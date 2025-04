Black Gold Exploration erweitert sein Gebiet durch Joint Venture mit LGX Energy

Übernahme peilt bedeutsame Öl- und Gaskonzessionen in Clay County, Indiana, an

Vancouver, British Columbia, Kanada - 31. Januar 2025 / IRW-Press / BGX - Black Gold Exploration Corp. (Black Gold oder das Unternehmen) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich bekannt zu geben, dass es am 31. Januar 2025 ein Kauf- und Verkaufsabkommen (das Abkommen) mit LGX Energy Holdings (der Verkäufer) und Adler Energy LLC (der Betreiber und eine 100-%-Tochtergesellschaft des Verkäufers) unterzeichnet hat, um sich an der Erschließung eines Bohrlochs in Clay County, Indiana, (das Bohrloch) zu beteiligen. Gemäß den Bedingungen des Abkommens wurde dem Unternehmen das Recht auf den Erwerb einer 10-%-Beteiligung am Bohrloch gewährt. Das Unternehmen rechnet mit einer Startinvestition in Höhe von 105.000 USD für das Bohrloch und schätzt, dass es gemäß dem Abkommen für die Inbetriebnahme des Bohrlochs zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 50.000 USD aufwenden muss.

Das Abkommen stellt einen aufregenden Meilenstein für das Unternehmen dar, zumal es seine strategische Zusammenarbeit mit dem Verkäufer durch die Beteiligung an der Erschließung eines vielversprechenden neuen Bohrlochs in Clay County, Indiana, weiter vorantreibt. Dieses Vorhaben entspricht nicht nur den Wachstumszielen des Unternehmens, sondern verdeutlicht auch, dass das Unternehmen bestrebt ist, gezielte Investitionen zu tätigen, um den operativen Betrieb zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Interessensvertreter zu schaffen.

Chief Executive Officer Francisco Gulisano sagte: Wir sind davon überzeugt, dass dies angesichts des Wertes, des Standorts der Investition und des Potenzials, an diesem Standort schnell in Produktion zu gehen, ein taktischer und aufregender Schritt für Black Gold Exploration ist. Wir freuen uns darauf, mit unserem Partner LGX Energy an diesem Projekt zu arbeiten.

Im Auftrag des Unternehmens

Francisco Gulisano

236-266-5174

Chief Executive Officer

Über uns

BGX - Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX) (FWB: P30) ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das sich der Schaffung von Shareholder-Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Öl- und Gasprojekten verschrieben hat. BGX verfügt derzeit über Assets in Argentinien und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bgxcorp.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements über zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht auf Aussagen in Bezug auf: (i) die Vereinbarung, ihre Erfüllung durch das Unternehmen und die damit verbundenen Kosten; (ii) die strategische Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Verkäufer; (iii) die Entwicklung des Bohrlochs; (iv) die Wachstumsziele des Unternehmens; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, gezielte Investitionen zu nutzen, um seine operative Präsenz zu erweitern und langfristigen Wert für die Stakeholder zu generieren; (vi) die Überzeugung des Unternehmens, dass die Vereinbarung ein taktischer und aufregender Schritt ist; und (vii) die Überzeugung des Unternehmens, dass die Produktion am Standort schnell erfolgen könnte. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken können, finden Sie in den auf SEDAR+ hinterlegten Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens.

Weder die CSE noch der Regulierungsdienstleister der CSE (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

