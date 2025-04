Startseite 40% der Deutschen schnallen den Gürtel für den geplanten Jahresurlaub 2025 enger! Pressetext verfasst von Lisa O am Sa, 2025-04-05 14:18. McAfee Studienreihe „Sicher Reisen 2025“ – Teil II: 40% der Deutschen schnallen den Gürtel für den geplanten Jahresurlaub 2025 enger! Betrugsmaschen rund um die Reisekosten erkennen und vermeiden München, 03. April 2025 – McAfee, ein weltweit führender Anbieter von Online- Schutz, veröffentlicht heute den zweiten von fünf Teilen der McAfee Studienreihe „Sicher Reisen 2025“ und die damit aktuell zusammenhängenden Online-Gefahren. Diese Studienreihe behandelt Betrugsmaschen rund um das Thema Urlaubs- und Reisekosten: Die Studie ergab, dass aktuell 40% der deutschen Urlauber die persönlichen Ausgaben grundsätzlich erheblich einschränken, um den ersehnten Sommerurlaub zu finanzieren. Dabei suchen 97% der Deutschen nach Möglichkeiten Geld zu sparen, um sich in diesem Jahr einen Urlaub leisten zu können: - 46% suchen deshalb Online nach günstigen Urlaubsangeboten, die zu gut sind um wahr zu sein und meist von Cyberkriminellen unterwandert sind.

- 41% bringen finanzielle Opfer, indem sie nicht zum Essen ausgehen,

- 38% geben kein Geld mehr für Unterhaltung (Konzerte, Filme,..) aus,

- 35% kaufen sich keine neue Kleidung mehr,

- 28% reisen weniger und geben das Geld für nur EINE Reise aus,

- 20% halten nach günstigen Online-Angeboten in Bezug auf Unternehmungen en und Ausflügen Ausschau,

- 6% der Befragten werden ihr Auto nicht reparieren lassen, um zu sparen. „In der Eile, die besten Preise zu ergattern, um den Urlaub zu sichern, setzen sich viele Deutsche möglicherweise unwissentlich einem Risiko aus. Denn Cyberkriminelle haben es auf preisbewusste Urlauber abgesehen und nutzen gefälschte Buchungsseiten, betrügerische Bestätigungslinks und manipulierte Bilder, um Urlaubsinteressierte in die Falle zu locken – und so Traumurlaube in finanzielle Albträume zu verwandeln“, so Vonny Gamot, Head of EMEA bei McAfee. „Konsumenten können sich vor Reisebetrug schützen, indem Sie diese wichtigen Tipps befolgen“: Vor der Reise:

• Achten Sie auf Betrugsversuche – Phishing-E-Mails und gefälschte Reiseangebote können Ihre Daten stehlen. Vermeiden Sie es, auf unbekannte Links zu klicken oder persönliche Daten weiterzugeben.

• Überprüfen Sie die Mietangebote – Führen Sie eine umgekehrte Bildersuche durch, um gefälschte Angebote zu erkennen. Lesen Sie Bewertungen und buchen Sie über vertrauenswürdige Plattformen.

• Setzen Sie auf sichere Zahlungsmethoden - Vermeiden Sie Banküberweisungen oder anonyme Zahlungsmethoden wie Geschenkkarten oder Kryptowährungen, da diese schwer nachverfolgt werden können. Da Kreditkarten in vielen Fällen

Schutzmechanismen gegen Betrug bieten, sind sie oft die sicherere Wahl. Auch PayPal und andere Zahlungssysteme mit Käuferschutz können eine Absicherung bieten.

• Regelmäßige Aktualisierung Ihrer Passwörter - Zahlreiche Personen verwenden über Jahre hinweg dieselben Zugangsdaten auf unterschiedlichen Plattformen. Wird eine dieser Plattformen angegriffen oder geht sie in andere Hände über, haben

Gauner Zugriff auf viele Konten. Nutzen Sie für jede Website ein starkes, individuelles Passwort und ändern Sie es in regelmäßigen Abständen. Mit Passwort-Managern können Sie den Überblick bewahren und sichere Kombinationen erstellen

lassen.

• Nutzen Sie umfassenden Online-Schutz – Sicherheitssoftware kann bösartige Links, Phishing-Versuche und Betrugsnachrichten blockieren. Schützen Sie alle Ihre Geräte, einschließlich Ihres Telefons.

• Eine Liste an Anbietern mit bekannt betrügerischem Hintergrund findet sich auch auf Watchlist.at. Weitere Informationen darüber, wie Sie sich online besser schützen können, und über die Produkte und Dienstleistungen von McAfee finden Sie unter www.mcafee.com.

Die nächste Folge der Studienreihe McAfee „Sicher Reisen“ 2025, behandelt das Thema Betrugsopfer und wie der Urlaub ohne jeglichen finanziellen Schaden, tatsächlich genossen werden kann. Forschungsmethodik

Im Februar 2025 wurde eine McAfee-Umfrage online durchgeführt, die sich auf das Thema Reisebetrug und die Auswirkungen dieser Betrugsmaschen auf Verbraucher konzentrierte. Mehr als 7.000 Erwachsene im Alter von mindestens 18 Jahren aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan und Australien nahmen an der Studie teil. Über McAfee

McAfee Corp. ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz für Verbraucher. McAfees Lösungen für Verbraucher sind darauf ausgerichtet, Menschen und nicht nur Geräte zu schützen. Sie passen sich den Bedürfnissen der Benutzer in einer Welt an, in der sie ständig online sind, und ermöglichen ihnen ein sicheres Leben durch integrierte, intuitive Lösungen, die ihre Familien, Gemeinden und Unternehmen mit der richtigen Sicherheit zum richtigen Zeitpunkt schützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.McAfee.com/. Pressekontakt

