Schweinswale Ahoi! - Die 9. Wilhelmshavener Schweinswal-Tage 2025 vom 17. bis zum 27. April 2025

Erlebe Schweinswale hautnah! Die Events des Wattenmeer Besucherzentrums Wilhelmshaven bieten tolle Möglichkeiten, um die kleinsten Wale der Welt im Frühjahr live im Jadebusen zu beobachten.

Im Frühjahr wird Wilhelmshavens Küste zur Bühne für ein einzigartiges Naturschauspiel. Schweinswale, die zu den kleinsten Walen der Welt gehören, kommen zu dieser Zeit auf der Suche nach Nahrung in die Nähe der Küste und in den Jadebusen. Sie machen Wilhelmshaven damit deutschlandweit zum besten Hot Spot für die Beobachtung dieser kleinen Meeressäuger.

Das Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven und seine Kooperationspartner haben sich zum Ziel gesetzt, mit den Schweinswal-Tagen über das Leben und den Schutz der einzigen heimischen Walart zu informieren. An 11 Tagen, vom 17. bis zum 27. April 2025, finden deshalb zahlreiche Naturerlebnis-Veranstaltungen für Groß und Klein statt.

Täglich gibt es Schiffsausfahrten zum Whale-watching in den Jadebusen: mit der "MS Harle Kurier" sowie exklusive Segeltörns mit der "Gloriana of Faversham" und der "Nordwind", begleitet durch Walexperten. Aber auch von Land aus können die kleinen Meeressäuger beobachtet werden. Anleitungen und Informationen hierzu bekommen Interessierte auf der Südstrandpromenade am gemeinsamen Infostand des Wattenmeer Besucherzentrums und des JadeWale e.V. Außerdem werden Führungen in der interaktiven Walausstellung des Besucherzentrums, Vorträge und Filme angeboten. Schulklassen können an der Walschule und Ferienkinder an den täglichen Mal- und Mitmachaktionen teilnehmen.

In diesem Jahr werden die Aktionstage durch ein Schwerpunktthema geprägt. Der Fokus liegt auf der Akustik unter Wasser und der großen Lärmbelastung durch menschliche Aktivitäten in den Meeren. Deshalb werden auch Sonderausstellungen zu diesem Thema präsentiert: vom BUND die Hörausstellung "Ruhe für den Schweinswal", von der Universität Oldenburg die Ausstellung "Laut werden für einen leisen Ozean" und die einzigartige Rauminstallation "Sinfonie der Ruhe" vom Soundforum Jever. Die international tägige Wal-Schutzorganisation WDC ist mit einem Stand vertreten und bietet Kurzvorträge an.

Das Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven und die Kooperationspartner, die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, der JadeWale e.V. und die Reederei Warrings laden alle Natur-Interessierten herzlich ein. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf www.schweinswaltage.de .Hier wird auch dazu aufgerufen, Sichtungen von Schweinswalen zu melden. Dieses sogenannte "Citizen Science" Projekt ist eine wertvolle Unterstützung, um genauere Daten über den Aufenthalt der Schweinswale zu erhalten und diese in weitere wissenschaftliche Untersuchungen einzubringen.

Naturgemäß können keine Walsichtungen garantiert werden, aber die Veranstaltungen sind so geplant, dass die größtmögliche Chance dafür gegeben ist. In den vergangenen Jahren ließen sich die Schweinswale recht zuverlässig im Jadebusen blicken.

Die Sparkasse Wilhelmshaven fördert die diesjährigen Schweinswal-Tage.

