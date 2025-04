Startseite Argyle Resources Corp. kündigt erste Explorationsphase auf den Siliziumdioxidprojekt-Claims Bovill in Idaho an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-01 16:30. Calgary - 1. April 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, die erste Explorationsphase auf den Bovill-Claims in Idaho bekannt zu geben. Das Unternehmen hat dieselbe Gruppe beauftragt, die das satellitengestützte Mineralexplorationsprogramm auf seinen Siliziumdioxidprojekten in Québec durchführt, um die Bovill-Claims zu erkunden und vorrangige Ziele zu identifizieren. Ziel des Programms ist es, unter Einsatz fortschrittlicher Methoden wie der LWIR- (langwelliger Infrarotbereich) und der SWIR-Analyse (kurzwelliger Infrarotbereich) kritische Mineral- und Gassignaturen in den wichtigsten Zielgebieten zu ermitteln und zu kartieren. Durch den Einsatz modernster Fernerkundungsmethoden ist Argyle Resources strategisch gut aufgestellt, um die Effizienz der Explorationsarbeiten zu steigern und vielversprechende Ziele für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79082/ARGL_040125_DEPRcom.00... Abbildung 1: Historische Minen und Prospektionsgebiete in der Region Bovill Vorgeschlagener Arbeitsumfang - LWIR-Untersuchung: Abdeckung eines Zielgebiets von 2.500 km².

- SWIR-Gasuntersuchung: Ausdehnung auf über 11.000 km² unter Verwendung eines Sentinel-Satellitenbildes.

- QDFC-Fingerprint-Kartierung: Vorhersage und Klassifizierung von Metall- und Quarzitvorkommen. Wir sind sehr beeindruckt von den ersten Rückmeldungen aus dem Fernerkundungsprogramm in unseren Konzessionsgebieten in Québec, sodass es eine leichte Entscheidung war, die Gruppe für unser Siliziumdioxidprojekt Bovill zu engagieren, sagt Jeff Stevens, CEO des Unternehmens. Mittels dieser Technologie können wir mit den digitalen Explorationsarbeiten beginnen, während wir darauf warten, dass das BLM unseren Claim-Antrag abschließt. Qualifizierter Sachverständiger George Yordanov, P.Geo., ein Direktor, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Über Argyle Resources Corp. Argyle Resources Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit hohem Ressourcenpotenzial in Nordamerika konzentriert. Das Unternehmen verpflichtet sich zu verantwortungsvollen und nachhaltigen Explorationspraktiken und schafft gleichzeitig Werte für seine Aktionäre. Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS Jeffrey Stevens

President & CEO Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com Zukunftsgerichtete Aussagen Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Argyle Resources Corp.

Jeffrey Stevens

540 5 Ave SW, Suite 1410

T2P 0M2 Calgary, AB

Kanada email : jeff@argyleresourcescorp.com Pressekontakt: Argyle Resources Corp.

Jeffrey Stevens

540 5 Ave SW, Suite 1410

T2P 0M2 Calgary, AB email : jeff@argyleresourcescorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten