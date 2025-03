Startseite Imageverbesserung für Handwerksbetriebe durch Beurteilungen ihrer Kunden Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-27 14:35. Die Mund-zu-Mund-Propaganda zufriedener Kunden ist für Empfehlungen zu Handwerksbetrieben ein wirkungsvolles Akquisitionsinstrument und dazu eine echte Imageaufwertung. Bei regionalen Anbietern spielt das eine große Rolle. Mehr als jeder zweite Handwerksinteressent merkt in Befragungen an, dass er sich wegen des guten Rufs in der Region für seinen Handwerkspartner entschieden hat. Kundenorientierung entscheidend Allerdings ist es nicht nur die Ausführungsqualität, die einen Handwerker zum Spitzenanbieter seiner Region macht. Die Philosophie, die dahintersteckt, ist entscheidend. Daraus lassen sich kundenorientierte Verhaltensweisen ableiten, die aus schlichten Auftraggebern zufriedene Kunden machen. Vor allem die Kommunikation mit Kunden entscheidet über deren Zufriedenheit. Das ist der Maßstab, an dem das Image eines Handwerksbetriebes gemessen wird. Online-Support über Empfehlungsmarketing Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt Handwerksunternehmen dabei mit einer bewährten Empfehlungsmarketingstrategie. Diese baut auf authentischen Bewertungen ehemaliger Kunden auf. Ihr wichtigster Baustein ist die suchmaschinenoptimierte Qualitätsberichterstattung über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL. Mehrwert, Nutzen und Vorteile für Handwerksbetriebe und deren Interessenten: - Unverwechselbarer Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

- Qualitätssiegel "GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT"

- Verbesserung von Reputation und Unternehmensimage = Eindeutige Positionierung des Unternehmens als Qualitätsführer der Region - Scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

- Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch digitalen Qualitätsauftritt

- Neue Handwerksinteressenten und damit Neukunden = Zusätzlicher Absatz und Umsatz - Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

- In Google & Co. auf der ersten Seite ganz oben stehen

- Zunahme an Traffic auf der Homepage = Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter - Belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Interessenten bilden

- Orientierungs- und Sicherheitsplus für Interessenten

- Fachliche und emotionale Details, die diese glaubwürdig überzeugen

- Glaubwürdige Testimonials, die nachhaltiger und wirkungsvoller sind als jede Werbung = Antworten auf alle relevanten Fragen von Handwerksinteressenten BAUHERRENreport GmbH Das Image des Handwerksbetriebes mit einem einzigartigen Empfehlungskonzept glaubwürdig belegen und professionell präsentieren. Dann wird dies zum Blickfang mit Sogwirkung für Handwerksinteressenten. Von Sichtbarkeit profitieren So profitieren leistungsstarke Handwerksunternehmen von einem im Internet sichtbaren, exklusiven Kompetenzprofil. Damit sichern sie sich eine scharfe und exklusive Abgrenzung von Mitbewerbern im Markt. Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH, Tel. 021 31- 742 789-0 oder per Mail: vdb@bauherrenreport.de) Zur Qualitätswebseite: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Zur Unternehmens-Homepage: WWW.BAUHERRENREPORT.DE Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland fon ..: 02131 - 74 27 890

fax ..: 02131 - 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de Die BAUHERRENreport GmbH verbessert das Image von Handwerksunternehmen mit einer wirkungsvollen Empfehlungsmarketingstrategie. Diese baut auf authentischen Bewertungen ehemaliger und zufriedener Kunden auf. Pressekontakt: Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst fon ..: 02131 - 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten