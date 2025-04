Startseite Die Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt souverän bestehen – so geht’s Pressetext verfasst von wuppi1966 am Mi, 2025-04-02 13:24. Der Erfolg beginnt jetzt Die Prüfungen zum Wirtschaftsfachwirt stellen eine echte Herausforderung dar. Besonders das Fach „Investition, Finanzierung, betriebliches Rechnungswesen und Controlling“ gehört zu den anspruchsvollsten Themengebieten. Umso wichtiger ist eine gezielte und strukturierte Vorbereitung, die nicht nur das Verständnis für die Inhalte vertieft, sondern auch prüfungsrelevantes Wissen vermittelt. Das Institut Wupperfeld bietet die perfekte Gelegenheit, sich optimal auf die Prüfungen vorzubereiten: Der 8-stündiger Kompaktkurs startet am 08.04.2025 und richtet sich gezielt an angehende Wirtschaftsfachwirte, die im Fach „Investition, Finanzierung, betriebliches Rechnungswesen und Controlling“ ihre Prüfung bestehen wollen. Warum man diesen Kurs nicht verpassen sollte: Gezielte Vorbereitung: Der Kurs ist speziell auf die Anforderungen der Prüfung zugeschnitten und vermittelt Dir genau das Wissen, das Du brauchst, um sicher und souverän zu punkten.

Kompetente Dozenten: Unsere praxiserfahrenen Dozenten bringen komplexe Themen auf den Punkt und stehen Dir mit wertvollen Tipps zur Seite.

Networking: Lerne andere Prüfungsteilnehmer kennen und tausche Dich in einer motivierenden Umgebung aus.

Umfangreiches Seminarmaterial: Vertiefen Sie den erlernten Stoff mit Hilfe eines umfangreichen Seminarmaterials wie Skript, Übungsaufgaben und Lösungen. Was man erwarten kann: 8 intensive Lernstunden mit Fokus auf die prüfungsrelevanten Themen

Klar strukturierte Unterlagen zur Nachbereitung

