/newsroom-versicherungs-und-finanz-news/

