HEALWELL gibt Rekordumsatz mit Wachstum von 433 % im Jahr 2024 bekannt und rechnet mit Abschluss der transformativen Übernahme v

- HEALWELL verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Rekordjahresumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von etwa 39 Millionen $ - eine Steigerung von 433 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023. HEALWELL verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Rekordumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von 15,2 Millionen $ - ein Plus von 692 % gegenüber 1,9 Millionen $ im vierten Quartal 2023 bzw. von 11 % gegenüber 13,7 Millionen $ im dritten Quartal 2024.

- Am 16. Dezember 2024 gab HEALWELL die Übernahme von Orion Health Holdings Limited (Orion Health oder Orion) bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich der globalen Gesundheitstechnologie mit über 70 Kunden in elf Ländern. Es ist davon auszugehen, dass Orion einen Jahresumsatz von über 100 Millionen $ beisteuern und es dem Unternehmen ermöglichen wird, anschließend ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Erwartung des Abschlusses der Übernahme von Orion Health proaktiv mehrere Kostenoptimierungsinitiativen durchgeführt.

- Der Abschluss der Übernahme von Orion Health wird für 1. April 2025 erwartet. Mit dem kürzlich unterzeichneten Kreditabkommen mit Scotiabank und RBC in Höhe von 50 Millionen $ und dem Kapital, das durch die kürzlich abgeschlossenen Zeichnungsscheinfinanzierungen des Unternehmens aufgebracht wurde, verfügt HEALWELL nun über Finanzierungsvereinbarungen in Höhe von über 100 Millionen $, um den Abschluss dieser Übernahme zu unterstützen.

Toronto (Ontario), 26. März 2025/ IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, dessen Hauptaugenmerk auf die präventive Pflege gerichtet ist, freut sich, seine testierten konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr und das vierte Quartal zum 31. Dezember 2024 bekannt zu geben. Eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens ist unten aufgeführt. Detailliertere Informationen sind in den Jahresabschlüssen und dem entsprechenden Geschäftsbericht enthalten, die auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung als bereinigt bezeichneten Finanzkennzahlen sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, sagte: Obwohl das Jahr 2024 für HEALWELL ein Meilenstein war, freuen wir uns noch mehr auf das Jahr 2025, zumal wir die Übernahme von Orion Health voraussichtlich am 1. April 2025 abschließen werden. Die Übernahme von Orion Health wird für HEALWELL ein Meilenstein sein, da sie die Technologie für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen mit einem globalen Marktführer im Bereich der Interoperabilität von Gesundheitsdaten zusammenbringt. Orion Health kann als einheitliche SaaS-Plattform für das Gesundheitswesen beschrieben werden, die Gesundheitsdaten von Patienten aus dem gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens in einer einzigen ganzheitlichen Plattform zusammenführt, Einblicke gewährt und es Menschen ermöglicht, die Kontrolle über ihre eigene Gesundheitsversorgung zu übernehmen. Mit über 70 Standorten weltweit und der Versorgung von über 150 Millionen Patienten ist Orion ein globales Kraftpaket im Bereich der Gesundheitsdateninfrastruktur. Sein solides SaaS-Modell für wiederkehrende Einnahmen sowie seine hohe Profitabilität werden HEALWELL voraussichtlich auf eine neue Ebene bringen. Orion generiert einen Jahresumsatz von über 100 Millionen $ und wird das Unternehmen im Alleingang dazu bringen, auf Basis des bereinigten EBITDA profitabel zu sein. Angesichts der kombinierten Größe und der Fähigkeiten der Plattformen von HEALWELL und Orion Health befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um neue Möglichkeiten mit einer schnell wachsenden Pipeline von Verträgen des öffentlichen Sektors inmitten der immer größer werdenden Buy Canadian-Bewegung im kanadischen Gesundheitswesen zu nutzen.

Dr. Dobranowski sagte außerdem: 2024 war ein entscheidendes Jahr für HEALWELL, das von einem beispiellosen und transformativen Wachstum geprägt war. Wir schlossen das Jahr mit einem Umsatz von etwa 39 Millionen $ ab, verzeichneten ein Wachstum von 433 % und steigerten die Profitabilität. Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg waren unsere kürzlich erworbenen Tochtergesellschaften, einschließlich Intrahealth Solutions, VeroSource Solutions, Bio Pharma Services und Mutuo Health Solutions. Diese Übernahmen haben unser Geschäft nicht nur aus finanzieller Sicht gestärkt, sondern auch unseren Kundenstamm, unsere künstliche Intelligenz und unser Technologieangebot strategisch erweitert und neue Marktchancen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor eröffnet. Im vergangenen Jahr haben wir auch im Bereich Life Sciences enorme Fortschritte verzeichnet und konnten das Jahr mit 30 unterzeichneten MSAs für die Geschäfte von Pentavere und Khure Health abschließen, einschließlich Abkommen mit sieben der zehn größten Pharmaunternehmen der Welt. Dies ist erst der Anfang unserer Reise in Richtung Wertschöpfung im Life Sciences-Sektor und wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 weitere Möglichkeiten mit ihnen zu erkunden.

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, sagte: In Kombination mit seinem kürzlich unterzeichneten Kreditabkommen verfügt HEALWELL über Finanzierungsvereinbarungen in Höhe von über 100 Millionen $, um die Übernahme von Orion Health zu unterstützen, die voraussichtlich am 1. April abgeschlossen werden wird. Wir möchten uns bei unseren neuen Aktionären und Finanz-Bankpartnern bedanken, zumal ihre Unterstützung unsere Fähigkeit stärkt, unsere strategische Vision umzusetzen, und neue Wachstumschancen für das Unternehmen eröffnet. Mit der Übernahme von Orion Health werden wir uns in einer günstigen Position befinden, um neue Synergien zu nutzen, sodass wir die betriebliche Effizienz verbessern, das Wachstum beschleunigen und die Profitabilität des Unternehmens steigern können. In der Zukunft wird unser Hauptaugenmerk weiterhin darauf gerichtet sein, die Dynamik aufrechtzuerhalten, das bereinigte EBITDA zu steigern und einen langfristigen Wert für unsere Interessensvertreter zu schaffen.

Finanzielle Höhepunkte des Geschäftsjahres 2024:

Die bedeutsamen finanziellen Höhepunkte für die fortlaufenden Betriebe des Unternehmens im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 beinhalten Folgendes:

- HEALWELL erzielte im Jahr 2024 einen Jahresumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von ca. 39 Millionen $, ein Anstieg von 433 % gegenüber 7,3 Millionen $ im Jahr 2023.

- HEALWELL erzielte im Jahr 2024 einen Bruttogewinn(2) von 17,3 Millionen $, gegenüber 1,2 Millionen $ im Jahr 2022.

- HEALWELL erzielte im Jahr 2024 eine Bruttomarge(2) von 44 %, gegenüber 17 % im Jahr 2023.

- Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete HEALWELL einen bereinigten EBITDA(1)-Verlust in Höhe von 16 Millionen $, gegenüber 7,9 Millionen $ im Jahr 2023.

Finanzielle Höhepunkte des 4. Quartals 2024

Die bedeutsamen finanziellen Höhepunkte für die fortlaufenden Betriebe des Unternehmens in den drei Monaten zum 31. Dezember 2024 beinhalten Folgendes:

- HEALWELL erzielte im vierten Quartal 2024 einen Quartalsumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von 15,2 Millionen $ - eine Steigerung von 692 % gegenüber dem Umsatz von 1,9 Millionen $ im vierten Quartal 2023. Das Umsatzwachstum ist in erster Linie auf Übernahmen zurückzuführen, einschließlich Pentavere Research Group (Pentavere), Intrahealth Systems Limited (Intrahealth), BioPharma Services Inc. (BioPharma), VeroSource Solutions Inc. (VeroSource) und Mutuo Health Solutions Inc. (Mutuo).

- HEALWELL erzielte im vierten Quartal 2024 einen Bruttogewinn(2) von 7,0 Millionen $ - eine Steigerung von 1.179 % gegenüber den 0,54 Millionen $ im vierten Quartal 2023. Die Steigerung des Bruttogewinns ist in erster Linie auf eine Steigerung der Einnahmen aus den im vergangenen Jahr getätigten Übernahmen zurückzuführen.

- HEALWELL erzielte im vierten Quartal 2024 eine Bruttomarge(2) von 46 %, gegenüber 28 % im vierten Quartal 2023. Die Verbesserung der Bruttomarge war auch vorwiegend auf den Beitrag der Übernahmen von Intrahealth und VeroSource mit höheren Bruttomargen zurückzuführen.

- Im vierten Quartal 2024 verzeichnete HEALWELL einen bereinigten EBITDA(1)-Verlust in Höhe von 5,4 Millionen $ gegenüber 1,5 Millionen $ im vierten Quartal 2023.

- Zum 31. Dezember 2024 verfügte HEALWELL über 9,4 Millionen $ an Barmitteln gegenüber 15,2 Millionen $ zum 30. September 2024.

Geschäftliche und betriebliche Höhepunkte im vierten Quartal 2024

Die bedeutsamsten geschäftlichen und betrieblichen Höhepunkte des Unternehmens in den drei Monaten zum 31. Dezember 2024 beinhalten Folgendes:

- Investition in Abstractive Health zur Weiterentwicklung der generativen KI-gestützten klinischen Dokumentation: Am 22. Oktober 2024 gab HEALWELL eine strategische Investition in Höhe von 250.000 USD sowie ein Kommerzialisierungsabkommen mit Abstractive Health (Abstractive Health) bekannt. Abstractive Health ist ein KI-Unternehmen im Gesundheitswesen, das darauf spezialisiert ist, Ärzten einen automatisierten, präzisen und medizinisch relevanten KI-Assistenten zur Verfügung zu stellen, der mithilfe einer eigenen generativen KI-Technologie Patientenakten liefert.

- Übernahme von Mutuo Health Solutions: Am 1. November 2024 erwarb HEALWELL eine 51-%-Mehrheitsbeteiligung an Mutuo mit Sitz in Toronto für einen Kaufpreis in Höhe von insgesamt etwa 5,7 Millionen $. Mutuo ist eine Software-as-a-Service- (SaaS)-Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um die medizinische Transkription und die Erstellung von Notizen für medizinisches Fachpersonal zu automatisieren. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, AutoScribe, transkribiert Gespräche zwischen Arzt und Patient in Echtzeit in akkurate medizinische Notizen und lässt sich nahtlos in elektronische Krankenakten (EMR) wie PS Suite, Oscar EMR, Cerner und Epic integrieren.

- Erweiterung pharmazeutischer Partnerschaften: Am 5. November 2024 gab HEALWELL bekannt, dass seine Tochtergesellschaften fünf neue Master Services Agreements (MSAs) mit Pharmapartnern unterzeichnet haben, um die Kommerzialisierungsmöglichkeiten für seine KI-gestützten Patientenidentifizierungslösungen zu verbessern.

- Pentavere erhält Prix Galien USA 2024 für bestes digitales Gesundheits-Start-up: Am 12. November 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass Pentavere für seine Beiträge in den Bereichen KI und Life Sciences den prestigeträchtigen Prix Galien USA 2024 Award als bestes Start-up im Bereich digitale Gesundheit erhalten hat. Der Prix Galien Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der globalen Gesundheitsinnovationsbranche und würdigt herausragende biomedizinische, medizinische und technologische Errungenschaften, die die Gesundheit der Menschen verbessern.

- VeroSource Solutions treibt Expansion in kanadischem Gesundheitssektor voran: Am 27. November 2024 gab die HEALWELL-Tochtergesellschaft VeroSource Solutions eine rasche Expansion im öffentlichen Gesundheitswesen Kanadas bekannt. Über 600.000 Einwohner aus New Brunswick können nun über die Plattform MyHealthNB, die auf der Technologie von VeroSource basiert, eine Patientenakte erstellen.

- HEALWELL übernimmt Orion Health und schafft somit weltweit führendes Unternehmen in KI-gestütztem Gesundheitswesen: Am 16. Dezember 2024 gab HEALWELL bekannt, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 100 % der Aktien von Orion Health mit Sitz in Auckland, Neuseeland, unterzeichnet hat. Orion Health ist ein Zeichnungslizenz- und Dienstleistungsumsatzunternehmen, das weltweit bekannte Kunden des öffentlichen Sektors mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Dateninteroperabilität und Navigation im Gesundheitswesen beliefert. Der Kaufpreis der Transaktion beläuft sich auf insgesamt 175 Millionen NZD zuzüglich einer leistungsabhängigen Gewinnbeteiligung von bis zu weiteren 25 Millionen NZD. Beim Abschluss der Transaktion wird HEALWELL den Kaufpreis von 144 Millionen CAD mit 86 Millionen CAD in bar und 57,4 Millionen CAD in Form von HEALWELL-Aktien der Klasse A mit nachrangigem Stimmrecht begleichen. Die Übernahme von Orion Health ist ein transformativer Meilenstein auf der Reise von HEALWELL in Richtung eines weltweit führenden Unternehmens in den Bereichen Gesundheitstechnologie und künstliche Intelligenz. Die Transaktion wird voraussichtlich am 1. April 2025 abgeschlossen werden und einer eingeschränkten Anzahl von Vorbedingungen unterliegen.

- HEALWELL erhöht Bought-Deal-Angebot auf 55 Millionen $: Am 16. und 17. Dezember 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine schriftliche Absichtserklärung hinsichtlich des Abschluss einer Zeichnungsscheinfinanzierung in Höhe von 55,0 Millionen $ auf Bought-Deal-Basis zur Unterstützung der Übernahme von Orion Health (die Bought-Deal-Übernahmefinanzierung) unterzeichnet (und anschließend geändert) hat, wobei Eight Capital und Scotia Capital Inc. als gemeinsame Konsortialführer im Namen eines Zeichnerkonsortiums fungieren.

Ereignisse nach dem 31. Dezember 2023:

Die bedeutsamsten geschäftlichen und betrieblichen Höhepunkte des Unternehmens nach dem 31. Dezember 2024 beinhalten Folgendes:

- Genehmigung der Übernahme von Orion Health durch die Aktionäre: Am 15. Januar 2025 erhielt HEALWELL die schriftliche Genehmigung der Aktionäre für die bevorstehende Übernahme von Orion Health und die damit in Zusammenhang stehende Finanzierung. Diese Genehmigung stellt einen entscheidenden Schritt für den Abschluss der Übernahme und die Integration von Orion Health in das wachsende KI-gestützte Gesundheitsökosystem von HEALWELL dar.

- Abschluss von Eigenkapitaltranche in Höhe von 25,5 Millionen $: Am 21. Januar 2025 gab HEALWELL den Abschluss der ersten Tranche seiner Bought-Deal-Übernahmefinanzierung bekannt, wodurch es Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 25,5 Millionen $ verzeichnete.

- Abschluss von Wandelschuldverschreibungstranche in Höhe von 30 Millionen $: Am 28. Januar 2025 gab HEALWELL den Abschluss der zweiten Tranche seiner Bought-Deal-Übernahmefinanzierung bekannt, wodurch es Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 27,3 Millionen $ verzeichnete - nach Berücksichtigung des OID (Original Issue Discount) auf die zugrunde liegenden Schuldverschreibungen.

- Strategische Kostenoptimierungsinitiative: Am 3. Februar 2025 stellte HEALWELL ein Unternehmensupdate bereit, in dem es eine Kostenoptimierungsinitiative ankündigte, um die Betriebe zu optimieren und die Effizienz von Fusionen und Übernahmen zu maximieren. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens 3,0 Millionen $ und unterstreicht damit sein Engagement für betriebliche Exzellenz.

- Expansion von Khure Health in KI-gestützter Krankheitserkennung: Am 24. Februar 2025 gab Khure Health von HEALWELL eine deutliche Beschleunigung der Nutzerakzeptanz und der Partnerschaften für seine KI-gestützten Co-Piloten zur Krankheitserkennung bekannt. Allein im vierten Quartal 2024 unterstützte Khure Health Ärzte bei der Identifizierung von über 43.000 Risikopatienten, was seinen Einfluss auf die Vorsorge und die Unterstützung von Ärzten weiter stärkt.

- Kreditabkommen über 50 Millionen $ unter der Führung von Scotiabank und RBC zur Unterstützung der Übernahme von Orion: Am 26. Februar 2025 gab HEALWELL die Unterzeichnung eines Kreditabkommens in Höhe von 50 Millionen $ unter der Führung von Scotiabank und RBC bekannt, um die Übernahme von Orion Health zu unterstützen. Die Finanzierung umfasst ein langfristiges Darlehen in Höhe von 20 Millionen $ und einen revolvierenden Dispositionskredit in Höhe von 30 Millionen $ mit einer zusätzlichen ungebundenen Akkordeonfunktion von bis zu 25 Millionen $. Zusammen mit den kürzlich durchgeführten Kapitalbeschaffungen hat sich HEALWELL eine Finanzierung in Höhe von über 100 Millionen $ für die Transaktion gesichert. Das Unternehmen hat den Reorganisationsprozess vor dem Abschluss eingeleitet, der für den 1. April 2025 angepeilt wird, und somit einen wichtigen Schritt zur Erweiterung seiner globalen Healthcare-Intelligence-Plattform gesetzt.

HEALWELL AI INC. (vormals MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.)

Konsolidierte Erklärung der Finanzposition

(in 1.000 kanadischen Dollar, ausgenommen die Beträge pro Aktie)

Stand: 31. Dezember 2024 und 2023

(untestiert) 31. Dezember 31. Dezember 2023

2024

Aktiva

Kurzfristige Aktiva

Bargeld und Barwerte 9.413 19.162

Außenstände 5.969 1.115

Vertragsaktiva 326 -

Vorausbezahlte und andere Aktiva 2.351 1.203

Forderungen aus Pacht 269 126

18.327 21.606

Aktiva, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden - 1.150

18.327 22.756

Langfristige Aktiva

Sachanlagen 793 531

Immaterielle Aktiva 28.303 12.506

Nutzungsrecht an Aktiva 4.122 3.202

Geschäftswert 65.601 12.305

Investition in Dividendenwerte 4.114 410

Kaufoption und Warrants 2.251 1.500

Sonstige Aktiva 115 237

Forderungen aus Pacht 366 249

123.992 53.696

Passiva

Kurzfristige Passiva

Kreditschulden und aufgelaufene Verbindlichkeiten 9.605 5.978

Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Übernahmen 6.596 443

Rechnungsabgrenzungsposten 2.453 335

Darlehen an nahestehende Personen-kurzfristig 1.780 672

Bedingte Gegenleistung 1.391 -

Sonstige Passiva - 86

Passiva aus Pacht 946 1.010

Passiva in Zusammenhang mit als zur Veräußerung gehaltenen Aktiva - 897

22.771 9.421

Langfristige Passiva

Passiva aus Pacht 5.237 4.264

Darlehen an nahestehende Parteien 9.478 10.508

Zurückgestellte Steuerverbindlichkeiten 5.250 2.024

Bedingte Gegenleistung 3.351 260

Tilgbare Passiva für Minderheitsbeteiligung - 1.282

Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen 2.970 2.932

Darlehensverbindlichkeiten 1.792 1.541

50.849 32.232

Eigenkapital

Aktienkapital 140.388 67.368

Rücklage für Wandelschuldverschreibungsoptionen 1.733 1.964

Erwirtschafteter Überschuss 16.987 12.567

Währungsumrechnungsrücklage (3) -

Defizit (94.389) (69.249)

Anteilsmäßiges Eigenkapital von HEALWELL AI Inc. 64.716 12.650

Minderheitsbeteiligung 8.675 8.814

73.391 21.464

123.992 53.696

HEALWELL AI INC. (vormals MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.)

Konsolidierte Erklärung von Gewinn (Verlust) und gesamten Einnahmen (Verlust)

(in 1.000 kanadischen Dollar, ausgenommen die Beträge pro Aktie)

Für die Jahre zum 31. Dezember 2024 und 2023

31. Dezember

(untestiert) 2024 2023

Fortlaufende Betriebe

Umsatz 38.972 7.317

Gesamter Umsatz 38.972 7.317

Umsatzkosten 21.657 6060

Bruttogewinn 17.315 1.257

Ausgaben

Allgemein und Verwaltung 42.694 1.088

Forschung und Entwicklung 5.795 4.811

Verkäufe und Marketing 2.381 1.280

Außerplanmäßige Abschreibungen 5.385 10.896

Betriebsausgaben 56.255 28.971

Verlust vor anderen Aufwendungen (Einnahmen) und Steuern (38.940) (27.714)

Finanzierungsaufwendungen 1.972 1.755

Änderungen des Zeitwerts von Kaufoptionen 950 -

Änderungen des Zeitwerts der bedingten Vergütung (2.580) 223

Änderungen des Zeitwerts von Investitionen (277) 134

Verlust aus der Begleichung der bedingten Aktienvergütung - 677

Verlust aus der Abschreibung von Anlagevermögen 228 -

Schuldenerlass (7.863) -

Tilgung von Passiva (3.088) -

Wertminderung der Beteiligung an einem Gesellschafter - 2.180

(10.658) 4.969

Verlust vor Steuern aus fortlaufenden Betrieben (28.282) (32.683)

Einkommensteuerrückzahlung (1.685) (542)

Nettoverlust für den Zeitraum aus fortlaufenden Betrieben, (26.597) (32.141)

abzüglich

Steuern

Nettogewinn (Verlust) aus aufgegebenen Betrieben, abzüglich (54) 596

Steuern

Nettoverlust für den Zeitraum (26.651) (31.545)-

Sonstiger umfassender Aufwand

Währungsumrechnung von Auslandsgeschäften (3) -

Gesamter Nettoverlust für den Zeitraum (26.654) (31.545)-

Nettogewinn (Verlust) zuzuschreiben

Minderheitsbeteiligungen (1.187) 52

Aktionäre von HEALWELL AI Inc. (25.464) (31.597)

(26.651) (31.545)

Gesamte Nettoeinnahmen (Verlust) zuzuschreiben

Minderheitsbeteiligungen (1.187) 52

Aktionäre von HEALWELL AI Inc. (25.467) (31.597)

(26.654) (31.545)

HEALWELL AI Inc. zuzuschreibender Verlust pro Aktie

Bereinigt und verwässert - fortlaufende Betriebe (0,19) (0,56)

Bereinigt und verwässert - aufgegebene Betriebe (0,00) 0,01

Bereinigt und verwässert - fortlaufende und aufgegebene (0,19) (0,55)

Betriebe

HEALWELL AI INC. (VORMALS MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.)

Konsolidierte Cashflow-Erklärung

(in 1.000 kanadischen Dollar, ausgenommen die Beträge pro Aktie)

Für die Jahre zum 31. Dezember 2024

31. Dezember

(untestiert) 2024 2023

Betriebsaktivitäten:

Nettoverlust und gesamter Verlust für den Zeitraum (26.651) (31.545 $)

Nicht zahlungswirksame Posten:

Abschreibung und Amortisation 7.297 3.341

Zurückgestellte Steuerrückzahlung (2.042) (561)

Unbare aufgelaufene Zinserträge (43) (15)

Unbare aufgelaufene Zinsaufwendungen 186 149

Aktienbasierte Vergütung 5.741 3.261

Erwartete Kreditverluste 12 11

Änderungen des Zeitwerts der bedingten Gegenleistung (2.580) 223

Verlust aus der Begleichung der bedingten Aktienvergütung - 677

Wertminderung von immateriellen Werten - 10.896

Wertminderung 5.363 -

Änderungen des Zeitwerts von Investitionen 149 134

Änderungen des Zeitwerts von Kaufoptionen 949 -

Zinsen für Darlehen an nahestehende Parteien 650 1.127

Abgeschriebene Aktiva 258 -

Zinsen für Bankdarlehen 39 -

Schuldenerlass (7.863) (370)

Tilgung von Passiva (3.088) -

Wertminderung von Beteiligungen an assoziierten - 2.180

Unternehmen

Unbare Betriebsposten: (21.623) (10.492)

Nettoveränderung der unbaren Betriebsposten: (3.443) 1.066

In Betriebsaktivitäten verwendete Netto-Cashflows aus fortlaufenden Betrieben (25.066) (9.426)

In Betriebsaktivitäten generierte Netto-Cashflows aus aufgegebenen Betrieben 21 (1.372)

In Betriebsaktivitäten verwendete Netto-Cashflows (25.045) (10.798)

Investitionsaktivitäten

Übernahme von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener Barmittel (10.634) (1.143)

Einnahmen aus dem Verkauf von Kliniken und - 2.035

Tochtergesellschaften in

Ontario

Investition in Dividendenwerte (3.704) (410)

Netto-Einnahmenstrom aus der Veräußerung einer - 1.000

Tochtergesellschaft

Erhaltene Dividende------- - 100

Erwerb von immateriellen Aktiva (1.220) -

Erwerb von Sachanlagen (91) (66)

Aus Investitionsaktivitäten generierte (und darin verwendete) Netto-Cashflows aus fortlaufenden (15.649) 1.516

Betrieben

In Investitionsaktivitäten verwendete Netto-Cashflows aus aufgegebenen Betrieben - (62)

Aus Investitionsaktivitäten generierte (und darin verwendete) Netto-Cashflows (15.649) 1.454

Finanzierungsaktivitäten

Vorschüsse von nahestehenden Personen - netto 1.839 3.270

Einnahmen aus der Ausgabe von Aktien 19.119 -

Rückkauf von Polyclinic NCI-Aktien (625) -

Einnahmen aus der Ausgabe von Aktien und Warrants- 9.876 17.447

Einnahmen aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen und Warrants, - 9.810

abzüglich

Aufwendungen

Einnahmen aus der Ausgabe von Aktien gegen Abgeltung von RSUs- 1.667 -

Rückzahlung von Bankkredit - (1.685)

Pachtzahlungen (1.168) (576)

Erhaltene Pachtzahlungen- 237 168

Netto-Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten von fortlaufenden Betrieben 30.945 28.534

In Finanzierungsaktivitäten verwendete Netto-Cashflows aus aufgegebenen Betrieben - (1.339)

Netto-Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten 30.945 27.095

Nettosteigerung (Rückgang) der Barmittel und der Barmitteläquivalente (9.749) 17.751

Barmittel und Barmitteläquivalente zu Beginn des Zeitraums 19.162 1.411

Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Zeitraums 9.413 19.162

Ausgewählte Finanzinformationen

(in 1.000 Dollar, ausgenommen Prozentsätze und Beträge pro Aktie)

(untestiert) 3 Monate zum Änderung gegenüber Geschäftsjahr zum Änderung gegenüber

Dezember 31 Vergleichszeitraum Dezember 31 Vergleichszeitraum

2024 2023(2) $ % 2024 2023(2) $ %

(in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze)

Fortlaufende Betriebe

Umsätze 15.211 1.921 13.290 692 38.972 7.317 31.655 433

Umsatzkosten 8.253 1.377 6.876 499 21.657 6.060 15.597 257

Bruttogewinn 6.958 544 6.414 1.179 17.315 1.257 16.058 1.277

Forschung und Entwicklung 2.849 282 2.567 912 5.795 632 5.163 817

Allgemein und Verwaltung

Verkäufe und Marketing 721 207 514 248 2.381 600 1.781 297

Allgemein und Verwaltung

Allgemein und Verwaltung 13.874 3.941 9.933 252 42.716 16.842 25.874 154

Außerplanmäßige Abschreibungen 4.513 3.143 1.370 44 5.363 10.896 (5.533) (51)

21.957 7.573 14.384 1.455 56.255 28.971 27.285 1.217

Finanzaufwand 448 448 615 (167) (27) 1.972 1.755 217 2

Änderungen des Zeitwerts von 50 - 50 - 950 - 950 -

Kaufoptionen

Änderungen des Zeitwerts der (2.730) (1.537) (1.156) 75 (2.580) 223 (2.803) (1.257)

bedingten

Vergütung

Änderungen des Zeitwerts von (277) - (277) - (277) 134 (411) (307)

Investitionen

Verlust aus der Begleichung der - - - - - 677 (677) (100)

bedingten

Aktienvergütung

Verlust aus der Abschreibung von - - - - 228 - 228 -

Anlagevermögen

Schuldenerlass - - - - (7.863) - (7.863) -

Tilgung von Passiva - - - - (3.088) - (3.088) -

Wertminderung der Beteiligung an - - - - - 2.180 (2.180) (100)

einem

Gesellschafter

2.509 (922) (1.587) 172 (10.658) 4.969 (15.627) (314)

Verlust vor Steuern (12.490) (6.107) (6.383) 105 (28.282) (32.683) 4.401 (13)

Einkommensteuerrückzahlung (687) 652 (1.339) (205) (1.685) (542) (1.143) 211

Nettoverlust - fortlaufende (11.803) (6.759) (5.044) 75 (26.597) (32.141) 5.544 (17)

Betriebe

Nettoeinnahmen/Verlust aus nicht

fortlaufenden Betrieben, - - - - (54) 596 (650) (109)

abzüglich

Steuern

Nettoverlust (11.803) (6.759) (5.044) 75 (26.651) (31.545) 4.894 (16)

Fortlaufende Betriebe

Bereinigtes EBITDA(1) (5.470) (1.464) (4.006) 274 (16.003) (7.954) (8.049) 101

Bereinigte EBITDA-Marge(1) (36,0) (76,2) 40,2 (52,8) (41,1) (108,7) 67,6 (62,2)

Nicht fortlaufende Betriebe

Bereinigtes EBITDA(1) - 112 (112) (100) (21) (297) 276 (93)

Bereinigte EBITDA-Marge(1) - 22,6 (22,6) (100) (4,4) (1,2) (3,2) 270,3

Den Aktionären des Unternehmens

zurechenbarer

Nettoverlust

- Fortlaufende Betriebe (12.368) (6.759) 5.609 83 (25.410) (32.193) 6.783 (21)

(5.609)

- Nicht fortlaufende Betriebe - - - - (54) 596 (650) (109)

(12.368) (6.759) (5.609) 83 (25.464) (31.597) 6.133 (19)

Gewichtete durchschnittliche

Anzahl

von

ausstehenden Aktien: Bereinigt und 53.728 68.312 135.561 57.032

verwässert

Nettogewinn (Verlust) pro Aktie -

bereinigt und

verwässert

- Fortlaufende Betriebe (0,23) (0,10) (0,19) (0,56)

- Nicht fortlaufende Betriebe - - (0,0004) 0,01

(0,23) (0,10) (0,19) (0,55)

(1) Das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind Non-IFRS-Kennzahlen. Eine Erläuterung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihres Verwendungszwecks finden Sie oben unter Non-IFRS-Kennzahlen, eine Überleitung dieser Kennzahlen zu den im Jahresabschluss enthaltenen IFRS-Kennzahlen unten unter Überleitung der Non-IFRS-Kennzahlen.

(2) Bestimmte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 wurden neu klassifiziert, um der Methodik zu entsprechen, die für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 verwendet wurde.

Ausgewählte Daten der Bilanz

(untestiert) Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2024 2023

in 1.000 $

Barmittel 9.413 19.162

Außenstände 5.969 1.115

Kaufoptionen und Warrants 2.251 1.500

Nettoinvestition in Weiterverpachtungen 635 375

Investition in Dividendenwerte 4.114 410

Aktiva, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden - 1.150

Passiva in Zusammenhang mit als zur Veräußerung gehaltenen Aktiva - (897)

Kreditschulden und aufgelaufene Verbindlichkeiten (9.605) (5.978)

Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Übernahmen (6.596) (443)

Darlehensverbindlichkeiten (1.792) (1.541)

Darlehen an nahestehende Parteien (11.258) (11.181)

Leasing-Passiva (6.183) (5.274)

Sonstige Passiva - (86)

Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen (2.970) (2.932)

Tilgbare Passiva für Minderheitsbeteiligung - (1.282)

Verbindlichkeit für bedingte Vergütung (4.495) (260)

Non-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter Bruttogewinn und bereinigte Bruttomarge haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar und sollten nicht als Ersatz für oder als besser als IFRS-Finanzkennzahlen angesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das Quartal und das Jahr, das am 31. Dezember 2024 endete, zu lesen, der auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com abrufbar ist und eine ausführliche Erklärung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihrer Verwendung enthält.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge zum Nettogewinn (-verlust) für die drei Monate und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

(untestiert) 3 Monate zum Geschäftsjahr zum

Dezember 31 Dezember 31

2024 2023 2024 2023

in 1.000 $

Umsatz gesamt

- Fortlaufende Betriebe 15.211 1.921 38.972 7.317

- Nicht fortlaufende Betriebe - 495 477 24.979

15.211 2.416 39.449 32.296

Nettoverlust/-einnahmen

- Fortlaufende Betriebe (11.803) (6.759) (26.597) (32.141)

- Nicht fortlaufende Betriebe - 448 (54) 596

(11.803) (6.311) (26.651) (31.545)

Zurückrechnen (abziehen)

Fortlaufende Betriebe

Abschreibung und Amortisation 1.202 1.150 7.298 3.341

Netto-Finanzierungskosten 448 615 1.972 1.755

Sonstige Aufwendungen 103 - - -

Umstrukturierungskosten 75 - 652 -

Gewinn (Verlust) aus der Begleichung der bedingten Aktienvergütung - - - 677

Wertminderung der Beteiligung an einem Gesellschafter - - - 2.180

Änderungen des Zeitwerts von Kaufoptionen 50 - 950 -

Änderungen des Zeitwerts der bedingten Vergütung (2.730) (1.537) (2.580) 223

Änderungen des Zeitwerts von Investitionen (277) - (277) 134

Aufwendungen für aktienbasierte Zahlungen 2.721 743 7.141 3.261

Anschaffungsbezogene Aufwendungen 893 529 2.462 2.272

Erwartete Kreditverluste (Rückzahlung) - - - (11)

Einkommensteuerrückzahlung (Aufwendung) (687) 652 (1.685) (542)

Tilgung von Passiva - - (3.088) -

Schuldenerlass - - (7.863) -

Außerplanmäßige Abschreibungen 4.535 3.143 5.385 10.896

Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Aktiva - - 228 -

Nicht fortlaufende Betriebe

Abschreibung und Amortisation - 117 2 1.312

Netto-Finanzierungskosten - 15 19 309

Wertminderungsaufwand (-auflösung) - 75 - 221

Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Tochtergesellschaft - (543) - (2.560)

Erwartete Kreditrückzahlung - - 12 (175)

Bereinigtes EBITDA

- Fortlaufender Betrieb (5.407) (1.464) (16.003) (7.954)

- Nicht fortlaufender Betrieb - 112 (21) (297)

Bereinigte EBITDA-Marge

- Fortlaufende Betriebe (35,55) (76,20) (41,6) (108,7)

- Nicht fortlaufende Betriebe - 22,63 (4,4) (1,19)

(in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze)

3 Monate zum 31. Dezember

(untestiert) 2024 2023 Veränderung in Zeitraum

Fortlaufende Nicht fortlaufende Gesamt Fortlaufende Nicht fortlaufende Gesamt $ %

Betriebe Betriebe Betriebe Betriebe

KI und Datenwissenschaften 1.932 - 1.932 53 - 53 1.879 3.646,0

Gesundheitswesen-Software 4.863 - 4.863 - - - 4.863 100,0

Klinische Forschung und 8.416 - 8.416 1.868 496 2.364 6.052 256,0

Patientendienste

15.211 - 15.211 1.921 496 2.417 12.794 529,3

(in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze)

12 Monate zum 31. Dezember

(untestiert) 2024 2023 Veränderung in Zeitraum

Fortlaufender BetriebNicht fortlaufende Gesamt Fortlaufender BetriebNicht fortlaufende Gesamt $ %

Betriebe Betriebe

KI und Datenwissenschaften 4.610 - 4.610 670 - 670 3.940 588,1

Gesundheitswesen-Software 15.102 - 15.102 - - - 15.102 100,0

Klinische Forschung und 19.260 477 19.737 6.647 24.978 31.625 (11.888) (37,6)

Patientendienste

38.972 477 39.449 7.317,00 24.978 32.295 7.154 22,2

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über das Potenzial von HEALWELL und seinen Partnern, Fortschritte bei KI-Expertentechnologien kontinuierlich zu nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern, um den bestehenden (und zukünftigen) Kundenstamm zu bedienen, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie Möglichkeit, Chance, ausstehend, Vorschlag, weiterhin, verbessern oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten, würden, sollten, dürften oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch die Geschäftsführung sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie von HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren, durchführen und integrieren kann; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und der Zugang zu Finanzmitteln; HEALWELLs Fähigkeit, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Nachfrage nach immer innovativeren Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; die Frage, ob Technologien wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

