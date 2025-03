Startseite Fury Gold Mines und Quebec Precious Metals aktualisieren Fusionsprozess Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-27 12:16. MONTREAL und TORONTO, Kanada - 26. März 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury") und Quebec Precious Metals Corporation (TSXV: QPM, FSE: YXEP) ("QPM") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ - freuen sich, bekannt zu geben, dass die Übernahme von QPM nach der Bekanntgabe der Vereinbarung vom 26. Februar 2025 (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2025) planmäßig voranschreitet und voraussichtlich vor dem 30. April 2025 abgeschlossen wird. QPM hat nun die erforderliche Unbedenklichkeitsbescheinigung von Corporations Canada sowie die einstweilige Verfügung des Quebec Superior Court in Verbindung mit der Einberufung der für den 22. April 2025 geplanten Aktionärsversammlung von QPM erhalten. Fury hat die bedingte Genehmigung der TSX und der NYSE American erhalten. Das Rundschreiben zur Aktionärsversammlung von QPM wurde unter www.sedarplus.ca veröffentlicht und enthält Einzelheiten über die Fusion sowie aktualisierte Informationen über Fury, einschließlich der Bekanntgabe einer nicht liquiditätswirksamen Wertminderung, die voraussichtlich am 31. Dezember 2024 wirksam wird, um den Buchwert der Mineralgrundstücke von Fury an die aktuelle Marktkapitalisierung anzupassen. Außerdem gibt Fury bekannt, dass Direktorin Isabelle Cadieux aus dem Board of Directors von Fury zurückgetreten ist, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen. Fury dankt Frau Cadieux für ihre Dienste in den letzten 18 Monaten. QPM Precious and Critical Minerals Projektportfolio: Gold und Lithium:

QPM besitzt ein äußerst vielversprechendes Landpaket mit einer Fläche von etwa 70.900 Hektar, das größtenteils im aufstrebenden Goldgebiet James Bay liegt. Das straßenzugängliche Projekt Sakami beherbergt einen 23 Kilometer langen goldhaltigen Strukturkorridor. Die bisherigen Bohrungen bei den Zielen La Pointe und La Pointe Extension innerhalb dieses Trends identifizierten eine Goldmineralisierung mit einer Mächtigkeit von bis zu 75 m und einer Tiefe von bis zu 500 m mit gemeldeten Abschnitten von 2,51 g/t Gold (Au) auf 54,65 m in Bohrloch EX-10; 9,22 g/t Au auf 12,55 m in Bohrloch EX-19 und 2,52 g/t Au auf 48,55 m in Bohrloch PT-16-92. Die identifizierte Goldmineralisierung sowohl bei La Pointe als auch bei La Pointe Extension ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen. Weiter südlich entlang derselben goldhaltigen Struktur befindet sich eine faszinierende, nicht bebohrte geochemische Goldanomalie im Boden und eine geophysikalische Anomalie der Wiederaufladbarkeit durch Induktionspolarisation (IP) mit ähnlicher Signatur wie bei den Zielen La Pointe und La Pointe Extension Das Projekt Elmer East beherbergt einen 4,2 km langen, nicht gebohrten, ost-westlich ausgerichteten, gold- und basismetallhaltigen Strukturtrend, der als Lloyd-Vorkommen bekannt ist und bei dem Schürfproben Ergebnisse von bis zu 68,10 g/t Gold, 7,99 % Zink und 7.660 ppm Kupfer ergeben haben Spodumen-haltige Pegmatite wurden auf dem gesamten QPM-Landpaket identifiziert, wobei eine vor kurzem abgeschlossene Bohrkampagne auf dem Projekt Ninaaskumuwin, wo +20 m spodumen-haltige Pegmatite mit einer vertikalen Kontinuität von bis zu 150 m bei Bohrungen Ende 2024 durchschnitten wurden (die Analyseergebnisse stehen noch aus) Seltene Erden

Das Kipawa-Projekt (68% QPM, 32% Investissement Québec) mit schweren Seltenerdelementen (HREE), 50 km östlich von Temiscaming im Südwesten von Québec, beherbergt 2013 nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 19,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,411 % an Seltenerdoxiden (TREO). Das über eine Straße zugängliche Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 4.300 Hektar mit guter Anbindung an die örtliche Infrastruktur Ing. Normand Champigny, CEO und Director von QPM, ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 über die Standards der Offenlegung von Mineralprojekten. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt Über Fury Gold Mines Limited Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von ca. 51 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (ca. 16 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com . Über Quebec Precious Metals Corporation QPM verfügt über eine große Landposition im äußerst aussichtsreichen Gebiet Eeyou Istchee James Bay, Quebec, in der Nähe der Goldmine Éléonore von Dhilmar Ltd. (früher im Besitz der Newmont Corporation). QPM konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Sakami und seines neu entdeckten, bohrbereiten Lithiumvorkommens Ninaaskuwin auf dem Projekt Elmer East. Darüber hinaus hält QPM eine 68%ige Beteiligung am Seltene Erden-Projekt Kipawa in der Nähe von Temiscaming, Quebec. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an: Margaux Villalpando, Investor Relations

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten. Diese beziehen sich insbesondere auf die Aussichten für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion und die Synergien, die sich daraus ergeben könnten. Obwohl Fury und QPM versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, einschließlich der Ungewissheit des Genehmigungsprozesses durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden, mit dem die beiden Unternehmen konfrontiert sind, sowie vieler anderer Risiken, die in unseren jüngsten Wertpapierdokumenten beschrieben sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann auch andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Weder Fury noch QPM verpflichten sich, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Keine Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt.

