Startseite "SLEEPLESS" nicht im The Nautilus Maldives: Ultimative Entspannung, Tiefschlaf, Therapeutic Laziness Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-01 17:21. Hier hat Schlaflosigkeit keine Chance: Die Ultra-Luxus-Privatinsel The Nautilus Maldives mit nur 26 Häusern & Residenzen ist eine Oase der Gelassenheit. Der Trend zu "Sleep Optimization" ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der modernen Wellness-Kultur. Laut einer aktuellen Statistik* schlafen 43 % der Deutschen schlecht. Ein Problem, dem immer mehr Menschen aktiv entgegenwirken wollen. Der Schlaftourismus ist auch ein Teil eines größeren Trends, den führende Trendforscher wie WGSN als "therapeutische Faulheit" bezeichnen. Dieser Trend stellt eine Gegenbewegung zur lauten, hektischen und konsumgetriebenen Wellness-Industrie dar. Laut WGSN geht es bei therapeutischer Faulheit darum, "verlängerte Zeit im Bett zu verbringen und absichtlich unproduktiv zu sein". Das The Nautilus Maldives hat diesen Trend erkannt: Hektik, Eile und Stress bleiben zu Hause und gegen Schlafprobleme gibt es eine Reihe von "Solasta Slumber Ritualen". Hier geht es nicht nur darum, den Tag im Bett zu verbringen, sondern sich ganz der Ruhe und Regeneration hinzugeben. Das Resort bietet maßgeschneiderte Retreats und Therapien, um den Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das Solasta Spa bietet das "Solasta Slumber Ritual", ein exklusives, zweitägiges, individuell zugeschnittenes Schlaf-Treatment, welches in den luxuriösen Häusern und Residenzen des Resorts genossen werden kann. Bei den Treatments werden Entspannungstechniken mit exklusiven Wellness-Anwendungen kombiniert, um eine tiefere Schlafqualität zu fördern. Dazu gehören beruhigende Aromatherapie-Behandlungen, wohltuende Massagen sowie speziell entwickelte Einschlafrituale, die den Gästen helfen, Stress loszulassen und in einen Zustand völliger Entspannung einzutauchen. Auch die "Dreamy Slumber Behandlung" mit einer Körpermassage mit einem Aromatheraphie-Relaxöl von Omorovicza und einer Kopfmassage sorgt für die Tiefenentspannung und bei der "Crystal Singing Bowl Healing" Behandlung taucht man beim Klang der Quarz-Kristallschalen in ein meditatives Klangbad ein. Auf Wunsch zelebrieren die House Master ein Einschlafritual, für das sie ein entspannendes Bad einlassen, das die Muskeln lockert und die Durchblutung fördert sowie Kräutertee servieren, Lavendelduft im Schlafzimmer versprühen und sanfte Musik einstellen. Das Solasta Spa im The Nautilus bietet darüber hinaus eine breite Palette ganzheitlicher Wellness-Angebote für Körper, Geist und Seele: In Zusammenarbeit mit dem renommierten "Ananda in the Himalayas" werden auch ayurvedische Behandlungen wie die Abhyanga-Massage angeboten, die nicht nur die Muskeln stärken, sondern auch die Durchblutung fördern und die Qualität des Schlafes verbessern. Ergänzend dazu sorgt Aerial Yoga für das perfekte Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Die Unterwasserwelt rund um das Resort sorgt mit ihrer vollkommenen Stille für noch mehr Balance. Der hektische Alltag wird hier zur Nebensache. Beim Tauchen oder Schnorcheln mit Meeresbewohnern in der nahen Hanifaru Bay, dem größten Manta-Hotspot der Welt, kann der Körper in eine schwerelose Entspannung eintauchen. Barfuß-Inselwanderungen sowie private Kunstkurse als Kunsttherapie sind weite Optionen für heilende Effekte. Im The Nautilus gibt es keine Öffnungs- oder Schließzeiten, keine Störungen oder Beschränkungen - nur ein maßgeschneidertes Programm, das den Gästen die Freiheit gibt, auch zu bestimmen, wann, wo und wie sie essen möchten. Das Küchenteam des Resorts geht gerne auf die individuellen Vorlieben der Gäste ein und bietet eine feine Detox-Küche oder gesunde vegane Gourmetküche, die den Körper revitalisiert, die Sinne belebt und mit den neuesten Ernährungstrends wie pflanzenbasierter Ernährung und Schlaf-fördernden Superfoods unterstützt. Zudem können Gäste im Restaurant Thyme ein ayurvedisches Menu kreiert vom Ananda Resort genießen.

Fern von festgelegten Abläufen können sich die Gäste lösen und die wahre Kraft des Schlafes erleben, um ihre gesamte Lebensqualität zu verbessern. Hier im The Nautilus wird "Slow Travel" zelebriert, um die individuelle Reise zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit genießen und bewusst den Moment leben zu können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The Nautilus Maldives

