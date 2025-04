Mit einer besonderen Sonntagsandacht am 16. März, einem Benefizkonzert am 12. April sowie weiteren humanitären Aktionen zeigt die Scientology-Kirche Ungarn aktuell verstärktes gesellschaftliches Engagement. Ihre ehrenamtlichen Geistlichen setzen sich dabei für Mitgefühl, ethisches Handeln und das Wohlergehen der Gemeinschaft ein.

Jedes Jahr veranstaltet die Scientology-Kirche eine besondere Sonntagsandacht zur Feier des Geburtstags ihres Gründers L. Ron Hubbard. Die diesjährige Veranstaltung, die am 16. März stattfand, konzentrierte sich auf Themen der spirituellen Erlösung und der persönlichen Freiheit. Der ordinierte Geistliche Attila Miklovicz hielt eine Predigt auf Grundlage von Hubbards Schrift "Aufruf zur Freiheit - Der Mensch kann seine Seele retten".

Miklovicz sprach über wichtige Themen wie die Überwindung materialistischen Denkens und die Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod. Er schloss mit einer inspirierenden Botschaft: "Ein Mensch kann seine Seele retten. Wir wissen, wie... Der Himmel erwartet uns."

Diese jährliche Veranstaltung stärkt nicht nur den Glauben der Anhänger, sondern inspiriert die Teilnehmer, einschließlich der ehrenamtlichen Geistlichen, diese Prinzipien auch in ihrer karitativen Arbeit anzuwenden und einen Beitrag zur Gesellschaft und für ihre lokalen Gemeinden zu leisten.

Benefizkonzert am 12. April

Ehrenamtliche Scientology-Geistliche unterstützen aktiv gefährdete Bevölkerungsgruppen durch Spendenaktionen und Hilfsprogramme. Am 12. April wird die Scientology-Kirche Ungarn in Zusammenarbeit mit ihren ehrenamtlichen Geistlichen ein Benefizkonzert in der Kapelle des Váci út Centers veranstalten. Ziel der Veranstaltung ist es, Spenden für zwei wichtige Zwecke zu sammeln: das Kinderkrankenhaus in der Madaras-Straße und eine lokale Hilfsorganisation, die Familien in Not unterstützt.

Die Veranstaltung bietet Auftritte talentierter Künstler und eine Ausstellung zeitgenössischer Gemälde. Kinder können sich schminken lassen und so eine fröhliche Atmosphäre schaffen. L. Ron Hubbard betonte, wie wichtig es ist, junge Menschen zu fördern, da er sie als die Zukunft der Kultur ansieht. Diese Philosophie unterstreicht, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass Kinder die Fürsorge und die Möglichkeiten erhalten, die sie für eine bessere Zukunft brauchen.

Am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, schlossen sich ehrenamtliche Scientology-Geistliche mit dem Büro für soziale Beziehungen der Scientology-Kirche in Ungarn zusammen, um die Beiträge von Frauen zur Gesellschaft zu würdigen. Ehrenamtliche verteilten über 1.700 Blumen an Frauen in Budapest und mehreren kleineren Städten, um ihre unschätzbare Rolle im Haushalt zu würdigen.

Diese Initiative sollte die Empfängerinnen an ihre Bedeutung erinnern und Werte wie Harmonie und Nächstenliebe würdigen. Die Organisatoren betonten, dass Gesten der Freundlichkeit als tägliche Praxis nicht auf einen einzigen Tag im Jahr beschränkt sein sollten.

Mission der ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen

Die ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology, wie sie von Ivan Arjona, dem Vertreter der Scientology-Kirche bei der Europäischen Union, erläuterte, arbeiten unter dem globalen Motto "Man kann immer etwas tun", was ihren proaktiven Ansatz bei der Behandlung sozialer Probleme widerspiegelt. Ausgebildet in Konfliktlösung, Katastrophenhilfe und Kommunikationstechniken leisten sie lebenswichtige Hilfe für Gemeinden in Not.

Ihr Einfluss reicht zwar über Ungarn hinaus, doch ihre lokalen Beiträge sind bedeutend. Von der Organisation von Benefizkonzerten und der Unterstützung von Gesundheitsinitiativen bis hin zur individuellen Hilfe bei seelischen Traumata arbeiten die ehrenamtlichen Geistlichen konsequent daran, einen spürbaren Unterschied zu bewirken. Ihre Bemühungen stehen im Einklang mit der umfassenderen Mission der Scientology-Kirche: eine bessere Welt durch Bildung, Mitgefühl und karitative Arbeit zu schaffen.

Durch ihre selbstlose Hingabe erheben die ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen weiterhin die Menschheit, indem sie sich um unmittelbare Bedürfnisse kümmern und gleichzeitig für langfristige Veränderungen eintreten. Ihre Arbeit ebnet den Weg für eine mitfühlendere und gerechtere Zukunft.

Religionsanerkennung in Europa

Der Oberste Gerichtshof Italiens erkannte 1997 an, dass die Ziele und Aktivitäten der Scientology-Kirche religiöser Natur sind. In den Folgejahren bestätigten weitere europäische Länder diesen Status: Schweden registrierte Scientology im Jahr 2000 als Religionsgemeinschaft, Kroatien folgte 2003 mit der Eintragung ins Religionsregister. Spanien und Portugal erkannten die Kirche 2007 offiziell an, Großbritannien im Jahr 2013 durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Auch Mazedonien (2017) und die Niederlande (2022) bestätigten den religiösen Charakter der Scientology-Kirche.

In Deutschland haben Gerichte mehrfach entschieden, dass die Vereine der Scientology-Kirche und ihre Mitglieder unter den Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes (Religionsfreiheit) fallen. Weitere Informationen über die weltweite Anerkennung der Scientology-Religion finden Sie unter scientologyreligion.de.