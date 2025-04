Startseite BENE: All the Memories Have Been Lost Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-04-04 07:53. BENEs neues Album „All the Memories Have Been Lost“ ist da!

Bereits die Vorab-Singles wie„My Little Marionettes und The Unspoken Deed überzeugten mit kraftvollem Sound und lyrischer Tiefe.

Das Debütwerk des Münchner Künstlers vereint metallastige Riffs mit wortgewaltiger Ausdrucksstärke – komponiert, getextet und produziert in Eigenregie. Trotz seiner klaren Metal-Wurzeln beweist BENE genreübergreifende Offenheit. Viele Songs tragen zudem stark autobiografische Züge.

Den Weg zum Label ebnete ihm nicht nur musikalische Brillanz, sondern auch ein engagiertes Schülerpraktikum bei Smart & Nett. Dank der Unterstützung späterer Praktikumskolleg:innen gelang ihm so der perfekte Einstieg in die Musikbranche. UPC 3617668823529

Release 4.4.2025 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.