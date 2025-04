Startseite Diametos und Sleep Number präsentieren BreatheIQ™ Pressetext verfasst von Diametos Presse... am Di, 2025-04-01 12:47. Eine bahnbrechende App zur Analyse von Schnarchen und Atemunregelmäßigkeiten - für eine bessere Schlafgesundheit von über 100 Millionen US-Amerikanern. Potsdam, 28. März 2025 – Diametos GmbH, ein führendes Unternehmen in der digitalen Schlafgesundheitsforschung, und Sleep Number Corporation (Nasdaq: SNBR) freuen sich, die Markteinführung der innovativen App BreatheIQ bekannt zu geben. Mit der Expansion in die USA und der Internationalisierung ihrer Technologien erreicht Diametos gemeinsam mit Sleep Number nun Millionen von US-Amerikanern. BreatheIQ ermöglicht es Nutzenden, fundierte Einblicke in ihr Schnarchverhalten und mögliche Atemunregelmäßigkeiten zu gewinnen und sich bei Bedarf unkompliziert und gezielt ärztlichen Rat einzuholen. Damit ermöglichen Diametos und Sleep Number nun in den USA einfachen Zugang zu einem Screening sowie eine nahtlose Verbindung mit einem telemedizinischen Angebot für mögliche Behandlungsoptionen – alles in nur wenigen Klicks erreichbar. Ein erfolgreicher Schritt, betrachtet man die aktuellen Zahlen - ca. 45 % der US-Bevölkerung schnarchen, ca. 22% leiden an einer Schlafapnoe. Alarmierende 80 % der von Schlafapnoe Betroffenen sind unentdeckt. Schlafapnoe bleibt oft unerkannt, obwohl sie mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Tagesschläfrigkeit und einem erhöhten Unfallrisiko in Verbindung steht. Über BreatheIQ Durch den Einsatz modernster KI-Technologie und eine enge Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis setzt Diametos zusammen mit Sleep Number neue Maßstäbe in der digitalen Gesundheitsförderung – mit dem klaren Ziel, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. BreatheIQ bietet eine benutzerfreundliche, digitale Lösung zur Analyse von nächtlichen Atemmustern. Durch die Verwendung moderner Technologie misst die App das individuelle Schnarchmuster und ermittelt, ob Unregelmäßigkeiten in der Atmung auftreten. Diese Erkenntnisse ermöglichen es den Nutzenden, ein besseres Verständnis ihrer Schlafgesundheit zu gewinnen und auf Wunsch professionellen Rat einzuholen. “Wir freuen uns über die enge strategische Zusammenarbeit mit Sleep Number. Nach jahrelanger Forschungs-und Entwicklungsarbeit ist dies ein großer Meilenstein für uns, um Menschen zu helfen, mit erholsamem Schlaf ihre Lebensqualität wesentlich zu verbessern. – Christoph Janott, CEO, Diametos GmbH. Annie Bloomquist, Chief Innovation Officer bei Sleep Number, kommentiert: In Zusammenarbeit mit Diametos und unserem virtuellen Gesundheitsdienstleister ermöglicht Sleep Number Schlafenden, die Bedeutung ihres Schnarchens zu verstehen und Maßnahmen zur Behandlung chronischer Schlafstörungen, einschließlich Schlafapnoe, zu ergreifen – ganz ohne das Haus zu verlassen. Internationale Expansion und digitale Schlafgesundheit Diametos verfolgt das Ziel, seine Technologien zur Schlafgesundheit international zugänglich zu machen. In enger Zusammenarbeit mit Sleep Number und mit einer klaren Vision, innovative digitale Lösungen international anzubieten, setzt das Unternehmen auf die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Portfolios. Die Einführung von BreatheIQ auf dem US-Markt stellt einen wichtigen Schritt dar, um die digitale Gesundheitslösung gemeinsam mit Sleep Number über Europa hinaus zu etablieren und den globalen Zugang zu Technologien für die Schlafgesundheit weiter zu verbessern. „Mit diesem Schritt sind wir in unserer Mission ein großes Stück weiter gekommen, um die gesundheitlichen Folgen von Schlafstörungen durch digitale Technologien zu minimieren.“ – Sarah Diedrich, Chief Marketing Officer, Diametos. BreatheIQ ist ab sofort kostenlos im App Store und auf Google Play in den USA verfügbar. Weitere informationen zu BreatheIQ, BreatheIQ+ und den digitalen Gesundheitslösungen von Diametos finden Sie unter: www.breatheiQ.com und unter www.diametos.com. Über Diametos GmbH Die Diametos GmbH mit Sitz in Potsdam ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Gesundheitslösungen mit einem besonderen Fokus auf die Forschung zu Schlafapnoe und Schnarchanalyse. Basierend auf über zehn Jahren interdisziplinärer Forschung zur Analyse von Schlafstörungen in Zusammenarbeit mit führenden technischen und medizinischen Universitäten hat Diametos Technologien und Tools entwickelt, um eine niederschwellige, intelligente Schlafanalyse zu ermöglichen, und Millionen von Menschen zu helfen, Folgeerkrankungen zu vermeiden und Gesundheitsprobleme rechtzeitig zu erkennen. Mit den erfolgreichen Anwendungen Snorefox und Somnofox bietet Diametos bereits heute intelligente Lösungen, Schlafstörungen einfach und effizient zu analysieren und Betroffenen neue Wege zur Verbesserung ihres Schlafs zu eröffnen. Diametos GmbH

Opolestraße 2

14469 Potsdam

Telefon: +49 (0)331 23189070

E-Mail: presse@diametos.com