Startseite X4Oxygen auf der FIBO 2025 in Köln Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-28 08:46. X4Oxygen präsentiert auf der FIBO 2025 in Köln vom 10.-13. April modernste hyperbare Sauerstoffkammern am Stand 1D74 - Innovation für Gesundheit, Regeneration und Wellness. X4Oxygen, der führende deutsche Hersteller von milden hyperbare Sauerstoffkammern präsentiert die neue H130G2 Kammer auf der FIBO in Köln (10. bis 13. April 2025).

Als größte europäische Fitness und Wellness Messe liegt dieses Jahr der Schwerpunkt der FIBO auf Longevity. Erleben Sie Sauerstoff neu - live auf der FIBO X4Oxygen bietet auf der Messe nicht nur Einblicke in die Funktionsweise und Vorteile der hyperbaren Sauerstofftherapie, sondern auch die Möglichkeit, die Kammern direkt vor Ort zu besichtigen, selbst auszuprobieren und mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich am Stand 1D74 in Halle 1 (direkt neben dem Wellness Meeting Point) selbst ein Bild von den innovativen Lösungen machen, die den Markt der regenerativen Gesundheit maßgeblich mit gestalten.

X4Oxygen bietet einen kostenfreien Gesundheitscheck via Nilas MV (2 Kanal EKG + HRV) und anschließender HBO Anwendung und erneuter Messung. Dies ermöglicht einen Vergleich der Vorher-Nachher-Werte und zeigt, wie positiv sich die HBO auf die Vitalwerte der Anwender auswirkt. Ein Schritt voraus in der Gesundheitsinnovation "Unsere Mission ist es, HBO möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Neben deutlicher Kostensenkung, Verbesserung der Anwender-Sicherheit steht bei uns der hoch-effiziente automatisierte Personen-orientierter Anwendungs-Ablauf im Vordergrund. Im Ergebnis erkennt die Kammer die tagesabhängigen Vitalwerte des Anwenders und die X4 KI schlägt einen optimalen, kennfeld basierenden Anwendungsverlauf selbständig vor." erklärt Dr.-Ing. Thomas Walter, Geschäftsführer der X4 Innovation GmbH. "Die FIBO bietet uns die ideale Plattform, unsere Vision einer gesundheitsorientierten Zukunft mit einem breiten Publikum zu teilen." Weitere Informationen zum Unternehmen und zur Technologie finden Sie unter:

Firmenseite: https://www.x4oxygen.de

HBOT Studien: https://x4oxygen.net

FIBO Profil: Zur Ausstellerseite Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: X4 Innovation GmbH

Herr Thomas Walter

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn /Ts.

Deutschland fon ..: 015253709228

web ..: https://www.x4oxygen.de

email : fibo@x4innovation.com X4 Innovation ist ein innovatives Unternehmen aus Deutschland, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen Gesundheits- und Lifestyle-Produkten spezialisiert hat. Mit der Eigenmarke x4Oxygen bietet das Unternehmen effektive Sauerstoffprodukte an, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit im Alltag unterstützen sollen. Der Fokus liegt dabei auf Qualität, Forschung und einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis. Pressekontakt: Mittelstand Anzeiger

Herr Andreas Fiedler

Jacob-Winter-Platz 8

01239 Dresden fon ..: 015253709228

web ..: https://www.mittelstand-anzeiger.de

email : redaktion@mittelstand-anzeiger.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten