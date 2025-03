Startseite SEO im KI-Zeitalter: Sichtbarkeit neu denken Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-28 12:45. "Brauchen wir SEO überhaupt noch, wenn KI schon alles schreibt?"

Warum Suchmaschinenoptimierung gerade jetzt zur Business-Kompetenz wird. SEO in Zeiten von KI: Was jetzt wirklich zählt Leipzig - Künstliche Intelligenz verändert derzeit die digitale Landschaft radikal. Tools wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity AI prägen eine neue Art der Online-Recherche: Fragen werden komplexer, Inhalte vielfältiger, Antworten unmittelbarer. Gleichzeitig wächst bei vielen Unternehmen die Unsicherheit: Macht SEO in Zeiten von KI überhaupt noch Sinn? Die Antwort von Matrixe, der Leipziger Webagentur für digitales Marketing, fällt eindeutig aus: Ja - mehr denn je. Nur die Anforderungen haben sich verändert. "SEO ist kein Auslaufmodell, sondern wichtiger Bestandteil jeder nachhaltigen Online-Strategie. Die Spielregeln haben sich durch KI verschoben, aber das Ziel bleibt gleich: Sichtbarkeit, Vertrauen und Relevanz", erklärt Sven Erxleben, Gründer von Matrixe. Während KI-basierte Systeme zunehmend als erste Anlaufstelle bei Informationssuche dienen, bleibt Google weiterhin die zentrale Traffic-Quelle. Über 90 Prozent der Nutzer starten ihre Recherche über die Suchmaschine. Für Unternehmen bedeutet das: Auch im Zeitalter von Chatbots und automatisierter Texterstellung ist es entscheidend, auf den vorderen Plätzen gefunden zu werden.

Was sich durch KI im SEO verändert Suchanfragen sind nicht mehr rein keyword-basiert, sondern dialogorientiert. Nutzer formulieren längere, präzisere Fragen und erwarten Antworten mit Kontext. Das hat Auswirkungen auf die Content-Strategie: Longtail-Keywords und semantisch vernetzte Inhalte gewinnen stark an Bedeutung. Gleichzeitig führt die Verbreitung von KI-generierten Texten zu einer Content-Inflation. Die Herausforderung liegt darin, sich mit Qualität und echter Relevanz abzuheben. Suchmaschinen wie Google setzen zunehmend auf Signale wie Expertise, Authentizität und Vertrauenswürdigkeit - zusammengefasst unter dem Begriff EEAT: Experience, Expertise, Authority und Trust. "KI kann bei Struktur und Ideenfindung unterstützen, aber der Kern von erfolgreichem Content bleibt menschlich. Nur wer echten Mehrwert bietet, klar kommuniziert und den eigenen Ton trifft, wird in Zukunft sichtbar bleiben", so Erxleben.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen Matrixe rät Unternehmen zu einem ganzheitlichen SEO-Ansatz. Dazu gehören: Aufbau von Content-Clustern, die Themen umfassend und vernetzt abbilden Regelmäßige Aktualisierung und Optimierung bestehender Inhalte Entwicklung einer konsistenten Markenstimme Strategischer Einsatz von KI-Tools zur Unterstützung, nicht als Ersatz Stärkere Fokussierung auf Nutzerbedürfnisse statt auf reine Keyword-Dichte "SEO ist keine technische Spielerei, sondern eine unternehmerische Kernkompetenz", sagt Sven Erxleben. "Gerade jetzt lohnt sich der Blick auf die eigene Content-Strategie - mit klarem Fokus auf Qualität, Relevanz und Nutzerorientierung."

Über Matrixe Matrixe ist eine inhabergeführte Agentur mit Sitz in Leipzig, spezialisiert auf SEO, SEA und Performance Marketing. Mit einem klaren Fokus auf durchdachte Strategien, zielgerichtete Kommunikation und digitale Sichtbarkeit unterstützt Matrixe Unternehmen dabei, sich im digitalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren - auch in einer Zeit, in der KI die Spielregeln neu schreibt.

