SAS: Wechsel in der Geschäftsleitung für Deutschland und die Schweiz

Heidelberg, 2. April 2025 - Wechsel an der Spitze von SAS in Deutschland und der Schweiz: Robert-Josef Simmeth übernimmt zum 1. Juni als Country Manager Germany and Switzerland die Leitung beider Landesorganisationen. Damit legt der führende Daten- und KI-Anbieter die Verantwortung für beide Länder wieder in eine Hand.

Simmeth bringt über 25 Jahre Führungserfahrung aus IT- und Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, Nordamerika und Asien sowie ein profundes Know-how rund um das Thema KI mit. 15 Jahre seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er bei IBM. Dazu kamen Stationen bei SAP, DB Systel, Bertelsmann, Telefónica, ViaSat und zuletzt bei der Managementberatung Arthur D. Little. Simmeth hat Physik an der Universität Ulm sowie der University of Oregon (M.Sc) studiert und das Artificial-Intelligence-Programm an der University of Oxford absolviert.

Der neue SAS Country Manager folgt am Standort Heidelberg auf Iwona Szylar, die seit 2023 die deutschen Vertriebsstrukturen neu aufgestellt hatte und in ihre polnische Heimat zurückkehrt. In Zürich übernimmt Simmeth die Leitung von Jonathan Riches, der innerhalb der globalen SAS Organisation jetzt auf die Führungsposition des Head of European Life Sciences wechselt.

"Wir freuen uns, dass wir mit Robert-Josef einen Manager mit viel internationaler Erfahrung in unserer Branche gewinnen konnten", erklärt Marvio Portela, Senior Vice President für die Region SWEE bei SAS. "Wir sind überzeugt, dass er den erfolgreichen Weg von SAS in Deutschland und der Schweiz weiter verfolgen und zugleich eigene Impulse setzen wird. Iwona hat bei SAS Deutschland erfolgreich wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Dafür danken wir ihr sehr und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Werdegang."

SAS Institute GmbH

Thomas Maier

In der Neckarhelle 162

69118 Heidelberg

Deutschland

E-Mail: thomas.maier@sas.com

Homepage: https://www.sas.com/de_de/home.html

Telefon: 0049 6221 415-1214

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Ingo Weber

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0