Magnetotellurische Untersuchung identifiziert zwei neue hoch aussichtsreiche Bohrziele innerhalb von 2 km von Ternera

2 APRIL 2025 / Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX:TSO, OTCQB:TSORF, FSE:5D7) freut sich, ein Update zu den laufenden Erkundungen im El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bereitzustellen.

Die Analyse der kürzlich abgeschlossenen magnetotellurischen (MT) geophysikalischen Untersuchung, die mit vorhandenen geophysikalischen, geologischen und geochemischen Daten integriert wurde, hat die modellierte Perspektive des intrusiven, goldbezogenen Systems (IRGS) von El Zorro erheblich erweitert. Der Korridor erstreckt sich nun über mehr als 30 km (siehe Abbildung 1) und geomechanische Modellierungen (GMM) haben zwei vielversprechende neue Zielgebiete innerhalb von nur 2 km des Unternehmens mit 1,5 Moz (Million Unzen) Ternera Goldvorkommen (Ternera) identifiziert sowie ein zusätzliches regionales Ziel etwa 6 km südlich von Ternera.

HIGHLIGHTS

- Neue Near-Deposit-Ziele identifiziert: Neue, hochgradig perspektivische Bohrziele Drone Hill NW und Falda, die sich innerhalb von 2 km von Ternera befinden.

- District-Scale Exploration bestätigt das Potenzial eines umfangreichen Systems: -

o Die kürzliche MT-Untersuchung deckte ein Gebiet von 7,5 km mal 8,5 km ab, das im Mittelpunkt von Ternera liegt.

o Neu erworbene, staatliche, luftgestützte magnetische Vermessungsdaten wurden bearbeitet, abgebildet und regional interpretiert.

o Der modellierte IRGS-Korridor wurde nach Süden erweitert und erstreckt sich nun über 30 km.

o Neues Ziel Pena Blanca etwa 6 km südlich von Ternera identifiziert.

o Die Ergebnisse des Programms stärken das Entdeckungspotenzial bei Kitsune und Falda.

o Bohrungen zur Erprobung von hochpriorisierten Zielen im Jahr 2025.

Der Geschäftsführer von Tesoro, Zeff Reeves, kommentierte:

Unsere Erkundungsteams haben kürzlich mehrere initiativen im Rahmen des District-Scale-Projekts abgeschlossen, um das El Zorro IRGS-Modell zu verfeinern und weitere hochpriorisierte Bohrziele zu generieren. Dieses umfassende Programm nutzt Techniken aus verschiedenen Disziplinen und integriert geologische, geochemische und geophysikalische Informationen, um einen detaillierten, großflächigen Datensatz und ein Goldzielmodell zu erstellen.

Die Ergebnisse dieser kürzlichen Studie heben mehrere neue hochpriorisierte Ziele hervor, die in den Zeitplan für das Bohrprogramm CY25 aufgenommen wurden. Unser gezielter und detaillierter Ansatz zur Bohrplanung maximiert das Potenzial für den Erfolg in der Exploration.

Unser Vertrauen in dieses Projekt wächst weiterhin, und je mehr Arbeit wir leisten, desto stärker wird unser Glaube, dass bedeutende zusätzliche Goldentdeckungen gemacht werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79109/Tesoro_020425_DEPRcom....

Abbildung 1: Modellierter Korridor des intrusiven relativen Goldsystems im Goldprojekt El Zorro: Tesoros Goldlagerstätte Tenera (rot schattierter Kreis), El Zorro-Goldschürfgebiete (rote Umrisse), Goldsystemkorridor (rot schattierte Fläche) und El Zorro Projektkonzessionen (gelbe Umrisse), über einem gefilterten Bild von magnetischen Anomalien aus luftgestützten Untersuchungen und Satellitenbild im Hintergrund

NEUE BOHRZIELE BEI TERNERA IDENTIFIZIERT

Die Arbeiten konzentrierten sich auf ein Gebiet von 2 km mal 2 km, das auf Ternera zentriert ist, mit dem Ziel, zusätzliche flache Goldvorkommen zu definieren.

Eine GMM-Studie wurde von GMEX Structural Geology abgeschlossen und von spezialisierten Beratern unterstützt. Sie hat die Fehlermodelle verfeinert und Bereiche mit Anomalien in den Spannungen identifiziert, um Vorhersagen über potenzielle Bereiche des Gesteinsversagens und der Fluidlokalisation zu machen - Bedingungen, die als günstig für die Goldmineralisation bei El Zorro angesehen werden.

GMM umfasst Computersimulationen des modellierten Verhaltens von Brüchen während der Mineralisation, sodass potenzielle strukturelle Ziele in Beziehung zu den Mechaniken des angenommenen Fehlers oder des rheologischen Verhaltens von Kontrasten stehen. Dies hilft, die Suchgebiete in Regionen einzugrenzen, in denen alle Fehler als vielversprechend gelten.

Angewandt auf El Zorro hat GMM erfolgreich und rückblickend die Lage des goldmineralisierten Trends von Ternera identifiziert, was den Ansatz validiert und zeigt, dass das Gebiet eine hohe Wahrscheinlichkeit für Gesteinsversagen und den Fluss goldhaltiger Flüssigkeiten aufweist. GMM identifizierte auch zwei neue vielversprechende Gebiete in der Nähe von Ternera, die als Drone Hill NW und Falda Prospects bezeichnet werden, wo detaillierte Probenahmen durchgeführt werden, um die Bohrplanung und -zielsetzung in diesen Perspektiven zu unterstützen (siehe Abbildung 2). Die Bohrziele wurden basierend auf folgenden Kriterien ausgewählt:

- Modellierte Gesteinsversagenszonen;

- Übereinstimmung mit positiven geochemischen Probenahmergebnissen; und

- Vorhandensein einer günstigen Gold-Host-Lithologie.

Zusätzliche Arbeiten laufen in Drone Hill NW und Falda, einschließlich detaillierter Probenahmearbeiten, um die Bohrstandorte an beiden hochpriorisierten Zielen festzulegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79109/Tesoro_020425_DEPRcom....

Abbildung 2: Geomechanische Modellierung des Goldprojekts El Zorro: Abbildung der Bereiche mit vorhergesagtem Gesteinsversagen (potenzielle Gold Ablagerung) aus der geomechanischen Modellierung. Warme Farben kennzeichnen Gebiete mit höherer Wahrscheinlichkeit von Gesteinsversagen und potenzielle Gebiete für günstige Goldablagerungen. Schwarze Linien stellen kartierte Verwerfungen dar, gestrichelte rote Linien stellen neu identifizierte Zielgebiete, die blaue Linie stellt die aktuelle MRE-Grenze von Ternera dar, wobei die orange gestrichelte Linie die Größe des geomechanischen Signals darstellt (als relative Referenz). Die orangefarbenen Oberflächenprobenahmepunkte (0,5g/t Au bis 1g/t Au) und rot (>1g/t Au) dargestellt. Datum - PSAD56 19S. Siehe ASX-Meldungen vom 24. Januar 2022, 19.April 2022, 18. Oktober 2023 und 12. Februar 2024 für Oberflächenprobenergebnisse.

BEZIRKSGRÖSSEN-EXPLORATION ERWEITERT IRGS-MODELL

Tesoro setzt sein Explorationsprogramm im Bezirk fort, das darauf abzielt, den El Zorro Goldbezirk gründlich zu kartieren, zu modellieren und den vollständigen Umfang zu definieren, um Ziele vor der Bohrkampagne im Jahr 2025 zu liefern und zu verfeinern. Wichtige Ergebnisse umfassen die Identifizierung von Pena Blanca, einem neuen hochpriorisierten Ziel, das sich etwa 6 km südlich von Ternera befindet (siehe Abbildung 3).

Die Explorationsprogramme im Bezirk umfassten:

- MT-Vermessung auf einer Fläche von ca. 7,5 km mal 8,5 km im Zentrum von Ternera;

- Neuverarbeitung historischer staatlicher luftgestützter Magnetdaten (AMAG) und Interpretation der Magnetisierung großflächiger geologischer Merkmale;

- Integration und Interpretation von geophysikalischen Erhebungsdaten (MT, AMAG und Induzierte Polarisation) sowie Satellitenbilder des Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER);

- Detaillierte strukturelle Kartierungen über einen Radius von 3 km, der auf Ternera zentriert ist;

o Geochemische Beprobung von Bachsedimenten und Gebirgssedimenten in Gebieten die bisher nicht kartiert oder beprobt wurden.

Die Spezifikationen der Untersuchung sind im Anhang 1 dargestellt. Der Datensatz der MT-Untersuchung und die Widerstandsmodelle wurden unabhängig von Resource Potentials Pty Ltd (ResPot) aus Perth, Western Australia, überprüft und als gut bis ausgezeichnet beurteilt. Die MT-Widerstandsmodelle wurden dann verarbeitet und in 2D-GIS- und 3D-Arbeitsumgebungen zur Integration und Interpretation mit anderen verfügbaren Datensätzen importiert (Abbildung 3).

Das Ziel Pena Blanca (Abbildungen 1 und 4) wurde durch die erste Probenahme von Fluss- und Kammsedimenten identifiziert, die ein 5 km langes, niedriggradiges Gold- und geochemisches Anomaliegebiet aufzeigte, das mit der Kontaktzone eines günstigen Wirtsintrusivs und den Basaltsedimentgesteinen übereinstimmt. Dieses Ziel weist ähnliche geologische Merkmale wie Ternera auf, mit übereinstimmenden Au-, Ag-, As-, Bi- und Sn-Anomalien, die typisch für IRGS sind. Die Ergebnisse der Fluss- und Kammsedimentproben aus Pena Blanca sind im Anhang 1 dargestellt. Weitere Arbeiten sind im Gange, um das Ziel zu verfeinern und auf Bohrungen zu prüfen.

Wichtige Ergebnisse der MT-Untersuchung umfassen:

- Identifikation von Leitfähigkeitstrends, einschließlich einer großen leitfähigen Zone südlich von Ternera, die mit Oberflächen-Goldanomalien und von GMM vorhergesagten Versagenszonen übereinstimmt (siehe Abbildung 3).

- Tiefere leitfähige Zonen unterhalb des Kitsune-Geländes und in der Nähe des Buzzard-Geländes, die durch mineralisierte Gangschwärme oder Alteration des granitischen Gesteins in der Tiefe verursacht sein könnten.

- Eine große widerstandsreiche Zone in der Tiefe, die durch granitoide Intrusionen unterhalb mineralisierter metasedimentärer Aufschlusszonen verursacht wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79109/Tesoro_020425_DEPRcom....

Abbildung 3: MT-geophysikalische Untersuchung des Goldprojekts El Zorro: Im MT-Leitfähigkeitsmodell interpretierte Leitfähigkeitstrends Höhenschnitte in etwa A) 400 m Tiefe unter der Oberfläche und B) 1.000 m unter der Oberfläche, die möglicherweise durch mineralisierte und hydrothermal veränderte Trends innerhalb von Granit, wo es bekannte Gold- und andere ungetestete Anomalientrends oder leitfähige Metasedimente (z. B. im nordwestlichen Teil des Untersuchungsgebiets). Ein leitfähiger Trend entlang des Strangs der Goldmineralisierung von Ternera (A) setzt sich in den unerforschten Grund südwestlich von Südwesten von Ternera, wo er mit erhöhten Au-Werten aus den begrenzten geochemischen Grabenuntersuchungsdaten übereinstimmt. Drohne Hill SW ist als Falda bekannt

ResPot hat auch regionale Regierungs-AMAG-Datensätze nachbearbeitet, gefiltert und aufbereitet und dann die Interpretation abgeschlossen, um geologische Grenzen auf regionaler Ebene, großflächige Störungen, Gesteinsstrukturen und die Gesteinslithologie zu identifizieren. Diese wurden mit Satelliten-ASTER-Daten, geologischen Oberflächenkartierungen und geochemischen Analyse-Datensätzen integriert, um Tesoro bei der regionalen Goldzielbestimmung und Priorisierung zu unterstützen. Diese Arbeit erweiterte den potenziellen Korridor des El Zorro Gold Districts um etwa 10 km südlich von Ternera auf eine gesamte potenzielle Hauptlänge von über 30 km, wie auch durch potenzielle Geologie, goldgeochemische Anomalien und nun geophysikalische sowie Satellitenbildinterpretation definiert (siehe Abbildungen 1, 4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79109/Tesoro_020425_DEPRcom....

Abbildung 4: Darstellung und Interpretation der regionalen luftgestützten magnetischen Geophysikdaten des Goldprojekts El Zorro: Beispiel für neu bearbeiteten und gefilterten AMAG-Vermessungsdaten der regionalen Regierung, überlagert von den El Zorro-Goldvorkommen und dem El Zorro-Goldkorridor Goldkorridor (rot schraffierter Bereich) (links) und Interpretation auf hohem Niveau unter Verwendung von luftgestützten magnetischen Vermessungsbildern (rechts), die mehrere spättriassische bis frühjurassische granitische Intrusionen und Kontakte mit älteren MetasedimentenMetasedimenten und metavulkanischem Wirtsgestein identifiziert wurden, und diese regionale Interpretation des Grundgesteins unterstützt das Unternehmen bei der entlang eines gut definierten Nord-Süd-Korridors.

Genehmigt durch den Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Geschäftsführender Direktor

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusiv-Goldsystem in Chile entdeckt und Intrusiv-Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die 1,3 Mio. Unzen Ternera-Entdeckung befindet sich in der Küstenkordillere von Chile. Die Coastal Cordillera Region beherbergt mehrere Kupfer- und Goldminen von Weltrang, eine gut Infrastruktur, Dienstleistungsanbieter und eine erfahrene Bergbauarbeitern. Große Gebiete der Küstenkordillere sind aufgrund der nicht konsolidierten Bergbaukonzessionen noch nicht konsolidiert sind Bergbaukonzessionen unerforscht, aber Tesoro konnte sich über sein Netzwerk und Erfahrung die Rechte für das Distrikt-Goldprojekt Goldprojekt El Zorro zu sichern, was der Strategie des Unternehmens Strategie. Tesoros chilenische Tochtergesellschaft, an der Tesoro zu 95% beteiligt ist, besitzt 93,8 % des Goldprojekts El Zorro.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79109/Tesoro_020425_DEPRcom....

Zukünftige Entwicklungen

Diese Ankündigung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Indikator oder Garantie für zukünftige Leistungen betrachtet werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und sich ohne Vorankündigung ändern können. Diese könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Vergangene Leistungen sind nicht unbedingt ein Leitfaden für zukünftige Leistungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Wahrscheinlichkeit oder Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen gegeben. Nichts in dieser Ankündigung oder in den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen sollte als Versprechen, Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Leistung von Tesoro Gold angesehen werden.

Erklärungen von kompetenten Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsresultate beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Angewandte Geologie) MBA, MAIG zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Direktor sowie Aktionär der Gesellschaft. Herr Reeves verfügt über ausreichend Erfahrung, die für den Stil der Mineralisation und die Art des in Betracht gezogenen Vorkommens relevant ist, sowie für die Tätigkeit, die er ausführt, um sich als kompetente Person zu qualifizieren, wie im Jahr 2012 definiert im Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Herr Reeves stimmt der Einbeziehung der in diesem Bericht basierenden Angelegenheiten in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar, einer kompetenten Person und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, erstellt wurden. Herr Widenbar fungiert als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisation und die Art des in Betracht gezogenen Vorkommens sowie für die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person zu qualifizieren, wie im Jahr 2012 im 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves' definiert. Die Gesellschaft bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, nicht wesentlich von der ursprünglichen Bekanntmachung am 9. März 2023 geändert wurden.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf geophysikalische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Jayson Meyers zusammengestellt wurden, der Fellow des Australian Institute of Geoscientists ist. Dr. Meyers ist Berater für Tesoro Gold Limited und verfügt über ausreichend Erfahrung, die für den Stil der Mineralisation und die Art des in Betracht gezogenen Vorkommens sowie für die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person zu qualifizieren, wie im Jahr 2012 im Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert. Dr. Meyers stimmt der Einbeziehung der in diesem Bericht basierenden Angelegenheiten, die von ihm bereitgestellt wurden, in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, zu. Dr. Meyers ist Aktionär der Gesellschaft.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 18-seitigen Veröffentlichung. Die gesamte englische Meldung mit allen zitierten Anhängen kann hier eingesehen werden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02931582-6A1258461&v=7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4

