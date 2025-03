Faszination Rundreisen - Kenia lockt mit Weite, Wildnis und Naturgewalt

Viele Menschen suchen im Urlaub Momente, die sie ein Leben lang begleiten. In Kenia lassen sich diese Momente auf einer Safari erleben - sei es bei der Beobachtung wilder Tiere oder inmitten beeindruckender Landschaften. Nach einem langen Arbeitstag in gewohnter Umgebung klingt der Gedanke an eine Reise in die unberührte Wildnis Afrikas besonders verlockend. Eine Safari in Kenia bietet die perfekte Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und in eine Welt einzutauchen, in der weite Savannen, majestätische Elefanten und atemberaubende Landschaften das Bild bestimmen. Auf einer siebentägigen privaten Safari durch Kenias berühmte Nationalparks lässt sich das Land von seiner faszinierendsten Seite erleben. Dank erfahrener Anbieter wie kenia-safari.de genießen Reisende auf diesen Safaris einen tiefen Einblick in die faszinierende Natur Kenias. Bei kenia-safari.de finden Reisende erstklassige Möglichkeiten, die besten Nationalparks auf einer auf einer Kenia Safari Rundreise zu erkunden.

Safari Rundreisen: Kenia bietet den Zauber der Savanne und den Ruf der Wildnis

Die „7-tägige Privat-Safari Kenia zum Kennenlernen“ ist eine Kenia Safari Rundreise, die durch verschiedene Schutzgebiete führt und einen abwechslungsreichen Einblick in die Vielfalt der ostafrikanischen Natur bietet. Bereits am ersten Tag der Kenia Safari Rundreise geht es von der Küste in den Tsavo Ost Nationalpark, der für seine berühmten roten Elefanten und mähnenlosen Löwen bekannt ist. Die weiten Graslandschaften bieten beste Voraussetzungen für ausgedehnte Pirschfahrten, auf denen sich zahlreiche Wildtiere entdecken lassen. Im Sentrim Camp genießen die Gäste der Kenia Safari Rundreise eine komfortable Unterkunft inmitten der Wildnis, bevor am zweiten Tag weitere Erkundungen im Tsavo Ost auf dem Programm stehen, unter anderem ein Besuch der imposanten Lugard Wasserfälle.

Kenia Safari erleben auf Rundreisen: Kenia kennenlernen in vielseitigen Etappen

Nach einer morgendlichen Pirschfahrt geht es am dritten Tag der Kenia Safari Rundreise in den benachbarten Tsavo West Nationalpark, dessen abwechslungsreiche Landschaft mit Vulkanfeldern und Waldgebieten beeindruckt. Im Severin Safari Camp können die Reisenden bereits während des Mittagessens Tiere an einem nahe gelegenen Wasserloch beobachten. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, die Mzima Springs zu besuchen - eine Süßwasserquelle, die für ihre Flusspferde und Krokodile bekannt ist. Der vierte Tag der Kenia Safari Rundreise führt in den Amboseli Nationalpark, der sich am Fuße des Kilimanjaro erstreckt. Berühmt für seine großen Elefantenherden bietet der Park spektakuläre Fotomotive vor der imposanten Kulisse des höchsten Berges Afrikas. Übernachtet wird für 2 Nächte in der Ol Tukai Lodge oder im Kibo Camp, bevor die Safari am sechsten Tag in die Taita Hills weitergeht. Die letzte Nacht wird in der Salt Lick Safari Lodge verbracht, deren einzigartige Stelzenbauweise einen unvergleichlichen Blick auf das Wasserloch und seine tierischen Besucher ermöglicht. Am siebten Tag endet die Kenia Safari Rundreise mit einer letzten Pirschfahrt in den Taita Hills, bevor es zurück zum Küstenhotel geht. Die Rückfahrt führt durch malerische Landschaften und nach einem Mittagsstopp in Voi erreichen die Teilnehmer am späten Nachmittag ihr Hotel. So wird diese Kenia Safari Rundreise zu einer unvergesslichen Reise voller beeindruckender Tierbeobachtungen und landschaftlicher Höhepunkte - mit Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.

https://www.kenia-safari.de/rundreisen-kenia.htm

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Planung von Safaris haben kenia-safari.de zu einem der führenden Anbieter für individuelle Reisen in Kenia gemacht. Die sorgfältige Abstimmung der Touren auf die Wünsche der Kunden, gepaart mit der Expertise eines ortskundigen Teams, ermöglicht es, Reisen anzubieten, die sowohl auf bewährtem Wissen als auch auf aktuellen Trends basieren und den hohen Erwartungen der Reisenden gerecht werden.

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha