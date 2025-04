Startseite 30.000 m umfassendes Bohrprogramm für das Goldprojekt AurMac im Yukon angekündigt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-03 16:00. Cranbrook, B.C., 3. April 2025 / IRW-Press / Eagle Royalties Ltd. (ER.CN: CSE oder Eagle Royalties) hat vor kurzem von der Aufnahme eines 30.000 m umfassenden Diamantbohrprogramms auf dem Projekt AurMac von Banyan Gold Corp. im zentralen Yukon erfahren (siehe Pressemeldung von BYN vom 27. März unter diesem Link). Eagle Royalties ist über Royalties, die zwischen 0,5 % und 2 % (ohne Klausel, die einen Rückkauf ermöglichen würde) liegen, an zahlreichen Claims beteiligt, die den Bereichen mit den von Banyan definierten vermuteten Ressourcen in den Lagerstätten Airstrip und Powerline (ganz oder teilweise) zugrunde liegen. Weitere Informationen zur Royalty-Beteiligung am Projekt AurMac finden Sie unter folgendem Link. Der jüngsten Ankündigung zufolge will sich Banyan auf die weitere Erweiterung und Definition der mineralisierten Zonen in den Gebieten Airstrip und Powerline konzentrieren, Gebiete mit einer höhergradigen Mineralisierung - insbesondere in Oberflächennähe ( info@eagleroyalties.com oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.eagleroyalties.com/ Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Weder die CSE noch eine andere Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder genehmigt. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kommentare bezüglich des Zeitplans und des Inhalts bevorstehender Finanzierungen, Arbeitsprogramme, geologischer Interpretationen, des Erhalts von Eigentumsrechten, potenzieller Mineralgewinnungsprozesse usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit in solchen Aussagen vorgesehen sind. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Eagle Royalties Ltd.

Tim J. Termuende

Suite 200, 44 12th Av. South

V1C 2R7 Cranbrook, BC

Kanada email : tjt@eagleplains.com Pressekontakt: Eagle Royalties Ltd.

Tim J. Termuende

Suite 200, 44 12th Av. South

V1C 2R7 Cranbrook, BC email : tjt@eagleplains.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten