Startseite Fantastische Neuigkeiten auf dem Versicherungsmarkt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-02 08:31. Ein neu geschaffene Produkt, das sich speziell und exklusiv an Halter äußerst seltener und exotischer Tierarten richtet, die sich damit selbst gegen unwahrscheinliche Risiken absichern können. Die vs vergleichen-und-sparen GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Bottrop bringt diesen Frühling eine Weltneuheit auf den deutschen Versicherungsmarkt. Mit einer noch nie da gewesenen Tierversicherung wird dieses Jahr erstmals ein fantastischer Versicherungsschutz angeboten werden, der durchaus als Revolution bezeichnet werden kann und der das Portfolio des Vergleichsportals auf unkonventionelle Weise erweitert. Eine solche Art des Versicherungsschutzes existierte in dieser Form bislang noch nicht in Deutschland und wird garantiert für einige Überraschungen sorgen. Um diese Neuerung möglich zu machen, haben mehrere Versicherungsgesellschaften aus fernen Ländern mit dem Tierversicherungsmakler in langen, nächtlichen Verhandlungen eine Reihe von neuen Tarifen ausgearbeitet. Ziel dieses Prozesses, bei dem auch ein offizielles Staatsoberhaupt zugegen war, war es, auf die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe einzugehen und Tarife anzubieten, die finanziell angemessen sind und trotzdem alle Risiken ausreichend abdecken, mit denen die Halter von besonderen Tieren im Alltag konfrontiert sind. Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen und sind vor allem für die Besitzer von sehr exotischen Tierarten von Interesse. Vor allem, da diese Tierarten trotz ihrer großen allgemeinen Beliebtheit bisher nicht versichert werden konnten. Die vereinbarten Tarife, die künftig im Versicherungsvergleich von vergleichen-und-sparen eingesehen werden können, decken dabei ein breites Spektrum vom eher günstigen bis hinauf ins hochqualitative Segment ab. Verknüpft wurde der Start des neuen Versicherungsproduktes zudem mit einer Gewinnspielaktion, bei der verschiedene Sachpreise unter den Teilnehmern verlost werden. Unter vergleichen-und-sparen.de gibt es seit dem 1. April weitere Details zu der Versicherung und der damit verbundenen Aktion. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: vs vergleichen-und-sparen GmbH

Jörg Hüwels

Wilhelm-Tenhagen-Str. 2

46240 Bottrop

Deutschland fon ..: 02041 - 77 44 7 - 0

web ..: https://www.vergleichen-und-sparen.de/

email : presse@vergleichen-und-sparen.de vergleichen-und-sparen.de ist Dein Tierversicherungsmakler mit Herz und Kompetenz. In unserem Versicherungsvergleichsportal findest Du die besten Tarife verschiedenster Anbieter übersichtlich, transparent und auf Wunsch mit persönlicher Beratung. Pressekontakt: vs vergleichen-und-sparen GmbH

Daniel Saaba

Wilhelm-Tenhagen-Str. 2

46240 Bottrop fon ..: 02041 - 77 44 7 - 0

email : presse@vergleichen-und-sparen.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten