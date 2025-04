Startseite 24/7 Snack Point Automatenkiosk in Ludwigsburg: Der perfekte Stopp für Genuss und Entspannung Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-04-03 19:20. Der 24/7 Snack Point Automatenkiosk in Ludwigsburg revolutioniert den Snack- und Getränkegenuss - frisch, vielfältig und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mit einem ständig wachsenden Sortiment von über 220 Produkten zu günstigen Preisen bietet der Automatenkiosk nicht nur klassische Snacks und Getränke, sondern auch exklusive Leckereien aus aller Welt, darunter italienisches Gebäck, belgisch-niederländische Waffeln und weitere internationale Spezialitäten. Das Sortiment wird fortlaufend um neue, überraschende Waren erweitert - so gibt es immer etwas Neues zu entdecken! Kaffee wie vom Barista - frisch gemahlen und voller Aroma

Ein Highlight ist der moderne Baristaautomat, der echten Kaffeegenuss auf Knopfdruck bietet. Die Bohnen werden frisch gemahlen, und Gäste können aus 16 Kaffeevariationen wählen - individuell einstellbar in Stärke, Zuckermenge und mehr. Das beweist: Hochwertiger Kaffee muss nicht teuer sein! Erfrischende Vielfalt rund um die Uhr

Ob gekühlte Softdrinks, Energy-Drinks oder Snacks für den kleinen Hunger - der 24/7 Snack Point hält für jeden Geschmack etwas bereit. Dank der zentralen Lage in der Hohenzollernstraße 21 mit guten Parkmöglichkeiten und zahlreichen Fahrradständern direkt gegenüber ist der Kiosk der ideale Zwischenstopp für Radfahrer, Kinobesucher und alle, die unterwegs eine Pause einlegen möchten. Rund um den Kiosk laden zudem mehrere entspannte Aufenthaltsmöglichkeiten zum Verweilen ein - perfekt für eine kurze Auszeit. Snack-Automaten für Betriebe - günstig und unkompliziert

Neben dem öffentlichen Kiosk bietet der 24/7 Snack Point auch Automatenservice für Betriebsverpflegungen in Ludwigsburg und Umgebung an. Mit attraktiven Aufstellkonditionen profitieren Unternehmen von einer rundum Sorglos-Lösung für ihre Mitarbeiter. Folgen Sie uns für News, Aktionen & neue Produkte!

Instagram: https://www.instagram.com/snackpointludwigsburg/

TikTok: https://www.tiktok.com/search?q=247.snack.point.l

Google: https://g.co/kgs/t4Gn835

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/hjjZ4MSK7DXMmnjr6 Kontakt & Standort

24/7 Snack Point Automatenkiosk

Hohenzollernstr. 21, 71638 Ludwigsburg

24/7 geöffnet - immer frisch, immer lecker!

Für unverbindliche Angebote zur Betriebsverpflegung einfach melden! Pressekontakt:

snack-point-service[@]outlook.de

Pressekontakt

