Startseite Die roten Engel vom VBB-Begleitservice dürfen unbefristet weiter arbeiten Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2025-03-27 17:12. Wie aus digitalen Medien zu erfahren ist, wird der VBB-Begleitservice nun doch unbefristet weiter geführt. Damit bleiben die 35 Stellen aus dem solidarischen Grundeinkommen/SGE erhalten und die roten Engel können ab September blinde, alte, gebrechliche und hilfsbedürftige Menschen im ÖPNV weiterhin begleiten. Es gibt da ja noch mehr Mitarbeiter, die durch Arbeitsmaßnahmen als Begleiter fungieren.

Die Kosten werden von der Finanzverwaltung des Senators Stefan Evers/ CDU unbefristet übernommen. Da müssen die Kosten bei den nächsten Haushalten als Titel auftauchen und eingearbeitet werden.

Eine supertolle Nachricht für alle Nutzer. Dadurch zeigt sich, dass es sich lohnt gemeinsam gegen falsche Entscheidungen der Politik vorzugehen und sogar zu gewinnen. Durch eine Online-Petition, parlamentarische Petition und viele Mails an Politiker wurde von betroffenen Menschen gegen die Abschaffung des Begleitdienstes breitflächig demonstriert und nun mit Erfolg.

Am 24. März sah es aber noch ganz anders aus. Die Verkehrsverwaltung verlangte, dass 270 000 € eingespart werden. Das fast-aus für den Dienst. Doch am 26. März verkündigte die Finanzverwaltung, dass sie die Kosten für den Begleitservice übernehmen wird. Damit war er gerettet.

Es wäre echt ein sozialer Skandal, wenn diese sehr wichtige Einrichtung den Sparwahnsinn der Berliner Regierung zum Opfer gefallen wäre. Es hätte die Schwächsten und Bedürftigsten getroffen. Das wäre weder sozial noch christlich. Es gibt doch noch vernünftige Politiker in Berlin.

Nach diesem gesellschaftlichen Aufschrei stellt sich doch die Frage nach dem „Fachkräftemangel an guten Politikern“ in Deutschland.

