Die Romantik von Rheinkreuzfahrten erleben – Sagen, Städte und stille Momente

Wenn der Alltag vom Rhythmus der Termine bestimmt wird und die Sehnsucht nach Entschleunigung wächst, entfaltet eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein ihren ganzen Zauber. Zwischen sanften Hügeln, trutzigen Burgen und mittelalterlichen Städten eröffnet sich eine Landschaft, die wie geschaffen ist für eine Reise voller Romantik, Geschichte und Genuss. Der Rhein erzählt Geschichten - von alten Sagen wie der Loreley, von Rittern und Kaufleuten, aber auch von heutiger Lebensfreude und regionalem Charme. Eine Reise durch das UNESCO-Welterbe Mittelrheintal ist deshalb nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch kulturell inspirierend. Auf dem Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de lassen sich zahlreiche Rhein-Kreuzfahrten entdecken und bequem miteinander vergleichen. Von der Rheinmetropole zur Loreley – auf Rheinkreuzfahrten warten Loreleyblick und Stadtkultur Die sechstägige Rhein-Kreuzfahrt „A-ROSA Silva - Rhein Romantik" mit der A-ROSA Silva startet in der Domstadt Köln. Mit ihrer römischen Vergangenheit, dem weltberühmten gotischen Dom und einer lebendigen Altstadt bietet sie gleich zu Beginn ein ideales Reiseziel. Am Abend verlässt das Schiff den Hafen und nimmt Kurs auf Rüdesheim. Die Weinstadt ist bekannt für ihre traditionsreiche Drosselgasse, den Blick vom Niederwalddenkmal über das Rheintal und ihre Weinkultur. Von der Anlegestelle aus sind die Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erreichen, so dass die Gäste der Rheinkreuzfahrt entspannt in das Flair des Rheingaus eintauchen können. Am nächsten Tag führt die Rheinkreuzfahrt weiter nach Germersheim, von wo aus sich Ausflüge in das nahe gelegene Speyer anbieten. Der romanische Kaiserdom, das Historische Museum der Pfalz oder ein Bummel über die Maximilianstraße - hier trifft Geschichte auf süddeutsche Lebensart. Anschließend liegt das Schiff für einen ganzen Tag in Kehl, der Nachbarstadt Straßburgs. Über die Passerelle des Deux Rives geht es direkt ins Zentrum der elsässischen Hauptstadt, wo das imposante Straßburger Münster, das malerische Viertel La Petite France" und französisches Flair auf die Reisenden warten. Nach einer frühen Ankunft in Mainz bleibt Zeit für einen halben Tag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Der Dom, das Gutenberg-Museum und die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern sind nur wenige Minuten vom Fluss entfernt. Es folgt ein weiterer Höhepunkt der Rhein-Kreuzfahrt: die Vorbeifahrt an der sagenumwobenen Loreley. Zwischen steilen Schieferfelsen und engen Flussschleifen öffnet sich der Blick auf das Herzstück des Mittelrheintals. Der Tag endet mit einem kurzen, aber eindrucksvollen Aufenthalt in Koblenz. Zwischen Deutschem Eck, Festung Ehrenbreitstein und Seilbahn über den Rhein lassen sich in wenigen Stunden viele Eindrücke sammeln, bevor das Schiff am nächsten Morgen wieder Köln erreicht. Komfort und Genuss während der Rheinkreuzfahrten an Bord des A-ROSA Schiffs Die A-ROSA Silva verbindet während der Rheinkreuzfahrt modernes Design mit entspanntem Ambiente und ist ideal für Reisende, die eine Flusskreuzfahrt mit stilvollem Komfort erleben möchten. Das Bordkonzept setzt auf viel Freiraum - in den Kabinen ebenso wie auf den Sonnendecks oder in den öffentlichen Bereichen. Kulinarische Vielfalt genießen die Gäste mit der VollpensionPlus: Reichhaltige Buffets, Kaffeespezialitäten und Teestunden sowie ein Einschiffungs- und Abschiedsimbiss gehören zum täglichen Programm. Wer sich für den Premium-Tarif entscheidet, profitiert zusätzlich von hochwertigen Getränken, Zimmerservice und besonderen Abendveranstaltungen. Für Wellnessliebhaber bietet das SPA-ROSA Ruhezonen mit Rheinblick, eine Sauna sowie vielfältige Beauty-Anwendungen. Der Fitnessbereich steht allen Passagieren kostenlos zur Verfügung. Auch kulturell bietet das Schiff während dieser Rheinkreuzfahrt mit täglicher Unterhaltung, Themenabenden und entspannter Musik eine angenehme Mischung aus Aktivität und Erholung - eine ideale Kombination für alle, die auf ihrer Reise dem Alltag entfliehen möchten, ohne auf Komfort zu verzichten.

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG aus Uelzen ist ein langjährig etablierter Anbieter für Kreuzfahrten und weitere Reiseangebote. Das Unternehmen bietet Hochsee- sowie Flusskreuzfahrten an, die von namhaften Reedereien durchgeführt werden.

