Donaukreuzfahrten - wenn der Weg zum Ziel wird

Wenn der Alltag von Terminen und Verpflichtungen bestimmt wird, wächst oft der Wunsch nach einer Auszeit - nach Momenten der Entschleunigung, nach interessanten, kulturellen Eindrücken und erholsamen Tagen fernab des Gewohnten. Eine Flusskreuzfahrt auf der Donau bietet genau diese Möglichkeit: Sanft gleitet das Schiff durch beeindruckende Landschaften, vorbei an Weinbergen, mittelalterlichen Städten und majestätischen Metropolen. Die Region zwischen Passau und Budapest gehört zu den reizvollsten Flusslandschaften Europas, in der sich Naturerlebnis, kulturelle Vielfalt und historische Baukunst auf besondere Weise verbinden. Gerade die klassische Route mit längeren Aufenthalten in Wien und Budapest sowie Panoramapassagen durch das Donauknie und die Wachau ist ein Erlebnis mit bleibendem Eindruck. Bei rivers2oceans-kreuzfahrten.de finden Reisende eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Donaukreuzfahrten, wie zum Beispiel die „Phoenix Donau Kreuzfahrt - Klassische Donauharmonie“.

Donaukreuzfahrten zwischen Kaiserstädten und Naturwundern

Die achttägige Donaukreuzfahrt mit der MS Anesha beginnt in der bayerischen Dreiflüssestadt Passau. Nach dem Ablegen am Nachmittag erleben die Gäste zunächst die landschaftlich reizvolle Schlögener Schlinge, eine markante Flussschleife in Oberösterreich. Erster Stopp ist Dürnstein, eine kleine, aber geschichtsträchtige Stadt in der Wachau. Die bezaubernde Altstadt und die Burgruine Dürnstein, in der einst Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde, sind von der Schiffsanlegestelle aus zu Fuß erreichbar. Die Donaukreuzfahrt führt weiter durch das Tullner Becken, bevor am Abend Wien erreicht wird. Dort stehen zwei Tage zur Verfügung - ideal, um sowohl die Prachtbauten der Ringstraße als auch Schloss Schönbrunn oder den Naschmarkt zu erkunden. Nach einem kurzen Stopp im ungarischen Esztergom, wo die imposante Basilika das Donaupanorama beherrscht, erreicht die Donaukreuzfahrt am frühen Nachmittag Budapest. Die ungarische Hauptstadt präsentiert sich den Gästen mit barocker Eleganz und bietet über Nacht Gelegenheit, das nächtlich beleuchtete Donauufer zwischen Parlament und Fischerbastei zu genießen. Am nächsten Morgen bleibt Zeit für weitere Erkundungen, bevor die Donaukreuzfahrt stromaufwärts weitergeht. In Bratislava lädt die slowakische Hauptstadt mit ihrer überschaubaren Altstadt, der Burg hoch über dem Fluss und gemütlichen Gassen zum Verweilen ein. Besonders eindrucksvoll ist anschließend die Fahrt durch die Wachau - vorbei an steilen Weinbergen und kleinen Klöstern. In Melk legt das Schiff auf dieser Donaukreuzfahrt erneut an; das berühmte Benediktinerstift hoch über der Stadt gilt als Höhepunkt barocker Baukunst in Österreich. Am letzten Morgen der Donaukreuzfahrt erreicht das Schiff schließlich wieder Passau, wo die Ausschiffung erfolgt.

Donaukreuzfahrten mit besonderem Komfort und Panoramablicken

An Bord der MS Anesha, einem Schiff der gehobenen Premiumklasse aus dem Hause Phoenix Reisen, genießen die Gäste ein stilvolles Ambiente mit modernem Komfort. Das Schiff besticht durch helle Kabinen, gepflegte öffentliche Bereiche und ein Restaurant, das auf europäische Küche mit kreativen Menüs setzt. Morgens beginnt der Tag mit einem abwechslungsreichen Frühstücksbuffet, mittags und abends werden mehrgängige Menüs am Tisch serviert. Am Nachmittag sorgen Kaffee und Kuchen für eine gemütliche Pause. Besondere Momente versprechen der Begrüßungscocktail, der Kapitänsempfang sowie das festliche Kapitänsdinner. Phoenix Reisen zählt zu den renommiertesten Anbietern von Flusskreuzfahrten im deutschsprachigen Raum. Mit über 50 Flussschiffen weltweit bietet das Bonner Unternehmen langjährige Erfahrung, persönliche Betreuung durch deutschsprachige Reiseleiter und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Während der Donaukreuzfahrt genießen die Passagiere ein ausgefeiltes Unterhaltungsprogramm, SAT-TV in den Kabinen und moderne Audioguides bei den Landausflügen. Zusätzlich werden ein praktischer Phoenix-Rucksack und Länderinformationen zur Verfügung gestellt. So wird die Donaukreuzfahrt zur perfekten Kombination aus entspanntem Reisen, kulturellen Entdeckungen und angenehmem Komfort an Bord.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K., mit Sitz in Wedel, ist als Reisevermittler auf Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert. Das Angebot umfasst Kreuzfahrten namhafter Reedereien. Auf der Webseite finden Reisende ausführliche Informationen zu den einzelnen Schiffen, Leistungen und Routen. Durch individuelle Beratung im Reisebüro wird sichergestellt, dass jede Kreuzfahrt den persönlichen Wünschen entspricht. Ein hoher Qualitätsanspruch und die Zufriedenheit der Kunden stehen dabei im Vordergrund.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel