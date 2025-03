Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Juister Angler" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-28 08:17. Auf Juist wird ein Bauunternehmer tot am Strand gefunden - ermordet! Verdächtige gibt es viele, doch ein unerwarteter Hinweis stellt alles auf den Kopf. Schon am frühen Morgen wird Kommissarin Antje Fedder mit einem rätselhaften Vermisstenfall konfrontiert, der schließlich zu einer Leiche führt! War es die Ehefrau? Ein dubioser Geschäftspartner? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Verbrechen? Klappentext: »Mein Mann ist plötzlich unauffindbar!«

Gerade erst hat Kommissarin Antje Fedder die Polizeistation auf Juist geöffnet, da stürmt eine verzweifelt aussehende Frau herein. Frederic Kuhlmann, ein erfolgreicher Bauunternehmer, wird seit dem gestrigen Abend vermisst. Antje Fedder und Roland Witte beginnen die Ermittlungen, da erreicht sie ein Notruf: Am Strand der Nordseeinsel liegt eine Leiche! Tatsächlich handelt es sich um den Vermissten. Aber wer hatte ein Motiv, ihn umzubringen? Etwa die Ehefrau Viola Kuhlmann selber oder ein zwielichtiger Geschäftsmann, mit dem Frederic seine Leidenschaft für das Angeln teilte und dem er eine große Summe Geld schuldig war? Ist es ein Zufall, dass dieser gerade ebenfalls seinen Urlaub auf Juist verbringt? Auch die Art der Mordwaffe gibt zunächst Rätsel auf. Schließlich weisen alle Indizien auf eine ganz bestimmte Person hin, doch dann erhalten die Kommissare einen Hinweis, und auf einmal scheint der Beweggrund für den Mord ein ganz anderer zu sein als bisher gedacht … Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. "Juister Angler" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DF22LW66 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074832623 . Die Autorin: Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden. Zur Reihe "Witte und Fedder ermitteln": Die Kommissarin Antje Fedder ist ein waschechtes Juister Inselkind. Sie kennt ihr Heimat-Eiland wie ihre Westentasche. Als zurückhaltende Norddeutsche hat sie anfangs so ihre Probleme mit der charmanten und unbeschwerten Art ihres zugezogenen Kollegen Roland Witte. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, und die beiden Polizisten lösen auf der kleinen Insel auch die kniffligsten Krimirätsel. Auch Antjes Vater Tjark Fedder steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn der Gastwirt schnappt viele Informationen auf. Nur die übereifrige Bürgermeisterin Silke Meester erschwert den Ermittlern oft die Arbeit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten