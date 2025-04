Startseite Deutsche (54%) besonders vorsichtig bei Urlaubs-Onlinebuchungen, dennoch werden 1 von 5 (20%) Opfer von Betrug! Pressetext verfasst von Lisa O am Mi, 2025-04-02 12:42. McAfee Studienreihe „Sicher Reisen 2025“ - Teil I: Betrugsmaschen bei Urlaubsbuchungen erkennen und vermeiden München, 31. März 2025 – McAfee, ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz, veröffentlicht heute den ersten von fünf Teilen der McAfee Studienreihe „Sicher Reisen 2025“ und die aktuell damit zusammenhängenden Online-Gefahren. Täuschend echt wirkende Urlaubsangebote an Traumstränden oder vorgegaukelte Luxus-Ferienunterkünfte zu paradiesischen Bedingungen, entpuppen sich bei 20% der Deutschen Online-Urlaubsbucher als Falle: Getarnt als KI-generierte Deepfake Bilder und Videos, Phising Mailings und/oder gefälschte Websites gehen Cyberkriminelle auf Raubzug. Die wichtigsten Studienergebnisse:

• 80% (vier von fünf) der Deutschen, planen im Jahr 2025 in ihrem Urlaub zu verreisen. 49% der Befragten planen den Urlaub international, 43% innerhalb Deutschlands zu verreisen.

• Obwohl mehr als die Hälfte der Deutschen (54%) besonders auf Betrugsversuche achtet und 34 % angeben, dass sie vorhaben, online sehr vorsichtig zu sein, gibt immer noch jeder fünfte Deutsche (20 %) an, dass er bei der Online-Buchung seines Urlaubs auf einen Betrug hereingefallen ist, und ebenso viele (20 %) wissen nicht, wie sie sich vor Online-Betrug schützen können. Tipps & Tricks:

„Diese Ergebnisse dienen der Warnung, bei Online-Reisebuchungen als auch bei Online-Zahlungen wachsam zu bleiben – damit die Traumreise nicht zu einem absoluten Desaster wird,“ so Vonny Gamot, Head of EMEA bei McAfee. „Schützen Sie sich vor Reisebetrug, indem Sie diese wichtigen Tipps befolgen“: Vor der Reise:

? Auf Betrugsversuche achten – Phishing-E-Mails und gefälschte Reise-angebote können Daten stehlen. Unbedingt vermeiden auf unbekannte Links zu klicken oder persönliche Daten Online weiterzugeben.

? Mietangebote überprüfen – Umgekehrte Bildersuche durchführen, um gefälschte Angebote zu erkennen. Bewertungen lesen und Buchungen nur über vertrauenswürdige Plattformen durchführen.

? Umfassenden Online-Schutz nutzen – Sicherheitssoftware kann bösartige Links, Phishing-Versuche und Betrugsnachrichten blockieren. Alle vorhandenen Geräte, wie PC, Laptop, Tablet, etc. einschließlich Telefon schützen. Im Urlaub:

? Falls im Urlaub Inlandsflüge oder Trips Online vor Ort gebucht werden: Online sicher bleiben – Öffentliches WLAN kann Nutzer-Daten gefährden. Um sicher zu surfen, muss ausschließlich ein VPN verwenden werden.

? Vorsicht bei QR-Codes – Gefälschte QR-Codes können zu Betrugsseiten führen. Hier ist die Verwendung von Sicherheitssoftware empfohlen, die Menschen benachrichtigt, sobald verdächtige Links entdeckt werden. Weitere Informationen wie Menschen sich online besser schützen können, und weitere Hinweise über Produkte und Dienstleistungen von McAfee finden Sie unter www.mcafee.com.

Die nächste und damit zweite Veröffentlichung zur Studie der Reihe McAfee „Sicher Reisen“ 2025, dreht sich rund um die Urlaubs- und Reisekosten und die damit verbundenen neuesten Betrugsmaschen. Forschungsmethodik

