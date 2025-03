Startseite Giant Mining Corp. meldet Start der Bohrungen auf der Kupfer-Silber-Goldlagerstätte Majuba Hill in Nevada, USA Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-26 12:55. VANCOUVER, BC - 26. März 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass auf seinem Referenzprojekt, dem Porphyr-Kupfer-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) im Pershing County, Nevada, Kernbohrungen aufgenommen wurden. Das erste Bohrloch, MHB-32, wurde mit dem primären Ziel gestartet, die bekannten Zonen der Kupfermineralisierung zu erweitern und auf eine neue Mineralressourcenschätzung (MRE) hinzuarbeiten. Das Kernbohrprogramm 2025 ist darauf ausgelegt, die hochgradige Kupfermineralisierung, die in den Kernbohrlöchern MHB-30 (MHB-30) und MHB-31 (MHB-31) in Brekzien durchteuft wurde, weiterzuverfolgen und die hochgradigen Kupferzonen unterhalb der historischen Untertageanlagen zu erweitern. David Greenway, CEO von Giant Mining, merkte dazu wie folgt an: Wir freuen uns sehr, mit den Bohrungen auf Majuba Hill zu starten und das Projekt in Richtung auf eine aktualisierte Ressourcenschätzung weiterzuentwickeln. Der Umfang und das Potenzial dieses Systems sind immer noch beeindruckend, und diese Bohrphase ist entscheidend für die Ausschöpfung von Mehrwert für unsere Aktionäre. Erwähnenswert ist auch, dass Kupfer gegenwärtig mit ca. 5,12 $ pro Pfund gehandelt wird, also mit einem signifikant höheren Preis als während unseres letzten Bohrprogramms, als die Preise unter 4,00 $ lagen. Dieser Anstieg steigert den In-situ-Wert unseres mineralisierten Gesteins von Jahr zu Jahr und verstärkt die Bedeutung der Explorationsfortschritte auf Majuba Hill zu diesem entscheidenden Zeitpunkt. Das geplante Bohrprogramm umfasst bis zu 4 Bohrlöcher über insgesamt 4.400 Fuß (1.340 Meter) im aktuellen Explorationszielgebiet auf Majuba Hill. Mindestens 2.600 Fuß (792 Meter) werden im Rahmen des bestehenden Vertrags ohne Obergrenze gebohrt, was auf der Basis der Ergebnisse für Flexibilität sorgt. Jedes Bohrloch ist anfänglich für eine Tiefe von 1.100 Fuß (335 Meter) geplant mit dem Potenzial einer Erweiterung auf 1.600 Fuß (487 Meter), sofern sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt. Wie bereits in der Pressemitteilung vom 17. März 2025 gemeldet, wurden die Bohrlochziele durch eine Zusammenarbeit zwischen Giant Mining und Exploration Technologies (ExploreTech) entwickelt. ExploreTech wurde mit Anwendung seiner proprietären künstlichen Intelligenz, Engine AI, und seiner Cloud-Computing-Plattform mit der Analyse des geplanten Kernbohrprogramms beauftragt. Die Plattform konzentriert sich auf die Identifizierung von Brekzienzonen und großen Anomalien des spezifischen Widerstands. Diese Zusammenarbeit stützte sich auf die umfassende geophysikalische und Bohrdatenbank von Giant zur Generierung hochprioritärer Ziele mit größerer Präzision. E.L. Buster Hunsaker, Senior Consulting Geologist, führte weiter aus: Wir bohren MHB-32 in das Herz des Porphyrsystems. Aufgrund von früheren Daten und Alterationsmustern - insbesondere der Brekzien, die 2024 in den Kernbohrlöchern MHB-30 und MHB-31 festgestellt wurden - sind wir davon überzeugt, dass dieses Bohrloch die Mineralisierungszone weiter definieren und potenziell tiefere Erweiterungen des Kupfersystems auf Majuba Hill bestätigen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78995/GiantMining_250325_DEP... Abbildung 1: Bohrteam und Ausrüstung vor Ort für das Bohrprogramm 2025 Das Unternehmen wird im Zuge des Bohrprogramms regelmäßig über die Fortschritte berichten, unter anderem Untersuchungsergebnisse, geologische Beobachtungen und bedeutende Entwicklungen, die sich während der Bohrungen ergeben. Diese aktuellen Meldungen werden die Aktionäre über die Fortschritte des Projekts Majuba Hill und sein Potenzial zur Unterstützung einer zukünftigen Ressourcenschätzung auf dem Laufenden halten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78995/GiantMining_250325_DEP... Abbildung 2: Standorte der geplanten Bohrungen 2025 auf Majuba Hill Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören: Standort: Nevada - Laut des Fraser Institute die weltweit führende Rechtsprechung für den Bergbau Projektfläche: 9,684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg

südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno.

Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay

(Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die

grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt

bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage,

was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen

ermöglicht. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.930 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4 Millionen

US$ an

Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-,

Silber- und Goldprojekten

aufweist. Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist. Vollständig Finanziert: Finanzierung für die Bohrkampagne 2025 ist gesichert Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101). Über Giant Mining Corp. Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist. Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78995/GiantMining_250325_DEP... BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78995/GiantMining_250325_DEP... INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada email : info@giantminingcorp.com Pressekontakt: Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC email : info@giantminingcorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten