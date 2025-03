Canada Nickel Company verstärkt sein Board of Directors

TORONTO, 26. März 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc... - freut sich, die Nominierung von Frau Jackie Przybylowski als Mitglied des Board of Directors auf der kommenden Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2025 bekannt zu geben. In der Zwischenzeit wird Frau Przybylowski als Beobachterin im Board fungieren.

David Smith, Vorsitzender des Board of Directors von Canada Nickel, sagte: "Wir freuen uns, Jackie Board of Directors von Canada Nickel willkommen zu heißen. Ihre langjährige Karriere als versierte Metall- und Bergbauanalystin, ihr umfangreiches Netzwerk bei institutionellen Anlegern und in der Industrie sowie ihre Erfahrung als Metallurgieingenieurin und ihre frühe Karriere in der Stahlindustrie bringen eine Fülle von Branchenkenntnissen und eine erfahrene Perspektive mit sich, die von unschätzbarem Wert sein werden, während wir uns auf eine Bauentscheidung für das unternehmenseigene Crawford-Nickelsulfid-Projekt bis Ende 2025 zubewegen. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, während wir unser Ziel verfolgen, ein weltweit führendes Nickelunternehmen aufzubauen."

Frau Jackie Przybylowski

Unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied

Jackie Przybylowski ist Vice President of Capital Markets bei Gold Royalty Corp, einem schnell wachsenden Edelmetall-Lizenzunternehmen. Bevor sie zu Gold Royalty kam, war Jackie Przybylowski Managing Director, Metals and Mining Equity Research Analysis bei BMO Capital Markets, die in den letzten 15 Jahren zur weltweit besten Investmentbank für Metalle und Bergbau ernannt wurde. Sie wird von Brendan Wood International als TopGun Investment Mind und Analystin eingestuft. Sie leitete ihr Team bei der Betreuung der größten kanadischen Bergbau- und Metallunternehmen. Jackie war zuvor Analystin im Bereich Metall- und Bergbauaktienforschung bei Desjardins Capital Markets und Scotia Capital.

Jackie begann ihre Karriere als Metallurgie-Ingenieurin bei Stelco Lake Erie Steel, wo sie für Produktentwicklung, Prozessdesign und Qualitätssicherung zuständig war. Ihr technischer Hintergrund fließt auch weiterhin in ihre strategische Entscheidungsfindung in der Bergbau- und Metallindustrie ein. Als Analystin hat Jackie mehr als 130 Minen und Projekte in mehr als 30 Ländern besucht. Jackie hat Abschlüsse in Wirtschaft und Metallurgietechnik, darunter einen MBA, MEng und BASc von der University of Toronto. Jackie ist außerdem Diplomingenieurin (P.Eng) und Chartered Financial Analyst (CFA).

Das Unternehmen hat 138.889 aufgeschobene Aktieneinheiten vorgesehen, die bei der Wahl von Frau Pryzyblowski in den Vorstand gewährt werden.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

