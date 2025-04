Goldpreis über 3.100 US-Dollar je Feinunze

Die Reihe der Rekordhochs beim Goldpreis reißt nicht ab. Investierte freuen sich.

Ob Anleger auf Goldminenaktien setzen oder auf physisches Gold - am besten auf beides - die Goldpreisrallye ist immer noch in vollem Gang. Wer Münzen sammelt, ist meist kompetent, oft auch zurückhaltend. Eine Sammelleidenschaft kann sich auch auf Goldbarren beziehen. In den USA haben während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren solche Leidenschaften oft begonnen. Denn wenn das Vertrauen in das traditionelle Bankensystem schwindet, dann werden alternative Möglichkeiten der Wertaufbewahrung gesucht. Eine aufsehenerregende Sammlung von zirka 15.000, meist Gold- und Silbermünzen, mit einem Versicherungswert von mehr als 100 Millionen US-Dollar, wird nun vom Münzauktionshaus Numismatica Ars Classica (NAC) versteigert werden. Die Münzen stammen aus der Zeit des antiken Griechenlands bis in die Neuzeit und sie waren über 50 Jahre verborgen. Der Sammler, dessen Identität geheim ist, hat mehr als 10.000 Münzen aus Angst vor einer Nazi-Invasion in seinem Garten vergraben. Gepackt in Zigarrenkisten und mit Aluminiumhülsen versiegelt, schlummerten sie vor sich hin.

Diese sogenannte Traveller Collection, die als teuerste aller Zeiten gilt, wird in den kommenden drei bis vier Jahren versteigert. Der geheime Sammler begann 1929 mit dem Kauf von Münzen. Auf Reisen sammelte er weitere seltene und historisch wichtige Münzen. Allein für die Katalogisierung brauchte das NAC mehr als ein Jahr. Unter den Münzen befindet sich zum Beispiel eine 100-Dukaten-Goldmünze mit einem Gewicht von 350 Gramm und einem Wert von mindestens 1,4 Millionen US-Dollar. Auch ein Silberpenny aus dem 9. Jahrhundert, der auf 11.000 US-Dollar geschätzt wird, ist dabei. Die Faszination von Gold wird nie vergehen und Anleger, die sich ein paar Goldminenwerte ins Depot legen, sollten auch nicht verkehrt liegen.

Gold und Silber besitzt beispielsweise Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - in Mexiko in seinem hochgradigen Gold-Silber-Projekt Panuco. Das Projekt umfasst rund 7.200 Hektar. Hier läuft bereits der Testabbau. Dazu kommt noch ein Projekt in British Columbia.

Miata Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-c... - kümmert sich um das Goldprojekt Sela Creek in Suriname und das Nassau Goldprojekt in Suriname. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten sind vorhanden.

