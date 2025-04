Startseite ICAO kündigt Einführung eines harmonisierten Systems zur Erfassung von Flugsicherheitsdaten an Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-04-01 14:03. Montreal/Paris Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) hat eine neue Initiative angekündigt, die den Aufbau nationaler Systeme zur Erfassung und zum Austausch von Flugsicherheitsdaten vorsieht. Ziel ist es, datengestützte Entscheidungen durch fortschrittliche Big-Data-Analysen zu ermöglichen. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Verbesserung der globalen Flugsicherheit, zur Verhinderung von Zwischenfällen und zur schnellen Reaktion auf neue Bedrohungen im Luftraum dar. Die Initiative ist ein zentraler Bestandteil der umfassenden globalen Strategie der ICAO zur Modernisierung des Sicherheitsmanagements in der Luftfahrt und zur Einführung modernster Datenverarbeitungstechnologien. Das neu verabschiedete Dokument EUR.SPT.0100 sieht unter anderem vor: den Aufbau nationaler Plattformen für die zentrale Erfassung und den Austausch von Flugsicherheitsdaten;

die Harmonisierung der Standards zur Verarbeitung von Luftfahrtdaten unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Anforderungen der Luftfahrtbehörden;

die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit beim Austausch von Risikodaten, um eine bessere Prognose und Vermeidung von Luftfahrtvorfällen zu ermöglichen. Die ICAO betont die entscheidende Bedeutung eines globalen Ansatzes für das Management von Luftfahrtdaten, der sowohl das Sicherheitsniveau als auch die Effizienz operativer Entscheidungen verbessert. Der neue Rahmen ermöglicht es den Mitgliedstaaten, einheitliche Standards für die Erfassung, Speicherung und Analyse von Luftfahrtdaten einzuführen – und damit den Weg für digitale Innovationen im Luftfahrtsektor zu ebnen. Das System wird außerdem die Überwachungsfähigkeit des Luftverkehrs in strategisch wichtigen Regionen verbessern und eine Grundlage für die langfristige Planung und Optimierung von Flugrouten schaffen. Arkady Merkulow, stellvertretender Generaldirektor der ICAO: „Innovative Lösungen in der Verarbeitung von Luftfahrtdaten sind ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Luftfahrtentwicklung. Die Einführung dieses neuen Systems zur Datenerfassung und -analyse wird nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Luftfahrtanalytik stärken." Durch die Nutzung von Echtzeitanalysen werden die neuen Datenstandards die Reaktionszeit auf Luftfahrtvorfälle erheblich verbessern, ein transparentes internationales Austauschsystem schaffen, das länderübergreifende Hürden abbaut, und die nationalen Sicherheitsprogramme mit den globalen ICAO-Standards in Einklang bringen. Die ICAO ruft alle Mitgliedstaaten dazu auf, sich aktiv an der Umsetzung der neuen Standards zu beteiligen und sicherzustellen, dass ihre nationalen Luftfahrtsysteme den globalen Anforderungen an Sicherheit und technologischen Fortschritt entsprechen.