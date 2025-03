Startseite Dedoni Sardinia startet deutsche Website zur Erweiterung seiner Marktpräsenz Pressetext verfasst von Sardinienreisen2020 am Do, 2025-03-27 18:28. Cagliari, Sardinien – Dedoni Sardinia, ein führendes Unternehmen im Bereich Tourismus- und Transportdienstleistungen und Gewerbeimmobilien, veröffentlicht die deutsche Version seiner Website.

Dieser neue Auftritt soll die Sichtbarkeit des Unternehmens in den deutschsprachigen Märkten erhöhen und bietet umfassende Informationen sowie eine nahtlose Navigation für Kunden.

Mit einer Geschichte, die bis 1967 zurückreicht, verbindet Dedoni Sardinia jahrzehntelange Erfahrung mit moderner Technologie, um unvergleichlichen Service im Tourismus, Personenverkehr und in Immobilienlösungen zu liefern. Horizonte erweitern mit moderner Technologie Die neue Website von Dedoni Sardinia ist ein wichtiges Instrument zur Erweiterung der Reichweite des Unternehmens und zur Stärkung seiner Position auf dem internationalen Markt. Durch eine benutzerfreundliche Oberfläche können deutsche Kunden das breite Spektrum an angebotenen Dienstleistungen erkunden, vom Personenverkehr mit einer vielseitigen Fahrzeugflotte bis hin zu Immobilienoptionen für Unternehmen.

"Wir sind begeistert, unsere deutsche Website zu starten, die einen bedeutenden Schritt in unserem Engagement darstellt, unsere Kunden in den deutschsprachigen Regionen zu bedienen und mit potentiellen zukünftigen Kunden in Kontakt zu treten", sagt Antonio Dedoni, CEO von Dedoni Sardinia. Maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen Dedoni Sardinia bietet Personenverkehrsdienste mit einer umfangreichen Flotte an, die Busse, Kleinbusse, Vans und Limousinen mit Chauffeur umfasst, und sorgt für Komfort und Zuverlässigkeit bei allen Reisebedürfnissen. Darüber hinaus bieten die Gewerbeimmobilien-Dienstleistungen des Unternehmens große Flächen für Büroräume und Industrieflächen, um den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden.

Ob im Bereich Tourismus oder bei gewerblichen Raumbedürfnissen, die Lösungen von Dedoni Sardinia sind darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern und die Logistik zu optimieren. Zugänglich, effizient und bereit zur Interaktion Die deutsche Website ist jetzt online und zugänglich unter dedonisardinia.it/de. Kunden können die gesamte Palette der angebotenen Dienstleistungen erkunden und das Dedoni Sardinia-Team für persönliche Unterstützung kontaktieren. Die Veröffentlichung ist Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, digitale Plattformen zu nutzen, um seinen Kunden besser zur Verfügung zustehen und internationales Wachstum zu fördern.

Für weitere Informationen über Dedoni Sardinia und seine Dienstleistungen, besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie das Unternehmen direkt. Über Dedoni Sardinia

Seit 1967 ist Dedoni Sardinia ein bedeutender Akteur in der Tourismus-, Transport- und Gewerbeimmobilienbranche auf Sardinien. Mit einem Fokus auf Qualität und Innovation bietet das Unternehmen eine vielfältige Palette von Dienstleistungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu erfüllen.

Dedoni Sardinia setzt sich dafür ein, das Kundenerlebnis durch maßgeschneiderte Lösungen und erstklassigen Service zu optimieren.

Im Rahmen eines strategischen Schritts zur Stärkung seiner internationalen Präsenz ist Dedoni Sardinia 2014 dem RDA - Internationaler Bustouristik Verband - beigetreten und hat dadurch Zugang zu einem internationalen Netzwerk mit Sitz in Deutschland. Medienkontakt:

Simona Dedoni

Leiterin Marketing, Kommunikation und PR

Dedoni Sardinia Srl

E-Mail: simonadedoni@dedonisardinia.it

