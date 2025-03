Frankfurt wird mal wieder zum Big Apple: Die Cider World am 25. und 26. April 2025

Sie ist der wichtigste Branchentreff der Apfelweinwelt: Die Cider World macht Frankfurt am 25. und 26. April 2025 wieder zum Big Apple. Keltereien und Produzenten aus mehr als 15 Ländern stellen sich im Gesellschaftshaus des Palmengartens vor. Über 97 Aussteller präsentieren ihre Produkte. Ehrengast der bereits zum 17. Mal stattfindenden Weltleitmesse ist die Steiermark, Österreichs bekannte Apfel-Region.

Frankfurt, März 2025. Mit dabei sind unter anderem Estland, Lettland und Slowenien. Sogar aus Finnland, das man nicht unbedingt mit blühenden Apfelbäumen assoziiert, werden Keltereien in Frankfurt präsent sein. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder spannende Neuzugänge unter den Produzenten, die auf der Cider World Expo ausstellen“, freut sich Michael Stöckl, Managing Direktor der Messe. „Und das erste Mal seit dem Brexit ist endlich auch wieder eine britische Kelterei dabei, das freut uns sehr.“

Der Ehrengast schickt junge, dynamische Betriebe

Ehrengast ist die Steiermark. Sie wird ihre bereits mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Cider an prominenter Stelle auf der Cider World Expo präsentieren. Die österreichische Region setzt ganz auf junge, dynamische Betriebe wie beispielsweise Brunner Most, Genussmosthof Veitlbauer oder auch Kühbrein Most. Einige ihrer Produkte haben in den vergangenen Jahren bereits den „Best of Category“-Preis der Cider World Awards gewonnen. „Unser Ehrengast wird auf der Expo sein Qualitätssiegel STM® Steirermost vorstellen“, sagt Christine Isensee-Kiesau, Mitveranstalterin der Cider World. Dieses Siegel wurde von den besten sieben Produzenten der Steiermark ins Leben gerufen, die Most unter allerhöchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien produzieren und dabei sogar noch über die in Österreich seit 2014 bestehende Obstweinverordnung hinausgehen. „Eine derart strenge Qualitätszulassung für Apfelweine ist weltweit einzigartig und unterstreicht die Pionier-Rolle österreichischer Apfelwein-Produzenten“, ergänzt Christine Isensee-Kiesau.

Das Cider World Forum

Neu ist in diesem Jahr das Cider World Forum. Es beinhaltet drei Impulsvorträge zu spannenden Themen der Branche, richtet sich an Ausstellende, Fachbesucher, Presse und Interessierte zugleich und wird am Freitag, dem 25. April, im Anschluss an die Verleihung des Cider World Awards in der Astor Film Lounge in Frankfurt über die Bühne gehen.

Wie im vorigen Jahr wird dort wieder das Preview-Tasting stattfinden, direkt vor der Übergabe der Preise. Ab 10.30 Uhr können alle Apfelweine verkostet werden, die in einer der sechs Award-Kategorien nominiert wurden. Als wissenschaftlich basierte Auszeichnungen für Apfelwein werden die Awards in Zusammenarbeit mit der Hochschule Geisenheim verliehen. Die renommierte Lehr- und Forschungseinrichtung unterzieht jedes der 181 eingereichten Produkte einer umfangreichen Analyse, bevor sie von einer internationalen Fachjury verkostet und bewertet werden. Für interessierte Apfelwein-Fans gibt es ein begrenztes Angebot an Tickets, so dass auch Endverbraucher nicht nur die Expo, sondern auch die Award-Verleihung, das Preview-Tasting und das Cider World Forum besuchen können.

Cider World Expo

Die Cider World Expo startet für Fachbesucher am Samstag, dem 26. April, um 12 Uhr im Gesellschaftshaus Palmengarten, ab 14 Uhr sind die Türen für alle geöffnet. Während der Expo können sich Fachbesucher und Endverbraucher über die neuesten Trends informieren, Produzenten aus aller Welt kennenlernen und natürlich jede Menge probieren. Auch die beliebte Master-Class mit „The Ciderologist“ Gabe Cook wird um 15 Uhr zum Thema „Best of Cider World Award“ stattfinden. Regionalverband FrankfurtRheinMain ist prominent vertreten und informiert zu Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität und den Erhalt der Kulturlandschaft Streuobstwiese. Zum wiederholten Mal wird im Rahmen der Cider World Frankfurt das Ausbildungsprogramm der American Cider Association zum „Certified Cider Guide“ und zum „Certified Pommelier“ angeboten. Dies sind die einzigen Kurse dieser Art auf dem europäischen Festland.

Alle Termine der Cider World 2025:

23. April: Certified Cider Professional Programme

Ort: Cider World, Krautgartenweg 1, 60439 Frankfurt.

8.45 bis 13.30 Uhr: Level I, Certified Cider Guide

(Schulung erfolgt in englischer Sprache)

25. April: Cider World Award

Für Produzenten, geladene Gäste, Fachpresse und Inhaber des VIP-Pakets Award & Expo

Ort: Astor Film Lounge, MyZeil

10.30 Uhr: Preview-Tasting der eingereichten Produkte

12 Uhr: Award-Verleihung

14 bis 16 Uhr: Cider World Forum

26. April: Cider World Expo

Ort: Gesellschaftshaus Palmengarten

12 Uhr: Einlass für Fachbesucher und Fachpresse

14 Uhr: Einlass für alle Besucher

Ab 14.30 Uhr: Podcast-Aufnahme „Bistro Bonanza“ von der Cider World mit verschiedenen Gästen aus der Branche

Ab 15 Uhr: Master-Classes

Ab 18 Uhr: Cider World Lounge im Foyer des Gesellschaftshauses als Ausklang

Weitere Informationen und Akkreditierungsmöglichkeiten gibt es unter www.cider-world.de und www.cider-world.de/presse

Die Cider World ist die wichtigste Plattform für die Präsentation, Verkostung und den Verkauf von Apfelwein, Cider, Cidre, Most, Sidra & Co. und zieht jedes Jahr Produzenten, Wiederverkäufer, Gastronomen, Sommeliers, Fachpresse und Konsumenten aus der ganzen Welt an. In ihrem Rahmen finden die internationale Expo, begleitende Events und die Verleihung der renommierten Cider World Awards statt, den einzigen wissenschaftlich basierten Auszeichnungen der Branche für Produkte und Produzenten.

Kontakt:

Apfelwein International UG

(haftungsbeschränkt)

Michael Stöckl / Christine Isensee-Kiesau

Krautgartenweg 1

60439 Frankfurt

Tel: +49 (0) 69 153258331

info@cider-world.com

www.cider-world.de

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Anja Fahs

Tel: +49 (0) 69 25 78 12 8 -17

Mobil: +49 (0) 175 43 83 187

a.fahs@gourmet-connection.de