Startseite Sekur Private Data Ltd. - Die Lösung für 100 % Privatsphäre Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-28 12:09. Im Jahr 2023 verursachte Cyber-Kriminalität weltweit erhebliche wirtschaftliche Schäden. Laut dem Cybersecurity-Bericht von Verizon waren 40% der Cyberangriffe darauf ausgerichtet, Daten zu stehlen. Prognosen zufolge könnten die durch Cyberkriminalität verursachten Schäden bis 2025 weltweit 10 Billionen USD übersteigen. Diese Zahlen verdeutlichen die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität und den dringenden Bedarf an effektiven Sicherheitsmaßnahmen. Das Technologie-Unternehmen SEKUR Private Data Ltd. (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) hat in über 10 Jahren Entwicklungszeit eine proprietäre Technologie entwickelt, die Cyber-Angriffe und missbräuchliche Datennutzung unterbindet. Sekur ist ein in der Schweiz ansässiger Anbieter für Cybersicherheit und Datenschutz und bietet eine sichere Suite von Tools zum Schutz von Unternehmen und Privatpersonen vor unberechtigtem Zugriff und Cyber-Bedrohungen. Mit Lösungen wie SekurMail, SekurMessenger und SekurVPN bietet man ein zugängliches und zuverlässiges Mittel zur digitalen Kommunikation und Datenspeicherung, das auf Schweizer Datenschutzstandards basiert, die in ihrer Strenge auf dem Planeten einzigartig sind. BigTech - Datenraub, Werbung und virtuelle Beeinflussung Jeder Internetnutzer kennt es: Wer heute eine Webseite öffnet, wird quasi gezwungen den Cookies des Betreibers in vollem Umfang zuzustimmen, damit die Nutzung der Seite die gewünschten Informationen liefert. Hinter den Cookies verbergen sich kleine Textdateien, die von Websites im Browser eines Nutzers gespeichert werden. Sie enthalten Informationen über Besuche, Präferenzen und Interaktionen, um Webseiten schneller zu laden und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Bei den Analyse- und Tracking-Cookies wird es interessant, denn sie erfassen das Nutzungsverhalten für Webseitenbetreiber. Drittanbieter-Cookies erfassen sogar, welche Seiten der User besucht, was gesucht wird und wie lange verweilt wird. Ein Tor für personalisierte Werbung durch den Datenverkauf an Werbetreibende - ein Albtraum für Nutzer, die privat bleiben wollen. Sekur Private Data macht Schluss mit Tracking und Kontrollverlust Sekur Private Data ist ein Cybersicherheit- und Internet-Datenschutz-Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für sichere Kommunikation und sicheres Datenmanagement. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von sicheren Cloud-basierten Speicher-, Disaster Recovery-, Dokumentenmanagement-, verschlüsselten E-Mail- und sicheren Kommunikations-Tools. Sekur Private Data vertreibt seine Produkte über die Websites www.sekur.com und www.sekursuite.com , sowie über zugelassene Distributoren und Telekommunikationsunternehmen weltweit. Sekur Private Data beliefert Verbraucher, Unternehmen und Regierungen weltweit. Da bekommt das Wort Cybersicherheit eine ganz neue Bedeutung Aufgrund von Cyberangriffen, Massenüberwachung und neuen Datenschutzgesetzen (DSGVO, Cloud Act) gibt es eine steigende Nachfrage nach sicheren, verschlüsselten Kommunikationsdiensten. Denn Unternehmen, Journalisten, Anwälte oder Whistleblower sind bereit, für sichere Kommunikation und eine die Verwahrung sensibler Daten zu zahlen. Ein gut durchdachtes Abo-Modell könnte daher stabile Einnahmen und eine herausragende Möglichkeit zur Skalierung bieten. Insbesondere europäische Unternehmen suchen nach Alternativen zu US-Cloud-Diensten, da sie dort Risiken durch Geheimdienstzugriffe (z.B. NSA, FBI nach dem Patriot Act) fürchten. Gerade in den letzten Jahren seit der Corona-Pandemie wollen sich Private und Unternehmen gegen unlegitimierte Zugriffe Dritter besser aufstellen. Cybersicherheit wird von Sekur Private Data gerade neu definiert. Das Geschäftsmodell ist hochgradig skalierbar SEKUR bietet eine integrierte Plattform mit einer proprietären Technologie, welche E-Mail, Messenger und VPN miteinander verbindet. Adressiert werden Abonnenten aus den Bereichen Private, Unternehmen und Regierungen. Je nach Lösungsumfang und angeschlossener User bewegen sich die monatlichen Mitgliedsgebühren zwischen 20 und 80 USD. Im Jahr 2024 wurden bereits erste Umsätze erzielt, in 2025 bis 2026 erwartet das Unternehmen aufgrund einer größeren Marketing-Kampagne eine Vervielfachung der Einnahmen sowie einen operativen Breakeven noch im laufenden Jahr. Als Zielgebiet für die anstehende Expansion wurden die USA und Lateinamerika in den Fokus genommen. In Südamerika gibt es bereits erste Telko-Partnerschaften mit dem Mobilfunkriesen América Movil (274 Mio. Kunden), in Asien konnte Dialog Axiata (17 Mio. Kunden) gewonnen werden. Im Bereich B2B bestehen Verträge mit PartnerStack, Ingram, micronet und NachoNacho. SEKUR startet mit seiner umfangreichen Produktpalette nun eine Frühjahrs-Offensive, der Bedarf ist riesig! Der Markt für sichere Kommunikation wächst rasant Insgesamt zeigt der Markt für sichere Kommunikationsanwendungen ein robustes Wachstum, getrieben durch steigendes Datenschutzbewusstsein, regulatorische Anforderungen und technologische Innovationen. Laut Verified Market Reports wird in diesem Sektor für die nächsten Jahre ein signifikantes Wachstum erwartet. Im Jahr 2022 wurde das Volumen noch auf 17,5 Mrd. USD geschätzt. Es wird voraussichtlich bis 2030 auf 33,2 Mrd. USD anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7% entspricht. Die globale Dimension im Bereich Cyber Security wird sich ausgehend von 202 Mrd. USD in 2022 bis zum Jahr 2030 auf über 418 Mrd. USD glatt verdoppeln. Sekur Corporate Suite ist eine bahnbrechende Komplettlösung für Unternehmen. Diese leistungsstarke Suite vereinheitlicht alle bestehenden Produkte und führt ein Multi-Hierarchie- und Benutzerautorisierungsmodul, eine bahnbrechende Funktion für das Sicherheitsmanagement auf Unternehmensebene. Die Skalierung kann beginnen! Das Umfeld könnte nicht besser sein Sekur Private Data hat im Markt für elektronische Kommunikation herausragende Wachstumschancen. Immer mehr Nutzer legen Wert auf sichere Kommunikation, insbesondere nach Vorfällen von Cyber-Kriminalität, Datenlecks und zunehmender Überwachung der Privatsphäre der Bürger. Gesetze wie die DSGVO in Deutschland fördern den Einsatz von sicheren Kommunikationslösungen, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. Als Schweizer Anbieter mit starkem Fokus auf Datenschutz, Unabhängigkeit und geprüfter Qualität kann Sekur mit seinen innovativen Lösungen sehr erfolgreich sein. Entscheidend sind eine exzellente Verschlüsselungstechnologie, ein überzeugendes Geschäftsmodell und eine gute Strategie zur Kundengewinnung ohne die Zusammenarbeit mit Big Tech. Ein fruchtbares Terrain für Sekur Private Data - die Zielgruppe wartet! Die SKUR-Aktie ist günstig und hochattraktiv Sekur Private Data ist sehr gut aufgestellt und in der Unternehmensentwicklung derzeit an einem spannenden Wachstumspunkt. Mit einer breiten Kampagne zur Kundengewinnung, könnte sich das stark skalierungsfähige Geschäftsmodell schon sehr schnell dynamisieren und das heute mit knapp 6 Mio. CAD bewertete Unternehmen in ganz andere Dimensionen führen. Die Aktie pendelt derzeit zwischen 0,03 und 0,04 CAD und ist sowohl in Kanada als auch in Deutschland liquide handelbar. Ein Börsengang an der NASDAQ ist mittelfristig angestrebt. 