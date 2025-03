Startseite k3 mapa GmbH: Rüstung: der Rubel rollt. Pressetext verfasst von k3 mapa am Fr, 2025-03-28 15:59. Wiesbaden, 28. März 2025. Zu den Hauptaufgaben eines Staates gehören die Sicherstellung der inneren und äußeren Sicherheit für die Bürger. Beides wurde in Deutschland in den letzten Jahren vernachlässigt, nun soll mit Milliarden Investitionen die äußere Sicherheit wiederhergestellt werden. Die geplanten Investitionen sind im Vergleich zu den aktuellen Umsätzen der Verteidigungsindustrie gewaltig. Doch reicht das Geld um das Ziel zu erreichen ? Der Etat der Bundeswehr betrug im Jahr 2024 ca. 40 Milliarden Euro. Ein Teil wird für laufende Kosten wir Personal, Instandhaltung und Verwaltung verwendet und ein (kleiner) Teil für Neu-Investitionen ausgegeben. In 2024 wurden aus dem regulären Bundeswehretat und dem 100 Milliarden Euro „Sondervermögen“ ca. 20 Milliarden für Neu-Investitionen ausgegeben. Mittels zusätzlicher staatlicher Schulden sollen nun auf deutscher, nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene zusätzliche Milliarden für Rüstungsgüter ausgegeben werden. Eigentlich sollte zwar ein Staat seine Kernaufgaben aus den laufenden Steuereinnahmen bestreiten müssen, aber nun werden die Steuern auf zukünftige Generationen verlagert. Deutschland plant ca. 50 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren auszugeben, die EU plant ca. 800 Milliarden Euro in Summe auszugeben. Unter der Annahme, dass diese auf 10 Jahre verteilt werden und unter Anwendung der deutschen Euro Quote von ca. 27%, ergeben sich weitere, jährliche 21 Milliarden Euro, die in Deutschland für Rüstung ausgegeben werden. In Summe 71 Milliarden Euro 10 Jahre lang. Der Umsatz der 10 größten - zum Teil deutschen - Rüstungshersteller (Heckler & Koch, MTU, Renk, Diehl, Hensoldt, Thyssen-Krupp, MBDA (deutsch-europäischer Hersteller), KNDS (deutsch – niederländischer Hersteller), Rheinmetall, Airbus (deutsch-europäischer Hersteller) belief sich in 2023 auf ca. 30 Milliarden Euro. Werden die 71 Milliarden Euro konsequent in Deutschland ausgegeben - da sich Deutschland „unabhängig“ aufstellen will - so rollt auf die Rüstungshersteller eine gewaltige Lawine an Umsatz zu. Es bleibt abzuwarten, ob diese Mittel auch wirklich in physische Waffen umgewandelt werden oder ob viel des Geldes versickert. In einer Diskussion mit dem Hauptmann a.D. Ricardo Kopp ergänzte dieser, dass es umso wichtiger sei die geplanten Gelder effizient einzusetzen und eine rasche Skalierung der deutschen und europäischen Rüstungsindustrie zu erreichen. Hierzu sei eine enge Verzahnung mit der Automobilindustrie wichtig und es könne der damit verbundene Wissenstransfer im Bereich schneller Skalierung bei gleichzeitiger Qualitätsführerschaft genutzt werden. „Deutschland hat neben der Vernachlässigung der Investitionen in die äußere Sicherheit ein grundsätzliches mentales Defizit. Alleine zusätzliche Investitionen reichen nicht aus, um eine wehrhafte Armee aufzubauen. Es braucht einen grundsätzlichen mentalen Ruck: kein Lehrer setzt sich voll in seinem Beruf ein, wenn er eine undisziplinierte Masse an lernunwilligen Schülern vor sich hat. Und kein Soldat setzt notfalls sein Leben für sein Vaterland aufs Spiel, wenn ihm durch die Gesellschaft signalisiert wird, dass Patriotismus und Kampfgeist der herrschenden woken Ideologie nicht entsprechen.“ - kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und er fährt fort: „Um Deutschland wieder aufzubauen, brauchen wir eine Rückbesinnung auf positive, deutsche Werte: Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin, Leistungswille, Mut und Patriotismus.“ Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 15 Jahre internationale Erfahrung in der Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen / Mittelstand. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung in drei Themenbereichen an: Strategie, Effizienz- und Restrukturierungsprogramme und Operational Excellence. Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com Über k3 mapa Komplettes Benutzerprofil betrachten