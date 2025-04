Startseite Das neue Lied von DIETER DORNIG – Eine Sünde wie gestern Nacht Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Mi, 2025-04-02 12:55. Nach seinem erfolgreichen Titel „1000 Sünden“ aus dem Jahr 2024 bleibt Dieter Dornig auch 2025 seinem Thema treu – doch diesmal dreht sich alles nur um eine einzige Sünde. Sein neuer Song „Eine Sünde wie gestern Nacht“ erzählt von einem Moment voller Leidenschaft, den man am liebsten immer wieder erleben möchte. Mit Charme und einem Augenzwinkern fragt sich Dieter Dornig, ob das Leben nicht gerade durch solche verführerischen Augenblicke besonders aufregend wird.

Ist der Titel vielleicht sogar autobiografisch? Dornig selbst hat die Headline inspiriert – steckt also ein Körnchen Wahrheit darin? Finden wir es heraus und lassen uns von seinem neuen Hit mitreißen!

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label "Fiesta Records" (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 04.04.2025 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich. Label und Labelcode: Fiesta-Records, LC 02000

Verlag: Beverly Music Publishing

Produzent: Uwe Altenried

Text: Dieter Dornig, Natascha Arnold

Musik: Natascha Arnold, Edith Wohllaib

ISRC-Nr.: DEZ922500656 Mehr Infos zum Künstler unter www.dieter-dornig.de und bei ihm auf Facebook

