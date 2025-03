Startseite Aperia Compliance, ein Unternehmen von IXOPAY, wird mit Tony Norrie als neuem President den Ausbau von skalierbaren Compliance-L Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-31 07:26. Der erfahrene Führungsexperte für Zahlungssysteme soll in seiner neuen Funktion den Ausbau der PCI-Konformität und die Sondierung von Synergien mit der globalen Zahlungsorchestrierungsplattform von IXOPAY beaufsichtigen LEHI, UT / ACCESS Newswire / 31. März 2025 / Aperia Compliance, ein Unternehmen von IXOPAY und Marktführer auf dem Gebiet der PCI-Konformität und des Risikomanagements, hat heute die Ernennung von Tony Norrie zum President von Aperia Compliance bekannt gegeben. In seiner neuen Funktion wird Norrie das strategische Wachstum von Aperia Compliance mit zwei Schwerpunkten beaufsichtigen: der rascheren Einführung der PCI- und Risikolösungen des Unternehmens und der Ausweitung der IXOPAY-Zahlungsorchestrierungsplattform für Unternehmen über das Partnernetzwerk und die Klientel von Aperia Compliance. Tonys Einstieg bei Aperia Compliance kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, erklärt Suzanne Rudnitzki, President und COO von IXOPAY. Die heutigen Händler brauchen nahtlose, skalierbare Möglichkeiten, um eine entsprechende Konformität und Zahlungsabwicklung sicherzustellen. Tonys Erfolgsbilanz bei der Skalierung wachstumsstarker SaaS-Unternehmen und Zahlungsdienstleister macht ihn zum idealen Kandidaten, um diesen Bedarf bei Aperia Compliance zu decken. In seiner Führungsrolle wird er entscheidend dazu beitragen, den Kundennutzen zu steigern, strategische Partnerschaften zu schmieden und unsere Compliance-Kompetenzen mit dem transformativen Potenzial der Zahlungsorchestrierung in Einklang zu bringen. Norrie verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen SaaS, FinTech und Zahlungsverkehr. Er hat Unternehmen erfolgreich durch wachstumsstarke Phasen, Private-Equity-Exits und strategische M&A geführt und dabei skalierbare Go-to-Market-Treiber und leistungsstarke Teams aufgebaut. Sein Fachwissen umfasst den Direkt- und Kanalvertrieb, die Entwicklung von Partnerschaften sowie das operative Geschäft von Unternehmen jeglicher Größe, von Start-ups in der Anfangsphase bis hin zu Konzernen mit einem Umsatzvolumen von über 150 Mio. $. Bei Aperia Compliance wird er für einen verbesserten Zugang zu Tools sorgen, die den Händlern, unabhängigen Vertriebsunternehmen (ISO), Käufern und Zahlungsabwicklern dabei helfen, PCI-Konformität zu erreichen, Risiken zu reduzieren und sich an regulatorische Änderungen anzupassen - einschließlich der letzten Phase von PCI DSS 4.0. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der sich die Compliance parallel zum Zahlungsverkehr weiterentwickeln muss, so Tony Norrie, President von Aperia Compliance. Aperia Compliance und IXOPAY sind in der einzigartigen Lage, Compliance- und Orchestrierungslösungen anzubieten, die unseren Kunden dabei helfen, schneller zu werden, Zahlungsdaten abzusichern und vertrauensvoll zu wachsen. Es ist für mich eine Ehre, die Leitung von Aperia Compliance zu übernehmen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team und unseren Partnern etwas Außergewöhnliches aufzubauen. In der Ernennung von Norrie spiegelt sich die weitergefasste Strategie von IXOPAY wider, die darauf abzielt, erstklassige Compliance- und Orchestrierungsfähigkeiten unter einem gemeinsamen Dienstleistungsrahmen zu vereinen und den Kunden im gesamten Zahlungsverkehr-Ökosystem die größtmögliche Wertschöpfung zu ermöglichen. Norrie lebt in Dallas (Texas) und ist in seiner neuen Funktion Suzanne Rudnitzki, President und Chief Operating Officer von IXOPAY, unterstellt. Wir laden die Besucher der ETA TRANSACT in Las Vegas (2.-4. April 2025) ein, Aperia Compliance und IXOPAY am Stand Nr. 871 zu besuchen und sich über die aktuellen Innovationen im Bereich Konformität und Zahlungsorchestrierung zu informieren. Über Aperia Compliance Aperia Compliance, ein Unternehmen von IXOPAY, ist Marktführer auf dem Gebiet der Validierung und des Risikomanagements für die Zahlungskartenindustrie (PCI). Das Unternehmen bietet unabhängigen Vertriebsunternehmen (ISO), Zahlungsdienstleistern sowie Klein- und Mittelbetrieben die PCI-Konformitätsstufen 3 und 4. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter aperiacompliance.ixopay.com. Über IXOPAY IXOPAY ist ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierung in Unternehmen, der bei der Vereinfachung, Sicherung und Skalierung ihrer Zahlungssysteme unterstützt. IXOPAY wickelte Transaktionen im Wert von über 40 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern ab. Angesichts einer vollständig integrierten Plattform, Tokenisierungsfunktionen und flexiblen Modulen zur Zahlungsoptimierung ermöglicht IXOPAY Unternehmen die effiziente Verwaltung von Zahlungen über mehrere Anbieter hinweg. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com . Medienkontakt: Mills Forni, Verdis, mills@verdis.xyz QUELLE: IXOPAY Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 