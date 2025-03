Startseite PowerFolder 22.3 mit großen Verbesserungen bei den Mobile Apps Pressetext verfasst von AudioMos am Do, 2025-03-27 13:27. Erneut haben die Entwickler dem Wunsch der Nutzer nach mehr Mobilität entsprochen und die PowerFolder-Mobile-Apps noch besser, schneller und komfortabler gestaltet. Neben der modernisierten Benutzerführung, der Speicheroptimierung und weiteren Maßnahmen zur Leistungssteigerung ist die PowerFolder-App dank erweiterter Sprachunterstützung auch noch internationaler geworden.

Monheim, 27.03.2025 – Das Entwicklerteam der bewährten Content Collaboration Platform (CCP) PowerFolder arbeitet weiter daran, den Nutzern auch mobil denselben Bedienkomfort und die dieselben umfangreichen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die auch die PowerFolder-Cloud- und Desktop-Versionen bieten. So sorgt das neue Swipe-Menü für eine noch intuitivere Navigation und schnellere Zugriffe und die frische Dark/Light-Unterstützung für eine weiter verbesserte Lesbarkeit, während die überarbeiteten Einstellungen – die jetzt „Mein Konto“ heißen - die Verwaltung übersichtlicher gestalten. Vereinfacht wurden auch die Einladungen, was die Kollaboration noch einfacher und effizienter macht. Speicherwarnungen erfolgen nun schon vor dem Upload, Dateioperationen sind jetzt auch bei „Online-Only“-Dateien möglich (iOS). Und schließlich wurden bestehende Übersetzungen in zahlreiche andere Sprachen überarbeitet oder sind neu hinzugekommen. Eine Umstellung innerhalb der Apps ist nicht notwendig, da diese jetzt automatisch die Sprache des Betriebssystems übernehmen. Bei all dem haben die Entwickler aber auch die Cloud- und Desktop-Version von PowerFolder in der Version 22.3 nicht vernachlässigt. Hier wurde zum Beispiel die Multi-Faktor-Authentifizierung jetzt standardmäßig aktiviert, erfolgt die automatische Speicherplatz-Migration ab sofort ausschließlich nachts, um den Workflow am Tage nicht zu stören und wurde Stripe zwecks einfacherer Abonnement-Verwaltung direkt integriert. Nähere Details zur Version 22.3, weitere Informationen sowie den Download dieser Version finden Sie in den Release Notes der einzelnen Komponenten:

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3057876993/PowerF...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3055714305/PowerF...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3055517697/PowerF... Über PowerFolder Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 erfolgreich seine Content Collaboration Platform (CCP) und File Sync & Share (EFSS) mit dem Markennamen PowerFolder. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud-Lösungen als individualisierte On-Premise-Dienste. Über vier Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und konform zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf ISO-27001-zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany“. PresseKontakt / Agentur:

Matthias Steinwachs

+49 2132 9792298

steinwachs(at)powerfolder.com

www.powerfolder.com

dal33t GmbH / PowerFolder

Rheinpromenade 4a

