First Majestic gibt Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2024 bekannt

Rekordwerte bei Mineralressourcen und beträchtliche Steigerung von Mineralreserven gegenüber Vorjahr

31. März 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2024 für seine vier aktiven Minen in Mexiko und seine Goldmine Jerritt Canyon in den USA mit Wirksamkeitsdatum 31. Dezember 2024 bekannt zu geben. Die vier aktiven Minen des Unternehmens in Mexiko sind: die Silbermine Cerro Los Gatos (nach der jüngsten Übernahme von Gatos Silver Inc. durch das Unternehmen besitzt das Unternehmen eine 70-%-Beteiligung am Joint Venture Los Gatos, das die Mine besitzt und betreibt), die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada. Die Goldmine Jerritt Canyon ist derzeit vorübergehend stillgelegt, zumal das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf die Exploration, Definition und voraussichtliche Erweiterung der Mineralressourcen richtet. Obwohl das Unternehmen die Übernahme von Gatos Silver erst am 16. Januar 2025 abgeschlossen hat, hat es die Mineralreserven und -ressourcen von Cerro Los Gatos per 31. Dezember 2024 zu den Zwecken dieser Pressemitteilung und des Jahresberichts des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (der Jahresbericht 2024) berücksichtigt.

Im Jahr 2024 setzte First Majestic einen weiteren Rekord-Meilenstein. Dank unserer strategischen M&A-Aktivitäten und eines äußerst erfolgreichen Explorationsprogramms konnten wir unsere Mineralressourcen auf den höchsten Stand in der Geschichte des Unternehmens steigern, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Ich bin stolz auf das, was wir im Jahr 2024 in puncto Exploration und Geologie erreicht haben. Wir haben im Jahr 2024 ein solides Explorationsprogramm budgetiert, das außergewöhnliche Ergebnisse geliefert hat, vor allem die hochgradige Gold- und Silberentdeckung bei Santa Elena, Navidad, sowie beeindruckende Ergebnisse bei San Dimas, die uns in eine günstige Position für eine aufregende Zukunft bringen. Wir haben das Jahr auf großartige Weise beendet und unser Team hat mit der Umsetzung unseres Rekord-Explorationsprogramms 2025 begonnen.

Im Jahr 2024 hat das Unternehmen seine nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven an Silberäquivalent- (AgÄq)-Unzen um 45 % sowie seine nachgewiesen und angedeuteten bzw. vermuteten Mineralressourcen um 25 % bzw. 23 % gesteigert. Diese beträchtliche Steigerung der enthaltenen AgÄq-Unzen ist auf den Erfolg des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens sowie auf die strategische Übernahme von Gatos Silver zurückzuführen.

HIGHLIGHTS 2024

- Das Unternehmen vereinbarte die Übernahme von Gatos Silver, das eine 70-%-Joint-Venture-Beteiligung an der Silbermine Cerro Los Gatos besitzt. Die Übernahme wurde nach Jahresende abgeschlossen.

- Das Unternehmen führte im Jahr 2024 Explorationsbohrungen über insgesamt 182.909 m durch.

- AgÄq-Reserven +45 % gegenüber Vorjahr: Die Schätzungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen (P&P) Mineralreserven bei den vier produzierenden Minen des Unternehmens beliefen sich auf insgesamt 17,9 Millionen t mit 177,6 Millionen oz AgÄq, bestehend aus 86,8 Millionen oz Silber und 594.000 oz Gold, 587 Millionen lbs Zink, 314 Millionen lbs Blei und 32 Millionen lbs Kupfer (die Schätzungen der P&P-Mineralreserven des Unternehmens beinhalten nach dem Hinzukommen der Silbermine Cerro Los Gatos nun auch Zink, Blei und Kupfer) - eine Steigerung von 60 % der Tonnen, eine Steigerung von 55 % der Silberunzen und ein Rückgang von 12 % der Goldunzen bzw. eine Steigerung von 45 % der AgÄq-Unzen gegenüber den Schätzungen der P&P-Mineralreserven am Jahresende 2023. Die beträchtliche Steigerung der P&P-Mineralreserven spiegelt die Erweiterung um die Silbermine Cerro Los Gatos wider. Die Mineralreserven für die Silbermine Cerro Los Gatos werden auf einer anteilsmäßigen Basis des Unternehmens von 70 % gemeldet.

- M&I AgÄq-Ressourcen +25 % gegenüber Vorjahr: Die Schätzungen der nachgewiesenen und angedeuteten (M&I) Mineralressourcen für die vier produzierenden Minen des Unternehmens und die Goldmine Jerritt Canyon beliefen sich auf insgesamt 34,8 Millionen t mit 434,2 Millionen oz AgÄq, bestehend aus 135,2 Millionen oz Silber, 2,9 Millionen oz Gold, 672 Millionen lbs Zink, 360 Millionen lbs Blei und 35 Millionen lbs Kupfer (die Schätzungen der M&I-Mineralressourcen des Unternehmens umfassen nach dem Hinzukommen der Silbermine Cerro Los Gatos nun auch Zink, Blei und Kupfer). Dies entspricht einer Steigerung der Tonnen von 36 %, der Silberunzen von 41 % und der Goldunzen von 1 % bzw. insgesamt einer Steigerung der AgÄq-Unzen von 25 % gegenüber den Schätzungen der M&I-Mineralressourcen am Jahresende 2023. Die beträchtliche Steigerung der Schätzungen der M&I-Mineralressourcen spiegelt das Hinzukommen der Silbermine Cerro Los Gatos (die auf einer anteilsmäßigen Basis des Unternehmens von 70 % gemeldet wird), den Minenabbau und die aktualisierten wirtschaftlichen Parameter wider. Die Ergebnisse der Explorationsbohrungen wurden zu M&I-Mineralressourcen umgewandelt und hinzugefügt.

- Vermutete AgÄq-Ressourcen +23 % gegenüber Vorjahr: Die Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für die vier produzierenden Minen des Unternehmens und die Goldmine Jerritt Canyon beliefen sich auf insgesamt 29,0 Millionen t mit 350,3 Millionen oz AgÄq, bestehend aus 81,2 Millionen oz Silber, 2,9 Millionen oz Gold, 171 Millionen lbs Zink, 77 Millionen lbs Blei und 7 Millionen lbs Kupfer (die Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen des Unternehmens umfassen nach der Erweiterung um die Silbermine Cerro Los Gatos nun auch Zink, Blei und Kupfer). Dies entspricht einer Steigerung der Tonnen von 30 %, der Silberunzen von 25 % und der Goldunzen von 13 % bzw. insgesamt einer Steigerung der AgÄq-Unzen von 23 % gegenüber den Schätzungen der M&I-Mineralressourcen am Jahresende 2023. Die beträchtliche Steigerung der Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen spiegelt die Entdeckung und Bekanntgabe einer ersten Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für die Gold- und Silberlagerstätte Navidad (bei Santa Elena) sowie die Erweiterung um die Silbermine Cerro Los Gatos (die auf einer anteilsmäßigen Basis des Unternehmens von 70 % gemeldet wird) wider.

- Die Entdeckung Navidad bei Santa Elena fügte 2,3 Millionen t an vermuteten Mineralressourcen mit 29,7 Millionen oz AgÄq hinzu, bestehend aus 5,9 Millionen oz Silber und 249.000 oz Gold mit Metallgehalten von 81 g/t Ag und 3,42 g/t Au. Bis dato wurde nur ein Teil des kürzlich beschriebenen Erzgangsystems innerhalb der Ressourcenschätzung klassifiziert, wobei beträchtliches Potenzial durch zusätzliche Bohrungen besteht.

PRODUKTIONSTABELLE 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79093/250331_First Majestic_de_PRcom.001.png

1. Die AgÄq Unzen werden unter Berücksichtigung der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Gewinnung für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und der zu zahlenden Metallmenge des entsprechenden Vertrags jeder Mine geschätzt. Einzelheiten zur Berechnungsmethode finden Sie in den entsprechenden Tabellen in jedem Minenabschnitt des AIF 2024 des Unternehmens, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Zahlen in der obigen Tabelle sind gerundet, sodass die Summen möglicherweise nicht übereinstimmen.

MINERALRESERVEN- UND MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN

Per 31. Dezember 2024 beliefen sich die geschätzten P&P-Mineralreserven bei den vier produzierenden Minen des Unternehmens auf insgesamt 86,8 Millionen oz Silber, 594.000 oz Gold, 587 Millionen lbs Zink, 314 Millionen lbs Blei und 32 Millionen lbs Kupfer, was insgesamt 177,6 Millionen oz AgÄq entspricht.

Die beträchtliche Steigerung der geschätzten P&P-Mineralreserven auf Basis von AgÄq gegenüber dem Vorjahr ist auf die Erweiterung um die Mineralreserven der Silbermine Cerro Los Gatos zurückzuführen (die auf einer anteilsmäßigen Basis des Unternehmens von 70 % gemeldet werden).

Schätzung der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven zum 31. Dezember 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79093/250331_First Majestic_de_PRcom.002.png

1. Mineralreserven werden gemäß den CIM-Definitionsstandards und NI 43-101 klassifiziert, die aus nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen abgeleitet werden, und werden mit einem Bezugspunkt des abgebauten und an die Anlage gelieferten Erzes gemeldet.

2. Für San Dimas, Santa Elena und La Encantada: Die Mineralreserven gelten bis zum 31. Dezember 2024 und berücksichtigen die Erschöpfung bis zu diesem Datum.

3. Für Cerro Los Gatos: Die Mineralreserven gelten bis zum 1. Juli 2024, berücksichtigen die Erschöpfung bis zum 31. Dezember 2024 und werden auf einer dem Unternehmen zu 70 % zurechenbaren Basis gemeldet.

4. Die Reservenschätzungen wurden von Andrew Pocock, P.Eng., einem internen qualifizierten Sachverständigen von First Majestic gemäß NI 43-101, beaufsichtigt oder überprüft.

5. Der Silberäquivalentgehalt wird unter Berücksichtigung der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Ausbeute für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und des im Verkaufsvertrag zu zahlenden Metalls geschätzt. Die Formeln für den AgÄq-Gehalt variieren und werden in jedem Minenabschnitt des AIF dargestellt.

6. Die Metallpreise für die Schätzungen der Mineralreserven für die Konzessionsgebiete Santa Elena, San Dimas und La Encantada betrugen 26 $/oz Ag und 2.200 $/oz Au; und die Metallpreise für das Konzessionsgebiet Cerro Los Gatos betrugen 23 $/oz Ag, 1.850 $/oz Au, 0,95 $/lb Pb, 1,25 $/lb Zn und 4,0 $/lb Cu.

7. Zu den modifizierenden Faktoren für die Umwandlung von Ressourcen in Reserven gehören unter anderem Überlegungen zu Abbaumethoden, Abbauausbeute, Verwässerung, Sterilisation, Erschöpfung, Cutoff-Gehalten, geotechnischen Bedingungen, metallurgischen Faktoren, Infrastruktur, operativer Betriebsfähigkeit, Sicherheit, Umwelt-, Regulierungs-, Sozial- und Rechtsfaktoren. Diese Faktoren wurden angewendet, um abbaubare Strossenformen zu erzeugen. Diese Parameter sind für jede angenommene Mine und Abbaumethode unterschiedlich und werden in jedem Minenabschnitt des AIF dargestellt.

8. Die Cutoff-Gehalte, metallurgischen Gewinnungsraten, Zahlungsbedingungen und modifizierenden Faktoren, die zur Umwandlung von Mineralreserven in Mineralressourcen verwendet werden, sind für alle Minen unterschiedlich und werden in jedem Minenabschnitt im AIF 2024 dargestellt.

9. Zu den modifizierenden Faktoren für die Umwandlung von Ressourcen in Reserven gehören die Berücksichtigung der geplanten Verwässerung, die auf räumlichen und geotechnischen Aspekten der geplanten Strossen und Wirtschaftszonen basiert, die zusätzliche Berücksichtigung der Verwässerung aufgrund ungeplanter Ereignisse, der Materialtransport und andere Aspekte des operativen Betriebs sowie die Gewinnungsfaktoren. Abbaubare Formen wurden als geometrische Beschränkungen verwendet.

10. Tonnage in Tausend Tonnen, Metallgehalt in Tausend Unzen, Preise/Kosten in USD. Die Zahlen sind gerundet und können daher aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

11. Die technischen Berichte, aus denen die oben genannten Informationen stammen, sind unter der Überschrift Technische Berichte für Konzessionsgebiete im AIF 2024 aufgeführt.

Per 31. Dezember 2024 beliefen sich die Schätzungen der M&I-Mineralressourcen für die vier produzierenden Minen des Unternehmens und seine Goldmine Jerritt Canyon auf insgesamt 434,2 Millionen oz AgÄq, bestehend aus 135,2 Millionen oz Silber, 2,9 Millionen oz Gold, 671,9 Millionen lbs Zink, 359,6 Millionen lbs Blei und 35,1 Millionen lbs Kupfer.

Die beträchtliche Steigerung der M&I-Mineralressourcen ist auf die zusätzlichen M&I-Mineralressourcen der Silbermine Cerro Los Gatos (die auf einer anteilsmäßigen Basis des Unternehmens von 70 % gemeldet werden), auf erweiterte Bohrergebnisse sowie auf neue Cutoff-Gehalte aufgrund aktualisierter wirtschaftlicher Parameter, einschließlich Kosten, Gewinnungsraten und Metallpreise, zurückzuführen. Die Schätzungen der P&P-Mineralressourcen werden einschließlich Mineralreservenschätzungen gemeldet.

Per 31. Dezember 2024 beliefen sich die Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für die vier produzierenden Minen des Unternehmens und seine Goldmine Jerritt Canyon auf insgesamt 350,6 Millionen oz AgÄq, bestehend aus 81,4 Millionen oz Silber, 2,9 Millionen oz Gold, 173,6 Millionen lbs Zink, 78,5 Millionen lbs Blei und 8,0 Millionen lbs Kupfer. Die Änderungen stehen in erster Linie mit der Entdeckung und der Erklärung einer ersten Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für das Projekt Navidad (bei Santa Elena), den zusätzlichen vermuteten Mineralressourcen der Silbermine Cerro Los Gatos (die auf einer anteilsmäßigen Basis des Unternehmens von 70 % gemeldet werden), erweiterten Bohrergebnissen und neuen Cutoff-Gehalten aufgrund aktualisierter wirtschaftlicher Parameter, einschließlich Kosten, Gewinnungsraten und Metallpreisen, in Zusammenhang.

Schätzung der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen zum 31. Dezember 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79093/250331_First Majestic_de_PRcom.003.png

Schätzung der vermuteten Mineralressourcen zum 31. Dezember 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79093/250331_First Majestic_de_PRcom.004.png

1. Mineralressourcenschätzungen werden gemäß den CIM-Definitionsstandards und NI 43-101 klassifiziert.

2. Die Mineralressourcenschätzungen gelten mit Wirkung zum 31. Dezember 2024. Die Probendaten wurden bis zum Stichtag 31. Dezember 2024 für die Materialeigenschaften gesammelt, mit Ausnahme der Schätzung für Cerro Los Gatos, die bis zum 31. März 2024 durchgeführt wurde. Alle Konzessionsgebiete berücksichtigen relevante technische Informationen und die Erschöpfung der Bergbauvorkommen bis zum 31. Dezember 2024.

3. Die Mineralressourcen von Cerro Los Gatos werden auf einer 70%igen FM-Basis ausgewiesen.

4. Die Mineralressourcenschätzungen wurden von David Rowe, CPG, dem internen qualifizierten Sachverständigen von First Majestic, gemäß NI 43-101 beaufsichtigt oder überprüft.

