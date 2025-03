Startseite Meilenstein erreicht: 1.000 Teams bei der World Robot Olympiad in Deutschland angemeldet Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-28 08:44. Rekordbeteiligung: Über 1.000 Teams treten bei der World Robot Olympiad an - Deutschlands größtem Roboterwettbewerb für Kinder und Jugendliche im MINT-Bereich. Die WRO ist einer der weltweit größten Wettbewerbe für junge Roboter-Talente zwischen 8 und 22 Jahren. In eigenständig arbeitenden Teams entwickeln und programmieren die Teilnehmenden kreative Roboterlösungen und sammeln wertvolle Praxiserfahrung in den Bereichen Robotik und Programmierung. Unterstützt werden sie dabei jeweils durch einen erwachsenen Team-Coach. Koordiniert wird der Wettbewerb in Deutschland seit 2012 durch den gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V., gemeinsam mit hunderten ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern sowie einem breiten Netzwerk aus Schulen, Hochschulen, Unternehmen und Stiftungen. Ziel dieses Netzwerkes ist es, jungen Menschen attraktive Perspektiven im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu eröffnen. Vier Kategorien - Für jedes Talent das richtige Angebot Die WRO bietet vier Wettbewerbskategorien an, die auf unterschiedliche Altersgruppen und Interessen zugeschnitten sind - von anspruchsvollen Parcours-Aufgaben bis hin zur offenen Präsentation eigener Roboterprojekte. Der Wettbewerb ermöglicht so allen technikinteressierten jungen Menschen einen motivierenden Einstieg, unabhängig von ihren Vorerfahrungen. Regionale Events bis hin zum internationalen Finale Zwischen Anfang Mai und Anfang Juni 2025 finden deutschlandweit 55 regionale Wettbewerbe statt. Die besten Teams qualifizieren sich für das nationale Finale am 27. und 28. Juni in der Westfalenhalle Dortmund. Von dort haben sie die Chance, am Europafinale in Slowenien (September) oder am Weltfinale in Singapur (November) teilzunehmen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei, Besucher sind herzlich eingeladen. Gemeinsam Talente fördern - Chancen für Wirtschaft und Hochschulen Bei der World Robot Olympiad entdecken und entwickeln viele junge Menschen ihre Begeisterung für Technik und den MINT-Bereich. Daraus ergeben sich große Chancen für Unternehmen und Hochschulen, die durch eine Zusammenarbeit gezielt Zukunftsperspektiven aufzeigen und frühzeitig mit den Fachkräften von morgen in Kontakt treten können. "Wir laden Unternehmen und Hochschulen herzlich ein, die WRO als Plattform zur Talentförderung zu nutzen. Gemeinsam können wir jungen Talenten attraktive Perspektiven eröffnen und gleichzeitig die Fachkräftebasis nachhaltig stärken", betont Markus Fleige, Vorstand von TECHNIK BEGEISTERT e.V. Weitere Informationen zur WRO, den regionalen Wettbewerben sowie Möglichkeiten der Beteiligung für Unternehmen und Hochschulen finden Sie unter: www.worldrobotolympiad.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TECHNIK BEGEISTERT e.V.

Herr Markus Fleige

Ruhrufer 12

58739 Wickede

Deutschland fon ..: 017621110153

web ..: https://www.technik-begeistert.org

email : mail@technik-begeistert.org Der 2011 gegründete Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. hat sich der Aufgabe verschrieben, Kinder und Jugendliche für Technik, Informatik und Robotik zu begeistern. Neben der Organisation des bundesweiten Wettbewerbs World Robot Olympiad (WRO) unterstützt der Verein Schulen aktiv beim Aufbau von Roboter-AGs und schafft so praxisnahe MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) direkt im Schulalltag. Mit über 50 Partnerinnen und Partnern bundesweit und mehr als 700 ehrenamtlichen Unterstützer jährlich bringt TECHNIK BEGEISTERT e.V. junge Menschen im Alter von 8 bis 22 Jahren in Kontakt mit Technik und fördert sie gezielt für Berufe der Zukunft. Der Verein zählt über 100 Mitglieder, die sich für diese Mission engagieren und hat ein breites Netzwerk von Schulen, Hochschulen sowie Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter: www.technik-begeistert.org Pressekontakt: TECHNIK BEGEISTERT e.V.

Herr Markus Fleige

Ruhrufer 12

58739 Wickede fon ..: 017621110153

email : mail@technik-begeistert.org Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten