Von Wüstensand bis Wolkenkratzer – Mein Schiff Kreuzfahrten zu den Kontrasten

Wenn zu Hause noch graue Wintertage den Alltag bestimmen, bietet eine Reise in den Orient eine willkommene Abwechslung voller Wärme, Exotik und kultureller Entdeckungen. Eine Kreuzfahrt auf dem Persischen Golf offenbart faszinierende Eindrücke zwischen futuristischen Skylines, arabischer Gastfreundschaft und jahrtausendealter Geschichte. Die Region um Dubai und Abu Dhabi steht wie kaum eine andere auf der Welt für den gelungenen Kontrast zwischen Tradition und Innovation. Gerade in den Wintermonaten bietet sich hier ein unvergesslicher Jahresauftakt, bei dem orientalische Düfte, weitläufige Souks und moderne Architektur zu einem außergewöhnlichen Reiseerlebnis verschmelzen. Wer sich für eine Kreuzfahrt in den Orient entscheidet, erlebt eine facettenreiche Mischung aus beeindruckenden Städten, Wüstenlandschaften und kulturellen Höhepunkten. Das auf Kreuzfahrten spezialisierte Reiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de bietet die Möglichkeit, zahlreiche Kreuzfahrten miteinander zu vergleichen. So findet man zum Beispiel verschiedene Mein Schiff Kreuzfahrten in den Orient.

Tradition trifft Zukunft – Mit Mein Schiff Kreuzfahrten den Orient entdecken

Den Auftakt der einwöchigen Mein Schiff Kreuzfahrt „Mein Schiff 4 - Jahresauftakt im Orient - 7 Nächte ab/bis Dubai“ bildet die Megacity Dubai, deren Hafen gleich für zwei Übernachtungen als Ausgangspunkt dient. So haben die Passagiere ausreichend Zeit, die Weltstadt mit der ikonischen Skyline zu erkunden. Ob ein Besuch des 828 Meter hohen Burj Khalifa, eine Bootstour auf dem historischen Dubai Creek oder ein Spaziergang durch das Viertel Al Fahidi - die Möglichkeiten sind vielfältig und größtenteils gut zu erreichen. Nach der Abfahrt in den Mittagsstunden des dritten Tages steuert diese Mein Schiff Kreuzfahrt zunächst Khasab im Oman an. Die kleine Küstenstadt am Eingang zur Straße von Hormus beeindruckt mit einer spektakulären Fjordlandschaft, die auch als das „Norwegen Arabiens“ bezeichnet wird. Während des ganztägigen Aufenthaltes können Bootsausflüge in die zerklüfteten Buchten unternommen werden - oft in Begleitung von Delfinen. An Tag fünf erreicht die Mein Schiff Kreuzfahrt die Hauptstadt des Oman: Muscat. Mit ihrer harmonischen Mischung aus traditioneller Architektur und maritimer Lage zählt sie zu den schönsten Städten der Region. Vom Hafen aus erreicht man in kurzer Zeit die Sultan Qabus Moschee oder den prächtigen Al-Alam Palast. Die Liegezeit bis in die späten Abendstunden erlaubt es auf dieser Mein Schiff Kreuzfahrt, die Stadt auch bei Dunkelheit zu erleben - ein besonderes Highlight, wenn die Souks in stimmungsvolles Licht getaucht sind. Nach einem Seetag, an dem die Entspannung an Bord im Vordergrund steht, folgt das nächste Ziel dieser Mein Schiff Kreuzfahrt: Abu Dhabi. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate begeistert mit Sehenswürdigkeiten wie der majestätischen Sheikh Zayed Moschee, dem Louvre Abu Dhabi oder den Vergnügungsparks auf Yas Island. Die meisten Attraktionen sind bequem in einem Tagesausflug zu erreichen. Schließlich endet die Mein Schiff Kreuzfahrt wieder in Dubai, wo das Schiff am frühen Morgen des achten Tages einläuft.

Modernes Wohlfühlkonzept auf hoher See – unterwegs mit Mein Schiff Kreuzfahrten

Mit der Mein Schiff 4 setzt die Reederei TUI Cruises auf ein Konzept, das Erholung und Erlebnis miteinander verbindet. Das Schiff bietet Platz für rund 2.500 Gäste und wurde speziell für den deutschsprachigen Markt konzipiert. Mit großzügigen Kabinen, hochwertigem Design und einem durchdachten Bordkonzept lädt die Mein Schiff 4 während der Mein Schiff Kreuzfahrt zum Wohlfühlen ein. Das Premium-Inklusiv-Konzept umfasst eine große Auswahl an Speisen und Getränken in zahlreichen Restaurants und Bars, die Nutzung der Bordeinrichtungen sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Neben der kulinarischen Vielfalt stehen Erholung und Aktivität im Mittelpunkt: Der großzügige Spa- und Fitnessbereich, das 25 Meter lange Außenpooldeck sowie Angebote wie Yoga oder Personal Training ermöglichen eine gesunde Auszeit. Familien profitieren von der altersgerechten Kinderbetreuung, Kultur- und Musikliebhaber kommen bei Konzerten, Lesungen oder Shows auf ihre Kosten. So bietet die Mein Schiff 4 auch außerhalb der Landausflüge zahlreiche Möglichkeiten, die Zeit an Bord abwechslungsreich und zugleich entspannt zu gestalten - ein idealer Start ins neue Jahr.

