Startseite NRW Schrott - Ihr zuverlässiger Partner für Schrottentsorgung und Recycling in Nordrhein-Westfalen Pressetext verfasst von seiko am So, 2025-03-30 10:36. Willkommen bei NRW Schrott, Ihrem zuverlässigen Partner für Schrottentsorgung und Recycling in Nordrhein-Westfalen! Wir bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, um Ihre Schrott- und Recycling-Bedürfnisse zu erfüllen. Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Entsorgung von Altmetallen, Autos, Maschinen und anderen Schrottmaterialien. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Schrott- und Recycling-Bedürfnisse erfüllt werden. Unsere Dienstleistungen

- Schrottentsorgung

- Recycling von Altmetallen

- Autoverschrottung

- Maschinenschrott-Entsorgung

- Beratung und Planung von Recycling-Projekten

- Entsorgung von Klüngelskeletten und anderen Metallabfällen Autoverschrottung

Wir bieten eine professionelle Autoverschrottung an, um Ihre alten oder defekten Fahrzeuge umweltfreundlich zu entsorgen. Unsere Mitarbeiter sind speziell ausgebildet, um sicherzustellen, dass alle wertvollen Materialien wie Kupfer, Aluminium und Stahl recycelt werden. Klüngelskelett-Entsorgung

Ein Klüngelskerl ist ein mobiler Schrottsammler der angefallenen Schrott und Buntmetall einsammelt bei Gewerblich und Privatpersonen. Warum NRW Schrott?

Wir sind stolz auf unsere langjährige Erfahrung und unser Fachwissen im Bereich der Schrottentsorgung und des Recyclings. Unsere Mitarbeiter sind freundlich, professionell und immer bereit, Ihnen zu helfen. Wenn Sie nach einem zuverlässigen Partner für Ihre Schrott- und Recycling-Bedürfnisse suchen, dann kontaktieren Sie uns noch heute! Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen. Kontaktieren Sie uns

Telefon: 0152 / 52 376 589

E-Mail: info@nrw-schrott.de

Adresse: https://nrw-schrott.de/

