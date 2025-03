Startseite Nachhaltigkeit in der Hotellerie im Fokus: Servitex-Wäschereien bauen Engagement weiter aus Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-26 16:41. Die Wäscherei Sicking erhält nun ebenfalls die ISO 14001-Zertifizierung. Das Familienunternehmen setzt somit verstärkt auf innovative Technologien und umweltfreundliche Prozesse. Die Wäscherei Sicking , Gesellschafter des Verbunds textiler Dienstleister Servitex , hat erfolgreich die Zertifizierung nach ISO 14001 abgeschlossen und unterstreicht damit ihr langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Branche. Als moderner, leistungsstarker Familienbetrieb setzt das Unternehmen konsequent auf ressourcenschonende Prozesse und innovative Technologien, um die betriebliche Effizienz zu steigern und CO?-Emissionen zu reduzieren. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist der konsequente Einsatz nachhaltiger Miettextilien für Hotels, die mit dem "Made in Green"-Label sowie dem staatlichen Siegel "Grüner Knopf" zertifiziert sind. Diese Zertifizierungen garantieren auch hohe sozial-ökologische Standards und tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Textilpflege deutlich zu minimieren. "Authentische Nachhaltigkeit war schon immer ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Mit der Zertifizierung nach ISO 14001 wollen wir nun ein klares Zeichen für unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft setzen. Die kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse sowie der Einsatz zukunftsweisender Technologien helfen uns, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig die Qualität unserer Dienstleistungen für Hotels weiter zu verbessern", erklärt Moritz Wildschütz, Geschäftsführer der Wäscherei Sicking. Zur weiteren Optimierung der Betriebsabläufe hat die bereits im Jahr 1923 gegründete Wäscherei Sicking ihre Maschinenflotte vollständig vernetzt und setzt auf innovative RFID-Technologie. Durch die digitale Erfassung der Textilien wird somit eine optimale Beladung und Auslastung der Maschinen sichergestellt, wodurch der Energieverbrauch reduziert bzw. die Effizienz gesteigert wird.

Gleichzeitig investiert das Unternehmen kontinuierlich in nachhaltige Energielösungen: Im August 2024 wurde eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 400 kWp in Betrieb genommen, die einen Großteil des Eigenbedarfs decken soll - für den verbleibenden Strombedarf verwendet die Wäscherei Sicking zu 100 Prozent Ökostrom. Zusätzliche Umweltmaßnahmen, wie die Installation von Effizienz-Mangelabluft-Wärmetauschern und Luft-zu-Luft-Wärmetauschern an den Trocknern, tragen außerdem zur weiteren Senkung des Gasverbrauchs und der CO?-Emissionen bei. Die Rückgewinnung von Prozesswärme ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Primärenergiebedarfs und optimiert die Energienutzung innerhalb der gesamten Produktion. Mit der erfolgreichen Zertifizierung nach ISO 14001 bekennt sich die Wäscherei Sicking klar zu einer nachhaltigen Unternehmenspolitik sowie zu der Nachhaltigkeitsstrategie des Wäschereiverbunds Servitex, bei dem das Familienunternehmen Gesellschafter und Mitglied ist. "Die Servitex-Mitgliedsbetriebe verfolgen gemeinsam das Ziel, ihre Dienstleistungen so ökologisch wie möglich zu gestalten und dabei sowohl wirtschaftliche als auch soziale Aspekte zu berücksichtigen. Daher sind relevante Zertifizierungen unserer Mitgliedsbetriebe nach international anerkannten Standards ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Prozesse innerhalb der gesamten Servitex-Gruppe weiter voranzutreiben. Die Wäscherei Sicking zeigt eindrucksvoll, wie sich unternehmerische Verantwortung mit effizienter Betriebsführung vereinen lässt", betont Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Die Verpflichtung zu nachhaltigem Wirtschaften der Servitex-Betriebe umfasst die kontinuierliche Reduzierung von Emissionen, die Vermeidung von Abfällen, Investitionen in neueste Maschinentechnologien sowie die Sicherstellung attraktiver Arbeitsbedingungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Servitex GmbH

