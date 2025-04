Startseite SAJ bietet innovative All-in-One-Speicherlösungen für Privathaushalte in Europa (SAJ 20 Jahre Innovation). Pressetext verfasst von sirfrancis am Fr, 2025-04-04 11:55. VKWOIQ Energy ist der exklusive Vertriebspartner der Marke SAJ in Europa. VKWOIQ Energy bietet eine breite Palette an Qualitätsprodukten und Dienstleistungen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Kundenzufriedenheit. Ein breites Angebot an hochwertigen Produkten für den europäischen Markt. Mit einer 20-jährigen Geschichte innovativer Entwicklung legt die Marke SAJ großen Wert auf Kundenzufriedenheit, professionelle Beratung und fortschrittliche Technologie und positioniert sich als zuverlässiger Partner für nachhaltige Energielösungen. Ein Highlight des Produktportfolios ist die hochmoderne „HS2 Series Smart Residential All-in-One Solution“, die speziell für die Bedürfnisse moderner Privathaushalte entwickelt wurde. VKWOIQ Energy bietet eine umfassende Palette von SAJ-Produkten an, die den vielfältigen Anforderungen des europäischen Energiemarktes gerecht werden. Von effizienten Wechselrichtern bis hin zu leistungsstarken Batteriespeichern und intelligenten Energiemanagementsystemen stellt SAJ sicher, dass die Kunden Zugang zu den modernsten Technologien haben, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Energiekosten zu senken. Exzellenter Kundenservice und kompetente Beratung sind der Schlüssel zum Erfolg Bei SAJ steht der Kunde im Mittelpunkt. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen superfreundlichen Kundenservice, der Anfragen schnell und unkompliziert beantwortet und Hilfestellung leistet. Die Kunden können sich auch am Telefon professionell beraten lassen. Das erfahrene Team von SAJ ist jederzeit bereit, die individuellen Bedürfnisse zu analysieren, die richtige Lösung zu empfehlen und Fragen professionell zu beantworten. Dieser persönliche Ansatz zeichnet SAJ aus und schafft die Vertrauensbasis für eine langfristige Zusammenarbeit. Die Revolution der Energieunabhängigkeit: die HS2-Serie, eine Smart-Home-Komplettlösung

Die innovative HS2-Serie , eine der Smart-Home-Komplettlösungen von SAJ ist das Herzstück des Angebots von SAJ. Diese integrierte Lösung wurde entwickelt, um die Energieunabhängigkeit und -effizienz für private Haushalte zu maximieren. Die HS2-Serie kombiniert einen leistungsstarken Hybrid-Wechselrichter und ein intelligentes Batteriespeichersystem in einem kompakten und eleganten Design.

Die wichtigsten Vorteile der HS2-Serie auf einen Blick:

Nahtlose Integration: Wechselrichter und Speicher sind in einem Gerät vereint, was die Installationskosten reduziert und die Systemleistung optimiert.

Maximale Energieunabhängigkeit: Speichern Sie überschüssige Solarenergie und nutzen Sie sie, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn die Strompreise hoch sind. Dies verringert die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und senkt die Stromkosten erheblich.

Intelligentes Energiemanagement: Die HS2-Serie verfügt über fortschrittliche Algorithmen zur intelligenten Steuerung der Energieflüsse. Dies optimiert den Eigenverbrauch, verhindert Stromausfälle (Backup-Funktion) und ermöglicht die Teilnahme an virtuellen Kraftwerken oder anderen Smart-Grid-Anwendungen.

High Effizienz und Zuverlässigkeit: SAJ steht für Qualität und Langlebigkeit. Die HS2-Serie zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ein robustes Design aus, um eine langfristig zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten.

Benutzerfreundliche Bedienung: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Überwachung und Steuerung

System, das lokal oder aus der Ferne über eine mobile App gesteuert werden kann.

Platzsparendes Design: Das kompakte Design der All-in-One-Lösung spart wertvollen Platz in Hauswirtschaftsräumen oder Kellern.

Skalierbarkeit: Die HS2-Serie ist modular aufgebaut und kann bei Bedarf an den wachsenden Energiebedarf der Haushalte angepasst werden.

Verfügbarkeit

SAJ's PV-Komplettsysteme sind in Deutschland zu sehr günstigen Preisen im Top-bewerteten Ebay-Store eBay-Store “VKWOIQ Energy“ zu Festpreisen erhältlich.

SAJ - Ihr Partner für eine nachhaltige Energiezukunft

„Wir sind stolz darauf, die hochwertigen Produkte von SAJ in Europa zu vertreiben und insbesondere die innovative HS2-Serie unseren Kunden anbieten zu können“, so John Liao, Managing Director. „Die HS2-Komplettlösung ist eine bahnbrechende Lösung für Privathaushalte, die ihre Energiezukunft selbst in die Hand nehmen wollen. In Kombination mit unserem erstklassigen Kundenservice und unserer professionellen Beratung sind wir überzeugt, dass wir einen wertvollen Beitrag zur Energiewende in Europa leisten können.“ SAJ lädt interessierte Installateure, Fachpartner und Endkunden ein, mehr über die Produkte von VKWOIQ Energy und die HS2-Serie auf der eBay-Plattform zu erfahren. Bitte besuchen Sie unsere Website

über SAJ: Anhang Größe AJS.jpg 190.94 KB Über sirfrancis Komplettes Benutzerprofil betrachten