5. Der Silberäquivalentgehalt wird unter Berücksichtigung von Metallpreisannahmen, der metallurgischen Ausbeute für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und des zahlbaren Metalls des entsprechenden Vertrags jeder Mine geschätzt. Einzelheiten zu den Schätzungen sind in jedem Minenabschnitt des AIF aufgeführt.

6. Die für alle Mineralressourcenschätzungen berücksichtigten Metallpreise für die Konzessionsgebiete Santa Elena, San Dimas, Jerritt Canyon und La Encantada betrugen 28 $/oz Ag und 2.400 $/oz Au. Die für die Silbermine Cerro Los Gatos berücksichtigten Metallpreise betrugen 23 $/oz Ag, 1.850 $/oz Au, 0,95 $/lb Pb, 1,25 $/lb Zn und 4,0 $/lb Cu.

7. Die Cutoff-Gehalte und Cutoff-Werte, die zur Meldung von Mineralressourcen verwendet werden, sind für alle Minen unterschiedlich. Die Cutoff-Gehalte, -Werte und wirtschaftlichen Parameter sind im entsprechenden Abschnitt aufgeführt, in dem die einzelnen Minenabschnitte des AIF 2024 beschrieben werden.

8. Mineralressourcen werden innerhalb abbaubarer Strossenformen oder Tagebauformen gemeldet, wobei die Cutoff-Werte unter Verwendung der angegebenen Metallpreise und Metallausbeuten im Minenabschnitt des AIF berechnet werden. Die Cutoff-Werte beinhalten die Mühlenausbeute und die Faktoren für das zahlbare Metall, die dem bestehenden Verarbeitungskreislauf entsprechen.

9. Auf die Mineralressource, die auf In-situ-Basis gemeldet wird, wurde keine Verwässerung angewendet.

10. Die Tonnage wird in Tausend Tonnen angegeben; der Metallgehalt wird in Tausend Unzen und Millionen Pfund angegeben. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen möglicherweise nicht aufaddieren.

11. Nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven gemeldet. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

12. Die technischen Berichte, aus denen die oben genannten Informationen zu den Materialeigenschaften stammen, sind unter der Überschrift Technische Berichte zu Materialeigenschaften des AIF 2024 aufgeführt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein AIF 2024 im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Darüber hinaus wurde ein Jahresbericht gemäß Formular 40-F (das 40-F) bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht, und das 40-F ist auf EDGAR und auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar.

Aktionäre können auch ein Exemplar des Jahresberichts von First Majestic mit den geprüften Finanzberichten kostenlos erhalten, indem sie sich an First Majestic, Suite 1800 - 925 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V6C 3L2 oder an info@firstmajestic.com wenden.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Die wissenschaftliche und technische Offenlegung der Konzessionsgebiete basiert auf technischen Berichten, die gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurden (zusammen die technischen Berichte). Die technischen Berichte wurden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht, mit Ausnahme des technischen Berichts für die Silbermine Cerro Los Gatos, der unter dem SEDAR+-Profil von Gatos Silver verfügbar ist. Die technischen Informationen wurden gegebenenfalls mit aktuelleren Informationen aktualisiert.

Gonzalo Mercado, P.Geo., der Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Mineralressourcenschätzungen wurden unter der Aufsicht von David Rowe, CPG, unserem Director of Mineral Development, erstellt bzw. von diesem geprüft. Die Mineralreservenschätzungen wurden unter der Aufsicht von Andrew Pocock, P.Eng., unserem Director of Reserves, erstellt bzw. von diesem geprüft.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com , zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com , besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"unterzeichnet"

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationsaktivitäten und deren Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung von Verträgen mit dem Unternehmen durch Vertragspartner; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Entwicklung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Warnhinweis für Investoren aus den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer Privatemittent gemäß der Definition in Regel 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Multi-Jurisdictional Disclosure System berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten über wissenschaftliche und technische Informationen zu den wesentlichen Mineralprojekten des Emittenten festlegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 - 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

Kanada

email : info@firstmajestic.com

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt.

Pressekontakt:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 - 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

email : info@firstmajestic.com