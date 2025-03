Startseite Pollenschutz neu gedacht - Freiheit für Allergiker Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-28 10:10. Pollenallergiker kennen das Problem: Kaum werden die ersten Sonnenstrahlen genossen, beginnt das Niesen und die Atemwege sind gereizt. Mit den innovativen Pollenschutzgittern von Insektenschutz Klumpp ist das Lüften nun auch für Allergiker problemlos möglich. Das speziell entwickelte Polltec-Gewebe filtert über 99% der Gräser- und Birkenpollen sowie mehr als 90% der Ambrosia- und Brennnesselpollen aus der Luft.

Der Clou dabei: Trotz der hohen Filterleistung bleibt das Gewebe luftdurchlässig und sorgt für eine angenehme Frischluftzufuhr. So bleibt das Raumklima gesund, ohne dass Pollen ins Haus gelangen. Allergiker profitieren nicht nur von einem besseren Schlaf, sondern auch von einem allergenfreien Alltag in den eigenen vier Wänden.

Das Pollenschutzgitter wird ebenso wie der Insektenschutz individuell gefertigt. Dadurch ist eine perfekte Abdichtung garantiert. Klumpp setzt auf höchste Qualitätsstandards und achtet bei der Auswahl der Materialien auf Langlebigkeit und einfache Reinigung. Eine glatte Oberfläche verhindert das Anhaften von Pollen, sodass schon der nächste Regen das Gewebe reinigt. Für Allergiker eine echte Erleichterung - und ein Plus an Lebensqualität.

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmassnahmen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

