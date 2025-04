Startseite Bewusstseinserweiterung: Akawa erobert den deutschsprachigen Raum Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-03 08:46. Akawa steht kurz für Accelerated Kundalini Awakening (Beschleunigtes Kundalini Erwachen). Es ist kein weiterer spiritueller Trend sondern eine verkörperte Begegnung mit unserem Bewusstsein. Hamburg, 02.04.2025 - Die Akawa Workshops, die am 5. April 2025 in Hamburg stattfinden werden, ziehen erneut zahlreiche Interessierte an, die sich mit dem Thema Bewusstseinserweiterung und Achtsamkeit auseinandersetzen wollen. Die Veranstaltung markiert einen wichtigen Schritt für die Verbreitung von Akawa im deutschsprachigen Raum, denn im Dezember 2024 fand in Hamburg die erste Großveranstaltung dieser Modalität statt.

Akawa steht kurz für Accelerated Kundalini Awakening (Beschleunigtes Kundalini Erwachen) bietet aber vielmehr als was man sich darunter vorstellen mag. Neben dem Lösen von alten Blockaden, Mustern und persönlichen Ego-Anteilen hilft die Frequenzarbeit mit Akawa dem Bewusstsein höher zu schwingen und somit ein entspannteres Verhältnis zum Außen zu erlangen. Dadurch entsteht ein Raum in uns indem die Lebensenergie sanft aufsteigen kann ohne uns in eine Bewusstseinskrise zu stürzen.

Unter der Leitung von Heidi Krauss, einer spirituellen Lehrerin aus Konstanz mit über 25 Jahren Unterrichtserfahrung und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Energiearbeit, finden die Kurse immer mehr Anklang bei Menschen, die nach etwas mehr Tiefgang im Leben suchen. Krauss, international tätig und bekannt für ihre Arbeit mit Teilnehmern von Tokyo bis Lima, leitet den Workshop, um über die neuesten Entwicklungen im Bereich Akawa zu informieren und sich mit Praktizierenden auszutauschen.

Die Workshops beschäftigten sich intensiv mit der Frage, wie Akawa helfen kann, die innere Balance wiederzufinden, die durch äußere Einflüsse oft verloren geht. Dabei lernen die Teilnehmer nicht verschiedene Techniken und Methoden kennen, um ihr Bewusstsein zu erweitern und ihre Achtsamkeit im Alltag zu stärken, wie es sonst üblich ist. In Akawa geht es vielmehr darum die Erfahrung wirklich zu verkörpern und damit die Dinge anzustoßen, die nicht im Fluss sind.

"Es ist an der Zeit, die alten Paradigmen der Spiritualität hinter uns zu lassen und uns für neue Impulse zu öffnen", so Heidi Krauss. Sie betont die Bedeutung von Akawa für die persönliche Entwicklung: "Eine der Stärken dieser Arbeit ist, dass unser Bewusstsein ein Upgrade erfährt und dadurch Alltagssituationen anders bewerten kann. Dies führt langfristig zu einer Entspannung im System und einer tiefgreifenden Transformation auf allen Ebenen."

Die Akawa Workshops in Hamburg bieten den Teilnehmern eine Plattform, um sich intensiv mit dem Thema Bewusstseinserweiterung auseinanderzusetzen und neue Wege zur inneren Balance zu entdecken. Die Veranstaltung trägt dazu bei, das Trendthema Achtsamkeit im deutschsprachigen Raum weiter zu stärken und Akawa als wirksamen Weg zur persönlichen Transformation zu etablieren. Parallel kann man dies auch durch Nadine Toebben und weitere ausgebildete Akawa Facilitatoren, am 5. und 6.4. auf der Lebensfreudemesse in Hamburg erfahren, da der Workshop von Heidi Krauss bereits ausgebucht ist.

