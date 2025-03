Startseite Sibanye-Stillwaters Projekte Keliber-Lithium und GalliCam wurden von der Europäischen Kommission als strategische Projekte einge Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-26 20:25. Johannesburg, 26. März 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW, NYSE: SBSW) ( www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Europäische Kommission ihr Lithiumprojekt Keliber in Finnland und das Projekt GalliCam in Frankreich als Strategische Projekte im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohstoffe der Europäischen Union (EU) (CRMA) eingestuft hat. Das CRMA soll sicherstellen, dass die europäische Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling strategischer Rohstoffe bis 2030 10 %, 40 % bzw. 25 % des EU-Bedarfs decken. Von 170 eingegangenen Anträgen wurden 47 strategische Projekte zur Sicherung des Zugangs der EU zu kritischen Rohstoffen ausgewählt, basierend auf Kriterien wie der Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien sowie der technischen Machbarkeit. Sibanye-Stillwater ist besonders stolz darauf, dass beide Projekte des Unternehmens in der europäischen Region unter diesen Bedingungen ausgewählt wurden. Sibanye-Stillwaters Lithiumprojekt Keliber wird voraussichtlich das erste Lithiumhydroxid Europas in Batteriequalität aus eigenem Erz produzieren. Dieses fortgeschrittene Projekt umfasst mehrere Bergbaugebiete, einen Konzentrator in Päiväneva, Kaustinen, und eine Lithiumhydroxid-Raffinerie im Industriepark Kokkola. Das Projekt soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mit der Produktion beginnen. Sobald die volle Kapazität erreicht ist, sollen mindestens 18 Jahre lang jährlich etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität produziert werden. Sibanye-Stillwater besitzt 79,8 % des Lithiumprojekts Keliber, die Finnish Minerals Group hält 20 % und andere finnische Aktionäre 0,2 %. Das Projekt wurde von den Eigentümern finanziert und hat im August 2024 ein grünes Darlehen in Höhe von 500 Mio. erhalten. Das zu 100 % im Besitz von Sibanye-Stillwater befindliche Projekt GalliCam befindet sich derzeit in der Vormachbarkeitsphase, die im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen werden soll. Ziel des Projekts ist es, die Sandouville-Nickelraffinerie von Sibanye-Stillwater von ihrem früheren Produktmix aus Nickelmetallen und -salzen auf die Produktion von Kathodenaktivmaterial (pCAM) umzustellen. Das Projekt GalliCam soll die europäische und französische Elektrofahrzeug-Batterieindustrie vorantreiben, indem es zu einem der ersten pCAM-Produzenten Europas wird. Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Wir freuen uns, dass die Europäische Kommission die strategische Bedeutung unseres Lithiumprojekts Keliber und des Projekts GalliCam anerkannt hat, indem sie ihnen den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe verliehen hat. Das Lithiumprojekt Keliber ist ein integraler Bestandteil des Green-Metals-Portfolios des Konzerns und steht im Einklang mit der Positionierung von Sibanye-Stillwater im europäischen Ökosystem, während das Projekt GalliCam eine spannende und innovative Möglichkeit darstellt, das sich in der Vormachbarkeitsphase befindet und bereits mit einem Zuschuss aus dem EU-Innovationsfonds ausgezeichnet wurde. Die Anerkennung durch die Europäische Kommission bestätigt unsere strategischen Investitionen und unseren Fokus auf die Entwicklung des regionalen Ökosystems. Wir freuen uns darauf, diese wichtigen Projekte voranzutreiben und unseren Stakeholdern einen dauerhaften Mehrwert zu bieten." Weitere Informationen zur Bekanntgabe der EU-Kommission finden Sie unter: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_864

Die Liste der Projekte finden Sie hier: webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/1958718b-21e9-40f4-9c9f-42a58dc4c5a3/file.bin Weitere Informationen zum Gesetz über kritische Rohstoffe finden Sie unter: single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en Weitere Informationen über Sibanye-Stillwaters Lithiumprojekt Keliber und das Projekt GalliCam von finden Sie unter: www.sibanyestillwater.com/business/europe/keliber/ und www.sibanyestillwater.com/business/europe/sandouville/gallicam-project/ Ende Über Sibanye-Stillwater Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen. Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com . Kontakt Investor Relations:

