Southern Cross Gold erweitert Golden Dyke mit 5,4 m @ 29,6 g/t Gold Durchschnitt

Meldet drei +50 AuEq g/t x m Abschnitte

26. März 2025. Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("Southern Cross Gold" oder das "Unternehmen") (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-conso... - gibt die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern bekannt: SDDSC147 und SDDSC151 auf dem Grundstück Golden Dyke, das Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria ist (Abbildung 4).

5 WICHTIGE ERKENNTNISSE

1. Bei den beiden Bohrungen handelt es sich um die tiefsten, in Ost-West-Richtung verlaufenden Bohrungen auf dem Golden-Dyke-Grundstück bei Sunday Creek.

2. SDDSC151 lieferte drei bedeutende Abschnitte mit mehr als 50 Gramm AuEq, darunter 5,4 m mit 29,6 g/t Au. Dies zeigt eine anhaltende hochgradige Mineralisierung, die das wirtschaftliche Potenzial der Lagerstätte erhöht und zum wachsenden Bestand an Abschnitten mit mehr als 100 g/t AuEq x m des Projekts beiträgt (61 Abschnitte bis heute).

3. Die Entdeckung einer hochgradigen Zone (3,2 m @ 18,0 g/t Au) in SDDSC151, die sich in einem zuvor nicht erkannten subparallelen Gang in 382,2 m Tiefe befindet, ist geologisch bedeutsam. Dies stellt eine neue strukturelle Position innerhalb des mineralisierten Systems dar und deutet auf das Potenzial für zusätzliche parallele Strukturen hin, die die Ressourcenbasis erheblich erweitern könnten.

4. Abschnitte, einschließlich 1,2 m @ 96,7 g/t Au, 0,1 m @ 270,0 g/t Au und 0,4 m @ 129,6 g/t Au, stellen extrem hochgradige zentrale Zonen innerhalb jedes Adersystems dar. Diese sind charakteristisch für viktorianische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten, was auf eine ähnliche Lagerstättengenese und das Potenzial für weitere hochgradige Ausläufer in der Tiefe hindeutet.

5. Das Projekt Sunday Creek ist eine seltene Anlage, da es sich um eines der einzigen hochgradigen, in unabhängigem Besitz befindlichen globalen Greenfield-Projekte mit einem Potenzial von mehreren Millionen Unzen handelt. Globale Goldinvestoren streben eine Konsolidierung an und unterstützen wieder einmal das Wachstum durch hochwertige Akquisitionen. Die Goldunternehmen haben unter einer Unterinvestition in neue Projekte gelitten, wodurch der Wert neuer Projekte, die hochgradige Unzen in risikoarmen Gebieten liefern, erheblich gestiegen ist - Attribute, die Sunday Creek fast einzigartig sind, da es nur wenige vergleichbare Projekte weltweit besitzt. Das Unternehmen verfolgt eine beschleunigte Explorationsstrategie mit sechs aktiven Bohrgeräten und einem geplanten 60.000-Meter-Programm bis zum dritten Quartal 2025, das durch Barreserven in Höhe von 18 Mio. AUD unterstützt wird.

Michael Hudson, President & CEO von SXGC, erklärt: "Golden Dyke liefert weiterhin außergewöhnliche hochgradige Ergebnisse. Die Entdeckung einer neuen hochgradigen Struktur in SDDSC151 hat erhebliche Auswirkungen auf die Erweiterung unseres Ressourcenpotenzials und gibt einen interessanten Hinweis auf die parallelen mineralisierten Systeme im gesamten Projekt. Konsistente extrem hochgradige Abschnitte über mehrere hochgradige Strukturen im selben Bohrloch, einschließlich Treffern wie 1,2 m @ 96,7 g/t Au, 1,4 m @ 37,3 g/t Au und 0,4 m @ 129,6 g/t Au, die von breiteren Halos umgeben sind, zeigen den außergewöhnlichen Reichtum dieses Systems

"Mit 61 Abschnitten mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 75 km Bohrstrecke sehen wir Mineralisierungssignaturen, die Sunday Creek eindeutig als weltweit bedeutendes Gold-Antimon-System ausweisen, für das Victoria mittlerweile anerkannt ist, da es in den letzten zehn Jahren zwei weltweit bedeutende Goldentdeckungen hervorgebracht hat. Unser Bohrprogramm mit sechs Bohrgeräten unterstreicht unser Vertrauen in die rasche Weiterentwicklung dieses strategischen Vermögenswertes, der eine außergewöhnliche Goldwirtschaftlichkeit mit einem kritischen Antimonvorkommen in einer Zeit zunehmender geopolitischer Bedeutung verbindet.

"Das Projekt Sunday Creek ist eines der einzigen unabhängigen Tier-1-Projekte auf der grünen Wiese mit hochgradigen Vorkommen und einem Potenzial von mehreren Millionen Unzen weltweit. Die Goldunternehmen haben unter einer Unterinvestition in neue Projekte gelitten, was den Seltenheitswert neuer Projekte, die hochgradige Unzen in risikoarmen Jurisdiktionen liefern, erheblich erhöht hat - Attribute, die Sunday Creek fast einzigartig sind, da es nur wenige vergleichbare Projekte weltweit besitzt."

FÜR ALLE, DIE SICH FÜR DIE DETAILS INTERESSIEREN

HIGHLIGHTS

- Die beiden Bohrlöcher SDDSC151 und SDDSC147 wurden konzipiert, um die Erweiterungen in der Tiefe und das Streichpotenzial der Adersätze auf dem Grundstück Golden Dyke zu erproben. Die Mineralisierung wurde in einer Tiefe von 320 m bis 620 m vertikal von der Oberfläche durchteuft. Die beiden Bohrlöcher sind die tiefsten, in Ost-West-Richtung verlaufenden Bohrlöcher bei Golden Dyke und stellen eine neigungsabwärts verlaufende Erweiterung von 90 m bis 120 m dar (von SDDSC141, berichtet am 28. November 2024). Die Mineralisierung wurde erfolgreich bis zu 30 m entlang des Streichens zwischen den beiden Bohrlöchern in einer NW-SE-Ausrichtung (entlang der Sprossen der Leiter) erbohrt (Abbildungen 1 und 2).

- SDDSC151 bohrte eine 120 m lange Mineralisierungszone in der Fußwandzone von Golden Dyke. Das Bohrloch durchteufte vier Adersätze aus 382,2 m Tiefe. Das Bohrloch enthielt neun Abschnitte mit mehr als 20 g/t Au (bis zu 270 g/t Au) und einen Abschnitt mit mehr als 100 Gramm Goldäquivalent ("AuEq g/t x m") sowie zwei Abschnitte mit 50 bis 100 AuEq g/t x m. Zu den ausgewählten Highlights zählen:

o 3,2 m @ 18,0 g/t Au aus 382,2 m einschließlich:

§ 0,4 m @ 129,6 g/t Au aus 382,4 m

o 5,4 m @ 29,6 g/t Au aus 584,3 m einschließlich:

§ 1,2 m @ 96,7 g/t Au aus 585,0 m

o 4,2 m @ 13,2 g/t Au aus 604,5 m einschließlich

§ 1,4 m @ 37,3 g/t Au aus 606,8 m

o 0,4 m @ 78,7 g/t Au aus 641,2 m einschließlich:

§ 0,1 m @ 270,0 g/t Au aus 641,2 m

- SDDSC147 erbohrte eine 235 m lange Mineralisierungszone in der Hanging Wall Zone bei Golden Dyke. In diesem Bohrloch wurden drei Adersätze an distalen/peripheren Stellen durchschnitten. Zu den Highlights gehören:

o 1,3 m @ 7,9 g/t Au aus 19,3 m

o 1,3 m @ 9,3 g/t Au aus 134,4 m, einschließlich:

§ 0,9 m @ 11,3 g/t Au aus 134,7 m

o 3,2 m @ 1,0 g/t Au aus 805,0 m

- Laufende Exploration: A$ 18 Millionen in bar und keine Schulden. Fünfzehn Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert. Sechs weitere Löcher werden derzeit gebohrt.

Diskussion über Bohrlöcher

Die Mineralisierung in SDDSC147 und SDDSC151 wurde in einer vertikalen Tiefe von 320 m bis 620 m von der Oberfläche (130 m bis 445 m unterhalb der Basis der Golden-Dyke-Bohrungen) durchteuft. Die beiden Bohrlöcher sind die tiefsten ost-westlich ausgerichteten Bohrlöcher bei Golden Dyke und stellen eine 90 m bis 120 m neigungsabwärts verlaufende Erweiterung (von SDDSC141, die am 28. November 2024 gemeldet wurde) von mehreren mineralisierten Strukturen dar (Abbildungen 1 und 2).

SDDSC151 wurde gebohrt, um die Fußwand (FW) zu erproben, und durchteufte vier verschiedene Adersätze sowie eine hochgradige Zone (HG), die in einem subparallelen und subvertikalen Gang in 382,2 m Tiefe liegt. Dies ist wichtig, da diese bisher unerkannte Wirtsposition das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung bei Golden Dyke in potenziellen parallelen Zonen aufzeigt. Das Bohrloch erbohrte eine 120 m lange Mineralisierungszone in der Fußwandzone von Golden Dyke. Bemerkenswert ist, dass das Bohrloch ein Ergebnis lieferte:

- Ein Intervall mit mehr als 100 Gramm AuEq

o 5,4 m @ 29,8 g/t AuEq (29,6 g/t Au, 0,1% Sb) aus 584,3 m

- Zwei Intervalle zwischen 50 und 100 Gramm-Metern AuEq

o 3,2 m @ 18,0 g/t AuEq (18,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 382,2 m

o 4,2 m @ 13,5 g/t AuEq (13,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 604,5 m

Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 3,2 m @ 18,0 g/t AuEq (18,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 382,2 m

o 0,4 m @ 129,7 g/t AuEq (129,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 382,4 m

- 0,2 m @ 16,1 g/t AuEq (16,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 430,7 m

- 5,4 m @ 29,8 g/t AuEq (29,6 g/t Au, 0,1% Sb) aus 584,3 m

o 4,7 m @ 33,7 g/t AuEq (33,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 585,0 m

- 0,6 m @ 4,2 g/t AuEq (4,1 g/t Au, 0,1% Sb) aus 596,2 m

- 4,2 m @ 13,5 g/t AuEq (13,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 604,5 m

o 1,4 m @ 37,3 g/t AuEq (37,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 606,8 m

- 0,3 m @ 9,0 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 2,6 % Sb) aus 624,9 m

- 0,4 m @ 78,7 g/t AuEq (78,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 641,2 m

o 0,1 m @ 270,0 g/t AuEq (270,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 641,2 m

SDDSC147 erbohrte eine 235 m lange Mineralisierungszone in der Hanging Wall Zone bei Golden Dyke, wodurch die potenzielle Streichlänge erweitert und die Kontinuität der Mineralisierung nachgewiesen wurde. Das breite aussichtsreiche Fenster stärkt das geologische Modell und bietet zusätzliche Ziele für Folgebohrungen. Zu den Highlights gehören:

- 1,3 m @ 8,0 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,0% Sb) aus 19,3 m

- 1,3 m @ 9,3 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 134,4 m

o 0,9 m @ 11,3 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 134,7 m

- 3,2 m @ 1,0 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 805,0 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Das Bohrprogramm schreitet weiter voran. Fünfzehn Bohrlöcher (SDDSC149, 149W1, 152, 154-160, 155A, 157A, 163, 164, 165) werden derzeit bearbeitet und analysiert. Sechs weitere Löcher (SDDSC160W1, 161, 162, 163A, 166, 167) werden derzeit aktiv gebohrt.

Die Bohrstrategie verfolgt einen systematischen Ansatz, um sowohl die Deichwirtsstruktur ("Leiterschienen") als auch die damit verbundenen mineralisierten Adersätze ("Leitersprossen") in optimalen Winkeln zu durchteufen und so den mineralisierten Fußabdruck des Projekts weiter zu erweitern und gleichzeitig das geologische Verständnis des Systems zu verbessern.

Über Sunday Creek

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 16.900 Hektar (Ha") an genehmigten Explorationsgrundstücken (Abbildung 3). Southern Cross Gold ist auch der Grundbesitzer von 1.054,51 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet des Projekts Sunday Creek bilden,

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adersätzen, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das "Grundgestein") durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer "Goldenen Leiter", bei der sich das Hauptgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis zu 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,4 m bis 3,8 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 164 Bohrlöcher mit 75.013,51 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher mit 582,55 m bei Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher mit 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt einundsechzig (61) >100 g/t AuEq x m und neunundsechzig (69) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t AuEq angewandt wurde.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.500 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver erprobt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 70 Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.

Weitere Informationen

Weitere Erörterungen und Analysen des Projekts Sunday Creek sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der Website von Southern Cross Gold sind. zu finden Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit Managing Director Michael Hudson können unter abgerufen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Standort des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Daten der Bohrlöcher und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 30-50 % der beprobten Mächtigkeit der anderen gemeldeten Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhergradige Ergebnisse zu demonstrieren.

Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 4) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal ( 12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 ( ) beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie ab dem 15. September 2024 Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte verhängen wird. Dies setzt die westlichen Lieferketten für Rüstungsgüter unter Druck, wirkt sich negativ auf das Angebot des Metalls aus und treibt die Preise in die Höhe, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für Southern Cross Gold, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 21 bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC) (ASX:SX2)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ist jetzt doppelt an der TSXV: SXGC und ASX: SX2 notiert.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSXV:SXGC , ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 Kilometer nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 61 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 75 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichenlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defence Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt.

Mit 18 Mio. AUD in bar, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem großen 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist Southern Cross Gold gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von Southern Cross Gold und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Explorationsmanager von Southern Cross Gold und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben in interpretiertem mineralisiertem Gestein und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess von eingefügt.

Southern Cross Gold ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

Southern Cross Gold ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024, eines Goldpreises von 2.500 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%).

Basierend auf den jüngsten Costerfield-Berechnungen und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist Southern Cross Gold der Ansicht, dass = ( / ) + 2,39 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist

JORC-Erklärung der zuständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe sowie Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Geschäftsführer von Southern Cross Gold Limited und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, sind dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der zuständigen Person, Herrn Steven Tambanis, erstellt wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code "SX2" verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktankündigung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der zuständigen Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktveröffentlichung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in dem ursprünglichen Dokument/der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, sich gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

- Endet -

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "vorbereitet" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als ungenau oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den Dokumenten von Southern Cross Gold beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden (unter dem Code SX2) eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von Southern Cross Gold bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter Code SX2) eingereichten Unterlagen, die für Southern Cross Gold in Kanada unter www.sedarplus.ca und in Australien unter www.asx.com.au (unter Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1 : Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC147 und SDDSC151 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve) sowie ausgewählten, bereits gemeldeten Bohrlöchern und noch ausstehenden Bohrungen

Abbildung 2 : Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt die Bohrlöcher SDDSC147 und SDDSC151, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früheren gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt

Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit dem Umriss der erweiterten geophysikalischen IP-Untersuchung, den Bodenproben (einschließlich geplanter/im Gang befindlicher Proben), dem strukturellen Rahmen, den regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und den breiten regionalen Gebieten, die im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms durch 12 Bohrlöcher erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

Abbildung 4: Standort des Projekts Sunday Creek und des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Redcastle

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit

Loch-ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen

SDDSC147 977.15 Goldener Deich 330809 5867842 301 278 -57

SDDSC149 970.79 Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC149W1 1041.1 Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC150 638.8 Christina 330340 5867865 277 244 -65

SDDSC151 737.2 Goldener Deich 330818 5867847 301 273.8 -56.5

SDDSC152 1102.7 Aufgehende Sonne 330816 5867599 296 328 -65

SDDSC153 639.1 Christina 330333 5867860 277 244.8 -52.5

SDDSC154 392.9 Christina 330075 5867612 274 60 -26.5

SDDSC155 31 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 72.7 -63.5

SDDSC155A 896.4 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 72.7 -63.5

SDDSC156 755.55 Christina 330075 5867612 274 59.5 -45.3

SDDSC157 1115.7 Goldener Deich 330318 5867847 301 276.6 -58.4

SDDSC157A 219.9 Goldener Deich 330318 5867847 301 276.2 -60

SDDSC158 992.5 Apollo 331616 5867952 347 265.5 -45

SDDSC159 145.2 Gladys 330871 5867758 308 60.5 -28.9

SDDSC160 725.1 Christina 330753 5867733 307 272.5 -37.8

SDDSC161 In Arbeit befindlicher Plan 1020 m Goldener Deich 330951 5868007 314 257 -49.4

SDDSC162 In Arbeit befindlicher Plan 920 m Aufgehende Sonne 330339 5867864 277 75.4 -59.6

SDDSC163 In Arbeit befindlicher Plan 1000 m Apollo 331615.5 5867952 347 267.2 -48.5

SDDSC164 336.7 Gladys 330871 5867758 308 78.2 -40

SDDSC160W1 In Arbeit befindlicher Plan 1070 m Christina 330753 5867731 307 272.5 -37.8

SDDSC165 101.4 Christina 330217 5867666 269 350 -40

SDDSC166 In Arbeit befindlicher Plan 500 m Christina 330218 5867666 269 263.1 -31.5

SDDSC167 In Arbeit befindlicher Plan 450 m Christina 331833 5868090 348 218.2 -37.2

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte von SDDSC147 und SDDSC151 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte werden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au (g/t) Sb (%) AuEq (g/t)

SDDSC147 19.3 20.6 1.3 7.9 0.0 8.0

SDDSC147 134.4 135.7 1.3 9.3 0.0 9.3

Einschließlich 134.7 135.6 0.9 11.3 0.0 11.3

SDDSC147 805.0 808.2 3.2 1.0 0.0 1.0

SDDSC151 382.2 385.4 3.2 18.0 0.0 18.0

Einschließlich 382.4 382.8 0.4 129.6 0.0 129.7

SDDSC151 430.7 430.9 0.2 16.1 0.0 16.1

SDDSC151 584.3 589.7 5.4 29.6 0.1 29.8

Einschließlich 585.0 589.7 4.7 33.5 0.1 33.7

SDDSC151 596.2 596.8 0.6 4.1 0.1 4.2

SDDSC151 604.5 608.7 4.2 13.2 0.1 13.5

Einschließlich 606.8 608.2 1.4 37.3 0.0 37.3

SDDSC151 624.9 625.2 0.3 2.8 2.6 9.0

SDDSC151 641.2 641.6 0.4 78.7 0.0 78.7

Einschließlich 641.2 641.3 0.1 270.0 0.0 270.0

Tabelle 3: Alle gemeldeten Einzelproben von SDDSC147 und SDDSC151, über die hier berichtet wird, >0,1 g/t AuEq.

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au (g/t) Sb (%) AuEq (g/t)

SDDSC147 14.1 15.4 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 18.0 19.3 1.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC147 19.3 20.6 1.3 7.9 0.0 8.0

SDDSC147 20.6 21.9 1.3 0.7 0.0 0.8

SDDSC147 21.9 23.1 1.2 0.2 0.0 0.3

SDDSC147 24.4 25.7 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 25.7 26.2 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 26.5 27.8 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 27.8 29.1 1.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC147 73.1 74.1 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 88.9 90.2 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 127.0 127.3 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 127.3 127.5 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 127.5 128.0 0.5 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 128.0 128.3 0.3 0.8 0.0 0.8

SDDSC147 134.4 134.7 0.4 4.2 0.0 4.2

SDDSC147 134.7 135.3 0.6 12.7 0.0 12.7

SDDSC147 135.3 135.6 0.3 8.5 0.0 8.5

SDDSC147 135.6 136.0 0.4 0.6 0.0 0.7

SDDSC147 136.0 137.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 143.0 143.5 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 143.5 144.0 0.5 0.6 0.0 0.7

SDDSC147 144.0 144.4 0.4 1.3 0.0 1.3

SDDSC147 144.4 144.8 0.4 1.7 0.0 1.7

SDDSC147 144.8 145.4 0.5 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 146.7 147.2 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 147.2 147.5 0.2 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 147.5 148.2 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 656.8 657.0 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 657.0 657.3 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 657.3 657.5 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 657.5 657.7 0.1 0.6 0.0 0.6

SDDSC147 657.7 659.0 1.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 660.2 660.3 0.1 0.7 0.0 0.8

SDDSC147 663.2 663.3 0.1 0.3 0.1 0.4

SDDSC147 666.3 666.6 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 667.9 668.5 0.7 0.5 0.0 0.5

SDDSC147 668.5 668.8 0.3 0.8 0.0 0.8

SDDSC147 668.8 669.1 0.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 669.8 670.3 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 671.6 672.0 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 702.1 703.1 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC147 703.1 703.2 0.1 1.5 0.0 1.5

SDDSC147 703.2 703.8 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 703.8 704.0 0.2 0.3 0.1 0.5

SDDSC147 710.8 711.6 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 711.6 712.6 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 712.6 713.6 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 713.6 714.8 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 714.8 716.0 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 716.0 716.6 0.7 0.2 0.0 0.3

SDDSC147 717.5 718.1 0.6 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 719.4 720.6 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 720.6 721.6 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 721.6 722.0 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 722.0 722.7 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 722.7 723.1 0.4 0.6 0.0 0.6

SDDSC147 725.2 726.1 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 726.1 727.4 1.3 0.5 0.0 0.5

SDDSC147 728.7 729.5 0.8 0.0 0.0 0.1

SDDSC147 730.1 730.7 0.7 0.1 0.2 0.6

SDDSC147 737.1 737.7 0.6 1.0 0.0 1.0

SDDSC147 737.7 738.7 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 738.7 739.0 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 739.0 739.2 0.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 739.2 739.9 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 743.4 744.2 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC147 748.9 749.3 0.4 0.5 0.0 0.6

SDDSC147 750.0 750.9 0.9 0.1 0.0 0.2

SDDSC147 750.9 751.6 0.8 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 751.6 752.3 0.7 0.6 0.0 0.7

SDDSC147 752.3 752.7 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 752.7 753.9 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 761.5 762.2 0.7 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 762.2 762.7 0.5 0.9 0.0 0.9

SDDSC147 762.7 762.9 0.2 6.6 0.0 6.6

SDDSC147 762.9 763.2 0.3 0.8 0.0 0.8

SDDSC147 763.2 763.9 0.7 1.0 0.0 1.0

SDDSC147 763.9 764.5 0.6 0.2 0.0 0.3

SDDSC147 764.5 765.6 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 778.3 778.5 0.2 1.0 0.0 1.1

SDDSC147 792.8 793.0 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 801.8 802.4 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 802.4 802.8 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 802.8 803.6 0.8 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 804.2 805.0 0.9 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 805.0 805.8 0.8 1.1 0.0 1.1

SDDSC147 805.8 806.4 0.6 1.2 0.0 1.2

SDDSC147 806.4 807.3 0.9 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 807.3 808.2 0.8 1.1 0.0 1.1

SDDSC147 808.2 809.1 0.9 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 809.1 810.0 0.9 0.9 0.0 0.9

SDDSC147 810.0 810.6 0.6 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 810.6 811.2 0.6 0.6 0.0 0.6

SDDSC147 811.2 812.0 0.8 0.8 0.0 0.8

SDDSC147 812.0 812.7 0.7 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 817.0 818.3 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 826.9 827.1 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 831.6 832.3 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 845.2 846.0 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 846.7 847.1 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 851.5 851.7 0.2 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 851.7 851.9 0.2 1.2 0.0 1.2

SDDSC147 851.9 852.9 1.0 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 852.9 853.3 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 854.8 855.7 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 855.7 855.9 0.2 0.7 0.0 0.7

SDDSC147 855.9 856.1 0.2 0.9 0.0 0.9

SDDSC147 856.1 856.3 0.2 0.8 0.0 0.8

SDDSC147 856.3 857.3 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC147 858.6 859.6 1.0 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 859.6 860.9 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 860.9 861.6 0.7 0.5 0.0 0.5

SDDSC147 861.6 862.7 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 870.8 870.9 0.1 0.2 0.0 0.3

SDDSC147 875.1 875.7 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 878.6 879.9 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 879.9 880.9 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 880.9 881.0 0.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 881.0 881.4 0.4 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 881.4 882.5 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 882.5 883.0 0.5 1.4 0.0 1.4

SDDSC147 883.0 883.3 0.3 1.5 0.0 1.5

SDDSC147 883.3 883.4 0.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 883.8 884.3 0.5 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 884.3 884.5 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 884.5 885.1 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 885.1 885.7 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 886.3 886.7 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 886.7 886.9 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 889.0 890.2 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 891.7 891.8 0.2 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 891.8 892.6 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 892.6 892.8 0.1 0.5 0.0 0.6

SDDSC147 893.1 893.8 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 893.8 894.3 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 894.3 895.0 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 895.0 895.3 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 895.3 895.6 0.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC147 895.6 896.0 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 896.0 896.4 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 896.4 896.6 0.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC147 898.3 898.5 0.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 898.5 899.3 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 900.7 901.1 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 904.2 904.5 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 908.8 909.4 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 915.0 915.3 0.3 0.5 0.0 0.5

SDDSC147 915.3 915.5 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 915.5 916.0 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC147 916.0 916.2 0.2 0.5 0.0 0.5

SDDSC147 925.3 926.6 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 949.8 951.1 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC147 958.6 959.9 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC147 959.9 961.2 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 112.4 112.9 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC151 112.9 113.4 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 131.6 131.9 0.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC151 374.2 375.2 1.0 0.3 0.0 0.3

SDDSC151 382.2 382.4 0.1 3.6 0.0 3.7

SDDSC151 382.4 382.6 0.2 32.6 0.0 32.7

SDDSC151 382.6 382.8 0.2 242.0 0.0 242.1

SDDSC151 382.8 383.1 0.3 0.5 0.0 0.5

SDDSC151 383.1 384.0 0.9 2.7 0.0 2.7

SDDSC151 384.0 384.8 0.8 0.3 0.0 0.3

SDDSC151 384.8 385.4 0.6 1.0 0.0 1.1

SDDSC151 385.4 386.0 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 393.2 394.0 0.8 0.7 0.0 0.7

SDDSC151 394.0 394.6 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 394.6 394.7 0.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC151 394.7 395.7 1.0 1.2 0.0 1.2

SDDSC151 395.7 395.8 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 395.8 396.4 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 398.2 399.0 0.8 0.3 0.0 0.4

SDDSC151 399.0 400.2 1.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC151 412.7 413.4 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC151 430.7 430.9 0.2 16.1 0.0 16.1

SDDSC151 450.1 450.3 0.3 2.1 0.0 2.1

SDDSC151 452.9 453.5 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 454.7 455.2 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC151 503.6 504.2 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 504.2 504.4 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 517.3 517.7 0.3 0.7 0.0 0.7

SDDSC151 533.7 533.9 0.2 2.0 0.3 2.7

SDDSC151 538.4 538.6 0.2 0.7 0.1 0.8

SDDSC151 541.8 542.7 0.9 0.4 0.0 0.4

SDDSC151 544.8 546.0 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 546.0 546.1 0.1 1.2 0.3 1.8

SDDSC151 548.0 548.6 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 548.6 549.0 0.4 0.7 0.0 0.7

SDDSC151 549.0 549.6 0.6 0.2 0.0 0.3

SDDSC151 549.6 550.2 0.6 0.1 0.1 0.4

SDDSC151 550.2 551.2 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 551.9 552.7 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 553.5 554.1 0.6 0.4 0.0 0.5

SDDSC151 554.1 554.5 0.4 1.1 0.0 1.2

SDDSC151 554.5 554.8 0.3 2.9 0.0 2.9

SDDSC151 563.0 563.9 0.8 0.2 0.1 0.4

SDDSC151 564.3 565.1 0.8 0.1 0.1 0.2

SDDSC151 566.2 567.1 0.9 0.3 0.1 0.5

SDDSC151 567.1 567.5 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 569.3 570.6 1.3 1.0 0.0 1.0

SDDSC151 574.4 575.0 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 575.0 576.3 1.2 0.5 0.0 0.6

SDDSC151 576.6 577.9 1.3 0.3 0.0 0.4

SDDSC151 582.7 584.0 1.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC151 584.0 584.3 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 584.3 585.0 0.7 1.8 0.1 2.0

SDDSC151 585.0 586.0 1.0 26.1 0.0 26.2

SDDSC151 586.0 586.5 0.5 11.8 0.0 11.9

SDDSC151 586.5 587.6 1.0 7.5 0.0 7.5

SDDSC151 587.6 587.7 0.2 0.3 0.1 0.5

SDDSC151 587.7 587.9 0.2 1.9 0.2 2.3

SDDSC151 587.9 588.5 0.6 4.2 0.2 4.6

SDDSC151 588.5 589.1 0.5 34.0 0.1 34.1

SDDSC151 589.1 589.4 0.4 207.0 0.3 207.8

SDDSC151 589.4 589.7 0.3 79.5 0.4 80.3

SDDSC151 589.7 590.0 0.3 0.2 0.1 0.3

SDDSC151 590.0 591.3 1.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC151 591.3 591.7 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 591.7 592.7 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 592.7 592.9 0.2 0.8 0.1 1.0

SDDSC151 592.9 593.0 0.2 1.0 0.0 1.1

SDDSC151 593.0 593.6 0.5 0.3 0.0 0.4

SDDSC151 594.5 595.8 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 596.2 596.8 0.6 4.1 0.1 4.2

SDDSC151 596.8 598.1 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 598.1 599.0 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 599.0 600.3 1.3 0.2 0.1 0.3

SDDSC151 600.3 601.4 1.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 601.4 602.6 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC151 603.8 604.5 0.6 0.1 0.1 0.2

SDDSC151 604.5 604.7 0.3 0.8 0.2 1.4

SDDSC151 604.7 605.3 0.6 1.2 0.4 2.1

SDDSC151 605.3 606.2 0.9 0.9 0.1 1.0

SDDSC151 606.2 606.8 0.6 3.5 0.3 4.1

SDDSC151 606.8 607.3 0.5 10.4 0.0 10.5

SDDSC151 607.3 607.9 0.6 40.6 0.0 40.7

SDDSC151 607.9 608.2 0.3 76.6 0.0 76.7

SDDSC151 608.2 608.7 0.5 1.0 0.1 1.1

SDDSC151 608.7 609.5 0.8 0.1 0.2 0.5

SDDSC151 609.5 610.7 1.2 0.2 0.1 0.5

SDDSC151 610.7 611.9 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 611.9 612.9 1.0 0.2 0.1 0.3

SDDSC151 612.9 613.1 0.2 1.6 0.7 3.1

SDDSC151 614.4 615.3 0.9 0.3 0.1 0.5

SDDSC151 615.3 616.4 1.1 0.5 0.1 0.7

SDDSC151 616.4 617.0 0.6 0.5 0.4 1.5

SDDSC151 617.0 618.3 1.3 0.2 0.3 1.0

SDDSC151 619.6 620.1 0.5 0.1 0.0 0.2

SDDSC151 620.1 621.2 1.0 1.3 0.3 2.1

SDDSC151 623.8 624.9 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 624.9 625.1 0.3 2.8 2.6 9.0

SDDSC151 625.1 626.0 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC151 626.0 627.3 1.3 0.0 0.1 0.2

SDDSC151 638.1 638.3 0.1 1.6 0.0 1.6

SDDSC151 639.4 640.5 1.1 0.4 0.0 0.5

SDDSC151 640.5 641.2 0.7 0.7 0.0 0.7

SDDSC151 641.2 641.3 0.1 270.0 0.0 270.0

SDDSC151 641.3 641.5 0.3 2.2 0.0 2.2

SDDSC151 641.5 642.3 0.8 0.9 0.0 1.0

SDDSC151 642.3 643.0 0.7 0.6 0.0 0.6

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Stichprobentechniken und Daten

Kriterien Erklärung zum JORC-Code Kommentar

Probenahmetechniken - Art und Qualität der Probenahme (z. B. geschnittene Kanäle, zufällige Späne oder spezielle, - Beprobt wurden Bohrkerne (Halbkerne für >90% und Viertelkerne für Kontrollproben), Greifproben

auf die untersuchten Mineralien zugeschnittene Industriestandard-Messgeräte, wie z. B. (Feldproben von anstehendem Fels und Geröll; einschließlich Doppelproben), Grabenproben

Gammasonden im Bohrloch oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden Doppelproben).

werden. - Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, im Allgemeinen mit

- Geben Sie auch an, welche Maßnahmen getroffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und einer Genauigkeit von 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit einem

die angemessene Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme zu Differential-GPS auf