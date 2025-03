Startseite Massiver Betrug an der Legende von Christoph Kolumbus durch die Forschung von Dr. Manuel Rosa aufgedeckt Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-03-25 17:18. ORLANDO, FLORIDA, USA, 26. März: Nach einer bahnbrechenden Untersuchung der Geschichte von Christoph Kolumbus durch Dr. Manuel Rosa sollen Beweise für Betrug vorgelegt werden. Die wichtigen Ergebnisse wurden in seiner Doktorarbeit enthüllt und weisen auf die Falschheit der gängigen Geschichten über die genuesische Herkunft des Seefahrers hin, ebenso wie auf den jüngsten Versuch, eine falsche Theorie aufzustellen, wonach Kolumbus ein sephardischer Jude war. Rosa hat 34 Jahre lang gründlich und umfassend recherchiert und dabei verschiedene Stadien durchlaufen. Er hat akribisch die Konstruktion einer Reihe von Fälschungen aufgedeckt, die die Jahrhunderte überdauert haben und Teil einer historischen Erzählung sind, die uns von der Wahrheit entfernt hat. Das Buch COLOMBO VERSUS COLÓN ist die englische Ausgabe der Doktorarbeit von Dr. Manuel Rosa. Es weist die Unterlagen und Beweise nach, die darauf hindeuten, dass der Seefahrer ein portugiesischer Adliger war, der 1455 geboren wurde Viele Forscher wurden durch ein Netz von gefälschten Dokumenten und absichtlichen Fälschungen in die Irre geführt, insbesondere in Genua, Italien. Mehrere Gelehrte wie Ulloa, Altolaguirre und Strahan hatten bereits darauf hingewiesen. 1937 räumte die Zeitschrift The Contemporary Review ein, dass „die Fälschung von Dokumenten über Kolumbus nicht aufhörte, sondern sich nach seinem Tod sogar noch verstärkte“. Die spanische Forscherin Consuelo Varela schrieb, dass die Fälschung von Dokumenten während der 400-Jahr-Feierlichkeiten zunahm, als geschicktere Fälscher weiter zur Verzerrung von Kolumbus' Geschichte beitrugen. Das Neue daran ist, dass es Dr. Rosa durch seine gründliche Forschung gelungen ist, das Netz der Fälschungen zu entwirren und klare und konkrete Hinweise auf die Identität von Kolumbus zu liefern.Professor João Paulo Oliveira e Costa lobte die Forschung als „einen Meilenstein in der portugiesischen Geschichtsschreibung. Die derzeit verfügbaren Beweise deuten laut Dr. Rosa darauf hin, dass Kolumbus der Sohn von Henrique Alemão ist, dem 1452 eine Residenz auf der portugiesischen Insel Madeira gewährt wurde und der sich später als polnischer König Wladislaw III. herausstellte, der 1444 aus Varna verschwand. Derzeit ist geplant, dies mittels DNA nachzuweisen, sobald der Zugang zu den Gebeinen in Wawel gewährt wird. Für diejenigen, die die wahre Geschichte des Seefahrers kennenlernen möchten, hat Rosa zwei wichtige Bücher geschrieben: COLUMBUS, THE UNTOLD STORY, ausgezeichnet als bestes weltgeschichtliches Buch des Jahres 2016, ist erhältlich unter www.Columbus-Book.com und COLUMBUS versus COLÓN ist exklusiv erhältlich unter www.CristovaoColon.com .Eine Konferenz mit dem Titel Columbus versus Columbus: A History of Deception and Fraud“ (Geschichte von Täuschung und Betrug) ist kostenlos und findet am Samstag, den 29. März, von 14 bis 16 Uhr im Winter Park University Club, 841 N. Park Ave. statt. Weitere Informationen über die Präsentation finden Sie unter dem Veranstaltungslink: https://www.facebook.com/share/p/1A96EZycxh/?mibextid=wwXIfr Name des Unternehmens: Radio Chubut Ihr Unternehmen: emaIL: brunosancci@gmail.com Facebook-Link: https://www.facebook.com/lu20radiochubut?locale=es_LA Instagram-Link: lu20_radiochubut Name des Unternehmens: LU20 Radio Chubut Name des Ansprechpartners: Bruno Sancci Telefon Nummer : +54 280 459-2884 +5492804298898 Postleitzahl : 9.100 Stadt : Trelew Land : Argentinien Website link : radiochubut.com Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten